בעולם שבו הציניות הפכה לשפה השלטת, המפגש עם עורך הדין מאור אוחיון מנפץ כמה סטראוטיפים על המקצוע. הוא מגדיר עצמו כ"שחקן נשמה" אמיתי שצמח מקרקע הגליל, ורואה במקצוע שליחות חברתית עמוקה. בהתאם לכך, הוא קיבל החלטה עקרונית לייצג אך ורק את הדיירים בערי ויישובי הפריפריה הצפונית, מתוך תפיסה שלפני שהורסים בניין ישן, פוגשים קודם כל את האדם, את ההיסטוריה ואת הזיכרונות שנטועים בתוכו. "כשיזם קבלן יד 1 מגיע לבנות הוא נתקל בקרקע בתולה, אבל בהתחדשות עירונית על הקרקע יושבים חיים שלמים, היסטוריה של עשרות שנים, אתגרים, תקוות וזיכרונות ילדות. כשאתה פוגש מאות דיירים בשטח עם מציאות קשת יום אתה הופך להיות מעבר לעורך דין. אתה האדם שהם סומכים עליו שיקבל את ההחלטה החשובה ביותר בפרק זה של חייהם. נדל"ן הוא לא רק בניינים – הוא קודם כל אנשים", הוא מסביר.

עו"ד אוחיון הוא נין למייסדי מושב חוסן בגליל ונכד לבוני מעלות. החיבור לאדמה, לאנשים ולצפון היה חלק בלתי נפרד מהחיים שלו. המפגש הזה הצית בו אהבה לעולם הנדל"ן שרק הלכה וצמחה עם השנים ומבחינתו זה טבעי שהוא יהיה הקול שמסרב להשאיר את הדיירים השקופים בידיהם של כוחות השוק. את תחילת דרכו המקצועית עשה במשרד בוטיק גלילי, שבו התמחה באיתור קרקעות למשקיעים זרים במוקדים היסטוריים ורוויי מורשת דוגמת עכו העתיקה ופקיעין. שם נחשף לקסם של מסמכי בעלות עתיקים ו"קושאנים" עות’מאניים שהגדירו גבולות ציוריים "מעץ הזית ועד עץ הרימון". משם התקצרה הדרך להתמחות מעמיקה בתחום ההתחדשות העירונית, ומתוך כך בחר להקים פירמה המייצגת דיירים בערים כגון: מעלות, שלומי, צפת, נהריה, עכו וקריית שמונה.

עו"ד מאור מאיר אוחיון ( צילום: יח"צ )





לפרק את אתגרי הצפון

עולם ההתחדשות העירונית בפריפריה מציב אתגרים מורכבים במיוחד: פערים תרבותיים, חוסר נגישות למידע, חשדנות טבעית כלפי יזמים ופערים שפתיים, פסיקות בתי משפט שלעיתים מטלטלות את הענף וצורך בלמידה יומיומית. משרדו של עו"ד אוחיון, המונה דרך קבע חמישה אנשי מקצוע ומתרחב לכדי צוותים גדולים לפי הצורך בכנסי החתמות דיירים, שם לו למטרה לפרק את המכשולים הללו בשקיפות מלאה, ואף מעמיד מתורגמנים ומעטפת רגישה לכל גווני הפסיפס הישראלי. בנוסף, המשרד מעניק דרך קבע סיוע משפטי בהתנדבות ("פרו-בונו") לאוכלוסיות מוחלשות גם מעבר לתחום הנדל"ן, כחלק מאותה תפיסה קהילתית מחייבת.

מדוע בחרתם לייצג רק דיירים ולא יזמים שם הכסף מובטח יותר?

"לדיירים אין מי שידאג באמת. היזם מגיע עם סוללת עורכי דין, שמאים ויועצים כלכליים, והדייר מגיע לעיתים קרובות מוחלש מפוחד ובחסרון אמון מי בעדו באמת. אנחנו מביאים את הנשמה, ומוודאים שהאינטרס של בעל הבית מוגן מכל משמר. אני שחקן נשמה שרואה את האנשים שמאחורי הנדל"ן. כשאני פוגש דייר אני רואה בו כבן משפחה שלי. אני שואל את עצמי מה הייתי רוצה לטובת אותו דייר. בשטח ‘האמת ניכרת’, ואחוזי ההחתמה שלנו מול הדיירים שוברים שיאים כל פעם מחדש. אני זוכר מקרה שבו הגיעה אלינו אלמנה, אם לשמונה ילדים, במטרה לחתום על הסכם פינוי-בינוי. הבנו שהמתווה הקיים לא מעניק לה את המירב. יזמנו מהלך שבו, בהסכמת כל הילדים והצדדים, כלל הזכויות הועברו אליה ישירות. בזכות גילה ומעמדה, היא זכתה לתמורות המקסימליות האפשריות בפרויקט. זה היה מצב של Win-Win מושלם. זו בדיוק הסיבה שבגללה בחרתי במקצוע".

המורשת של אבא, הנשמה של אמא

תפיסת עולמו המגובשת של עו"ד אוחיון לא נולדה בוואקום. היא שילוב של מורשת בית אבא, רוך אימהי ושירות ציבורי וביטחוני משמעותי. אביו היה ממקימי "קייטרינג תפן", שהתפתחה ברבות השנים לשותפה בענקית ההסעדה "נורקייט" (ISS), וממנו הוא ספג שיעור מוקדם בחזון יזמי - הידיעה שגם מיישוב קטן אפשר לכבוש פסגות ארציות. מאימו, שגדלה על מורשת חמה ומחבקת מיהדות מרוקו, ינק את הרגישות, ההקשבה והחום האנושי.

