רשת מאפה נאמן משיקה את קולקציית ראש השנה “פותחים שנה, פותחים שולחן” ומגדילה את עוגת הדבש הקלאסית מ־550 גרם ל־600 גרם ומוזילה

רשת מאפה נאמן משיקה את קולקציית ראש השנה “פותחים שנה, פותחים שולחן” ומגדילה את עוגת הדבש הקלאסית מ־550 גרם ל־600 גרם ומוזילה

רשת מאפה נאמן משיקה את קולקציית ראש השנה “פותחים שנה, פותחים שולחן” ומגדילה את עוגת הדבש הקלאסית מ־550 גרם ל־600 גרם ומוזילה

בנוסף יש מבצע על הדובשניות: 3 יחידות ב־59.90 שקל, להשיג בסניפי הרשת, בתוקף בכל חודש ספטמבר

בנוסף יש מבצע על הדובשניות: 3 יחידות ב־59.90 שקל, להשיג בסניפי הרשת, בתוקף בכל חודש ספטמבר

בנוסף יש מבצע על הדובשניות: 3 יחידות ב־59.90 שקל, להשיג בסניפי הרשת, בתוקף בכל חודש ספטמבר

מחיר: 504 שקל לסט זוגי 160/200, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בקניית 2 פריטים ממגוון הקולקציה, בתוקף עד 25.10 ו/או עד גמר המלאי

מחיר: 504 שקל לסט זוגי 160/200, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בקניית 2 פריטים ממגוון הקולקציה, בתוקף עד 25.10 ו/או עד גמר המלאי

מחיר: 504 שקל לסט זוגי 160/200, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בקניית 2 פריטים ממגוון הקולקציה, בתוקף עד 25.10 ו/או עד גמר המלאי

מסכת לד לפנים Shark CryoGlow של שארק ביוטי - מסכת לד טיפולית לעור הפנים, מאפשרת טיפוח העור בטכנולוגיית iQLED מתקדמת. המסכה מאושרת משרד הבריאות, FDA אמריקאי ומכון התקנים הישראלי, ומטפלת באקנה, קמטוטים, הידוק אזורים נפולים, נפיחות מתחת לעיניים ועוד.

מסכת לד לפנים Shark CryoGlow של שארק ביוטי - מסכת לד טיפולית לעור הפנים, מאפשרת טיפוח העור בטכנולוגיית iQLED מתקדמת. המסכה מאושרת משרד הבריאות, FDA אמריקאי ומכון התקנים הישראלי, ומטפלת באקנה, קמטוטים, הידוק אזורים נפולים, נפיחות מתחת לעיניים ועוד.

מסכת לד לפנים Shark CryoGlow של שארק ביוטי - מסכת לד טיפולית לעור הפנים, מאפשרת טיפוח העור בטכנולוגיית iQLED מתקדמת. המסכה מאושרת משרד הבריאות, FDA אמריקאי ומכון התקנים הישראלי, ומטפלת באקנה, קמטוטים, הידוק אזורים נפולים, נפיחות מתחת לעיניים ועוד.

נינג'ה חוגגת עשור בישראל, כל מוצרי Ninja ו-Shark ב-15%, הנחה עד ה-15.9, להשיג באתר שריג ורשתות החשמל -

נינג'ה חוגגת עשור בישראל, כל מוצרי Ninja ו-Shark ב-15%, הנחה עד ה-15.9, להשיג באתר שריג ורשתות החשמל -