מי שמסתובב באשקלון בשנים האחרונות, מתקשה שלא להבחין בשינויים המתרחשים במרחב העירוני. שכונות חדשות מתאכלסות, תשתיות תחבורה מתרחבות, פארקים ומתחמי פנאי מצטרפים למרחב הציבורי, רצועת החוף עוברת פיתוח ומוקדי בילוי ותיירות חדשים נפתחים בפני התושבים והמבקרים.

בהתאם למדיניות העירייה, מקודמת בשנים האחרונות תפיסת פיתוח המבקשת להתאים את העיר לקצב הצמיחה שלה, תוך השקעה בתשתיות, בתחבורה, בתיירות, בתרבות ובמרחבים ציבוריים.

זרוע ביצוע מרכזית של מדיניות זו היא החברה הכלכלית לאשקלון, האמונה על תכנון, קידום וביצוע של מגוון פרויקטים עירוניים. לצד פיתוח תשתיות חדשות, אחראית החברה גם לניהול נכסים עירוניים מרכזיים ובהם המרינה והיכל התרבות.

העשייה המשותפת של העירייה והחברה הכלכלית אינה מסתכמת בהקמת מבנים ותשתיות, אלא מתמקדת גם ביצירת מרחבים חדשים למגורים, לתעסוקה, לבילוי ולפנאי, ובהתאמת העיר לצרכים העתידיים של אוכלוסייה ההולכת וגדלה.

גלריה פודטראקים ( צילום: אחי בנאי )





עיר שצומחת מהר זקוקה לתשתיות מתקדמות

אשקלון, המונה כיום כ־190 אלף תושבים, נמצאת בעיצומו של תהליך צמיחה משמעותי. במסגרת הסכם הגג והמשך פיתוח השכונות החדשות, צפויה העיר להמשיך ולהתרחב בשנים הקרובות.

צמיחה זו מחייבת היערכות רחבה בתחומי התחבורה, התשתיות, השירותים העירוניים והמרחב הציבורי. בהתאם לכך מקודמות תוכניות פיתוח ארוכות טווח שנועדו לספק מענה לצורכי האוכלוסייה, לשפר את הנגישות בין חלקי העיר וליצור מוקדי פנאי, תעסוקה ושירותים חדשים.

החברה הכלכלית ממלאת תפקיד מרכזי ביישום התוכניות, משלב התכנון ועד לביצוע בשטח.

הגשרים שמחברים את שכונת עיר היין ( צילום: חברת הניהול דוד אקרשטיין בע"מ )





גשר האמפורות: חיבור חדש בין העיר הוותיקה לשכונות החדשות

באוגוסט 2025 נפתח לתנועה גשר האמפורות, הגשר הראשון באשקלון ואחד ממיזמי התחבורה המרכזיים שקודמו בעיר בשנים האחרונות.

הגשר, שאורכו כחצי קילומטר, מחבר בין שכונת עיר היין לשדרות יצחק רבין ומעניק גישה נוחה יותר אל מרכז העיר ומחוצה לה. הוא כולל שני נתיבי נסיעה לכל כיוון, מדרכות להולכי רגל ושבילי אופניים.

גם לתכנון הסביבתי של הפרויקט ניתן ביטוי ייחודי, כאשר הפיתוח הנופי שואב השראה מכדי היין העתיקים שהתגלו באזור ומשלב בין המורשת המקומית לבין הפיתוח העירוני החדש.

גשר האמפורות מהווה חלק ממערך תחבורתי רחב יותר שנועד לשפר את הנגישות לשכונות החדשות ולחזק את החיבור בינן לבין חלקי העיר הוותיקים.

גשר האמפורות נפתח לתנועה ( צילום: אלדד עובדיה )





גשר קדש ופארק עיר היין: שכונה חדשה ותשתיות משלימות

במקביל להפעלת גשר האמפורות, נמשכות העבודות להקמת גשר קדש, השני מבין שלושה גשרים המתוכננים במסגרת פיתוח שכונת עיר היין.

הגשר צפוי לחבר את השכונה לרצועת החוף, למרכז העיר ולאזורי התעסוקה, המסחר והתעשייה המתפתחים.

לצד התשתיות התחבורתיות מקודמת גם הקמתו של פארק עיר היין, הכולל שבילי הליכה ורכיבה על אופניים, מתקני משחק, אזורי ישיבה והצללה, מתחמי ספורט ופעילות אתגרית, ובהם סקייטפארק ומתחם נינג’ה, לצד פיתוח נופי ותשתיות משלימות.

על פי התפיסה העירונית, פיתוח השכונות החדשות נועד לשלב בין מגורים לבין נגישות למרחבי פנאי, פעילות גופנית, קהילה ובילוי במרחק הליכה מהבית.

גשר קדש ( צילום: אלי ארמון )





רצועת החוף: ממוקד רחצה למרחב בילוי לאורך כל השנה

אחד השינויים הבולטים בשנים האחרונות מתרחש לאורך רצועת החוף של אשקלון.

