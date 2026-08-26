בתשובתה לבקשת האישור, דחתה חברת AIG את טענות המבקש וטענה כי פרשנותו לחוק שגויה מיסודה. חברת הביטוח טענה באמצעות עוה"ד גד טיכו ועדי שמש בלט ממשרד כספי ושות' כי הוראות הממונה על שוק ההון מתירות חריגה מזמן ההמתנה בשיעור של 10%-15% מכלל הפניות בממוצע שנתי. החברה טענה כי עמדה בדרישות אלו לאורך כל התקופה. עוד טענה כי התובענה הייצוגית נשענת על נתונים אישיים וסובייקטיביים של המבקש מחודשים ספורים בלבד, בעוד שהחוק בוחן עמידה בזמנים לפי ממוצע שנתי.

בתשובתה לבקשת האישור, דחתה חברת AIG את טענות המבקש וטענה כי פרשנותו לחוק שגויה מיסודה. חברת הביטוח טענה באמצעות עוה"ד גד טיכו ועדי שמש בלט ממשרד כספי ושות' כי הוראות הממונה על שוק ההון מתירות חריגה מזמן ההמתנה בשיעור של 10%-15% מכלל הפניות בממוצע שנתי. החברה טענה כי עמדה בדרישות אלו לאורך כל התקופה. עוד טענה כי התובענה הייצוגית נשענת על נתונים אישיים וסובייקטיביים של המבקש מחודשים ספורים בלבד, בעוד שהחוק בוחן עמידה בזמנים לפי ממוצע שנתי.

בתשובתה לבקשת האישור, דחתה חברת AIG את טענות המבקש וטענה כי פרשנותו לחוק שגויה מיסודה. חברת הביטוח טענה באמצעות עוה"ד גד טיכו ועדי שמש בלט ממשרד כספי ושות' כי הוראות הממונה על שוק ההון מתירות חריגה מזמן ההמתנה בשיעור של 10%-15% מכלל הפניות בממוצע שנתי. החברה טענה כי עמדה בדרישות אלו לאורך כל התקופה. עוד טענה כי התובענה הייצוגית נשענת על נתונים אישיים וסובייקטיביים של המבקש מחודשים ספורים בלבד, בעוד שהחוק בוחן עמידה בזמנים לפי ממוצע שנתי.

השופטת קבעה כי "מבלי לקבוע מסמרות בדבר באופן פסקני וסופי אעיר כי היה מקום לבחינת כלל הוראות חוק הפיקוח והחוזר בטרם הוגשה בקשת האישור שנערכה לכאורה כלאחר יד, מבלי שנבחנו כלל ההוראות הרלוונטיות לנטען בה, שלו היו נבחנות לא היה בהן כדי לתמוך בטיעון המבקש".

השופטת קבעה כי "מבלי לקבוע מסמרות בדבר באופן פסקני וסופי אעיר כי היה מקום לבחינת כלל הוראות חוק הפיקוח והחוזר בטרם הוגשה בקשת האישור שנערכה לכאורה כלאחר יד, מבלי שנבחנו כלל ההוראות הרלוונטיות לנטען בה, שלו היו נבחנות לא היה בהן כדי לתמוך בטיעון המבקש".

השופטת קבעה כי "מבלי לקבוע מסמרות בדבר באופן פסקני וסופי אעיר כי היה מקום לבחינת כלל הוראות חוק הפיקוח והחוזר בטרם הוגשה בקשת האישור שנערכה לכאורה כלאחר יד, מבלי שנבחנו כלל ההוראות הרלוונטיות לנטען בה, שלו היו נבחנות לא היה בהן כדי לתמוך בטיעון המבקש".