את שירותו הצבאי מילא כלוחם ביחידה המובחרת יחמ"מ (יחידת מודיעין מטרות בתקופה שבה הייתה סודית), וגם כיום הוא ממשיך לשרת במילואים בהתנדבות כמפקד חמ"ל. המשך מסעו הציבורי הוביל אותו לפרויקט "מאמינים במשטרה", שנולד במטרה לשלב צעירים איכותיים בשורות הפיקוד והקצונה לאחר ההתנתקות. אוחיון שירת כחוקר הונאה ופשעים, תפקיד שחשף אותו למלוא מורכבות החברה הישראלית. במקביל לשירותו במשטרה, שילב לימודי תואר שני באוניברסיטת חיפה והעמיק בלימודי נדל"ן, עד שתאונת דרכים הובילה לפרישתו מן השירות ולפתיחת משרדו העצמאי.

הגעת משירות של חוקר פשעים במשטרה לעולם הנדל"ן. כיצד זה משתלב?

"במשטרה אתה פוגש את כל גווני המציאות הישראלית, ללא מסכות. אתה לומד שאף אדם לא נולד גנב, ושחובתך לחפש עבור כל אדם כף זכות ואת המכנה המשותף. בטווח הארוך תמיד טוב יותר להעניק השראה מאשר למתוח ביקורת, ולעודד במקום לרפות ידיים. היכולת להביט מעבר לחזות החיצונית, להוריד מגננות להבחין בין עיקר לטפל ולמצוא פתרון הוגן הם כלי עבודה יומיומי עבורי גם מול רשויות ויזמים. כך, למשל, במקרה של אנשי המילואים, יש לי אליהם חובה עמוקה כמי שנלחם לצידם. אנשי המילואים הם עמוד השדרה והיסוד של מדינת ישראל. הם צריכים לקבל לא רק את התגמול והשכר הגבוהים ביותר, אלא גם תמריצים וסל הטבות ממשיים לרכישת דירות ולהשתקעות בפריפריה. זו הדרך האמיתית לחזק את המדינה".

לאחר המלחמה הקשה שעברה על הצפון, עו"ד אוחיון מתריע כי שיקום האזור מחייב שינוי תפיסתי יסודי מצד מקבלי ההחלטות. על אף החלטות הממשלה האחרונות, הדרך עוד ארוכה ובפריפריה צמאים לתוצאות בשטח. בעבר, בעת שכיהן כיועץ המשפטי של "איגוד התיירות הכפרית", עתר לבג"ץ במהלך משבר הקורונה כדי להביא לפתיחת מתחמי האירוח והצימרים. כיום, הוא פועל ללא לאות כדי להציב את מצוקות הצפון בראש סדר היום הציבורי והתקשורתי. "התחדשות עירונית באזורי קו העימות איננה מסתכמת בתוספת של ממ"ד ומרפסת. ללא השקעה ממשלתית מאסיבית בתשתיות תחבורה, במרכזי תעסוקה איכותיים ובמערכות חינוך ורווחה, המבנים החדשים לא יצליחו למשוך אוכלוסייה צעירה".

מה המדינה חייבת לעשות באופן מיידי כדי להניע פרויקטים בצפון?

"בצפון הרווחיות של היזמים גבולית מאוד. אי אפשר לצפות מהיזמים לשאת את כל הנטל על גבם. המדינה חייבת להכניס את היד לכיס: להעניק תמריצים משמעותיים לפרויקטים בפריפריה ללא תנאים מוקדמים, כולל הטבות מס למשרתי המילואים שירכשו כאן דירות, להוריד את המע"מ לחמש שנים לכלל אזור קוו העימות 0-9 ק"מ ולשחרר חסמים בירוקרטיים.

"כשליזם יש ודאות כלכלית, הדייר מקבל תנאים מעודפים ומובטחים, והפרויקט יוצא לדרך. גם לתקשורת יש אחריות בדבר הזה. המדיה נוטה לסקר את הצפון רק בהקשרים של רקטות ונזקים או דרך הפריזמה של מחירי הנדל"ן במרכז. התקשורת צריכה להרים את הדגל, לשקף את ההזדמנות האדירה שיש כאן: אוויר נקי, מרחבים, איכות חיים וקהילות חזקות - וללחוץ על הממשלה לקיים את התחייבויותיה כלפי תושבי הצפון והגליל".

מנהיגות של רחמנות חכמה

בבסיס תפיסת המנהיגות של עו"ד אוחיון, עומדת תורתו של רבי נחמן מברסלב, הגורסת כי על מנהיג להיות רחמן, אך לדעת ליישם "רחמנות חכמה". כפי שהוא נוהג להמשיל: "לתינוק רעב לא מגישים סטייק, אלא את המזון המדויק לגילו ולצרכיו. כך גם בליווי משפטי. אין פתרון מדף אחיד, יש להתאים את המענה המשפטי והאנושי למידותיו המדויקות של כל דייר, וזאת אני עושה עם שותפיי היקרים עו"ד נתן שטיינברג ורם לוי. זו הזדמנות להודות להם וגם ליתר השותפים הטבעיים שהם החברות המארגנות, השמאים, האדריכלים, מוסדות התכנון, ראשי הערים והעיריות ולכל המתגייסים לתחום הכי חשוב ונחוץ כיום לדעתי וכמובן גם לדיירים על האמון והסבלנות הרבה".