במסגרת המהלכים שקודמו, הוצבו שישה פודטראקים לאורך החוף, כחלק ממדיניות שנועדה להרחיב את אפשרויות הבילוי והתיירות לאורך כל ימות השנה.

במקום הקמת מתחמי מסחר גדולים, נבחר מודל של מוקדי הסעדה קטנים המשתלבים במרחב החופי ומאפשרים פעילות רציפה לצד שמירה על אופיו של האזור.

במקביל קודם שינוי בחוק העזר העירוני, המאפשר לפודטראקים לפעול לאורך כל השנה ולא רק במהלך עונת הרחצה. הצעד הרחיב את הפעילות העסקית לאורך הטיילת ויצר מוקדי בילוי פעילים גם בתקופות שבהן הים אינו משמש לרחצה.

לצד הפעלת הפודטראקים, אחראית החברה הכלכלית לתשתיות התפעול הנדרשות ובהן חיבורי מים, חשמל וביוב, שירותי תחזוקה וניקיון, שיפור התאורה והצבת תאי שירותים לאורך הטיילת.

התוצאה היא מרחב ציבורי פעיל, המשרת תושבים ומבקרים לאורך כל השנה.

הטיילת ( צילום: אדי ישראל )





לא רק אוכל: רצועת החוף הופכת למוקד פנאי ותיירות

הפיתוח לאורך החוף כולל גם שורה של שדרוגים נוספים שנועדו להרחיב את אפשרויות הבילוי והפעילות.

בשנה האחרונה נוספו מתקני כושר פונקציונליים, מגרשי כדורעף חופים, שולחנות טניס שולחן, אזורי הצללה, ערסלים, גינת כלבים בחוף בר כוכבא ומתקני משחק ומים לילדים בחוף הנפרד.

בחוף דלילה בוצעו עבודות לשיפור ההצללה והשירותים למבקרים, ובחופים השונים הוצבו גם פינות “צעצוע חוזר”, המאפשרות שימוש משותף במשחקי חוף.

לצד ההשקעה הפיזית, מתקיימים לאורך השנה אירועי תרבות ותיירות שונים. אחד מהם היה פסטיבל החול שהתקיים בקיץ האחרון ומשך קהל רחב של תושבים ומבקרים.

השילוב בין תשתיות, פעילויות תרבות ומוקדי בילוי חדשים הוא חלק ממדיניות רחבה המבקשת לחזק את מעמדה של אשקלון כעיר חוף פעילה לאורך כל השנה.

החופים כמתחם של בילוי ופנאי ( צילום: באדיבות עיריית אשקלון )





המרינה: שדרוג תשתיות, שירות ובטיחות

מוקד פעילות נוסף הוא מרינה אשקלון, הנחשבת לאחד הנכסים הימיים והתיירותיים המרכזיים בעיר.

במסגרת תוכנית השדרוג מקודמת הקמת תחנת דלק חדשה במרינה. עבודות התשתית נמצאות בשלבי סיום ובהמשך צפוי להתפרסם מכרז להפעלת התחנה באמצעות גורם חיצוני.

בתחום הביטחון והבקרה הורחב מערך המצלמות, נכנסה לפעילות חברת אבטחה חדשה ומתוכננים שדרוגים נוספים בשערי הכניסה, במערכות הזיהוי ובמערכות הבקרה.

במרינה שולבו גם פתרונות טכנולוגיים חדשים, ובהם סוכן מידע חכם בווטסאפ המספק מידע על שירותי המרינה, נהלים ומענה לשאלות נפוצות.

בנוסף נרכשה סירה תפעולית חדשה שתשמש למשימות תחזוקה, ניקיון, טיפול במצופים, הכוונת כלי שיט וסיוע בפעילות הימית השוטפת.

על־פי מדיניות החברה הכלכלית, השדרוגים נועדו לחזק את רמת השירות, את רמת הבטיחות ואת חוויית השימוש במרינה עבור בעלי כלי השיט והמבקרים.

שדרוג המרינה - השער הימי של אשקלון ( הדמיה: אקליפס מדיה )





נגישה, מחוברת ומותאמת לצורכי התושבים

הגשרים, הפארקים, רצועת החוף והמרינה הם פרויקטים שונים באופיים, אך כולם מהווים חלק ממדיניות פיתוח עירונית רחבה המשלבת תשתיות, איכות חיים, תיירות, תחבורה ופיתוח כלכלי.

החברה הכלכלית לאשקלון, כזרוע ביצוע מרכזית של העירייה, אחראית על קידום והוצאה לפועל של חלק משמעותי מהפרויקטים העירוניים, משלב התכנון ועד לביצוע בשטח.

בהתאם למדיניות העירייה, ממשיכה החברה לקדם מהלכי פיתוח שנועדו לתת מענה לצמיחתה המהירה של העיר, לחזק את המרחב הציבורי ולהרחיב את השירותים וההזדמנויות העומדים לרשות תושביה.