איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות הכריז על סכסוך עבודה בחברת ארקיע, בעקבות, לטענתו, מהלכי התייעלות וצמצומים בכוח האדם שבעלי החברה מקדמים ללא הידברות והסכמות עם נציגות העובדים, ועל רקע טענת העובדים כי הבעלים אינם מקדמים עסקת מכירה שנמצאת בשלבים מתקדמים ויכולה לסייע משמעותית לעתיד החברה. בשלב זה העובדים לא יכולים לנקוט בפעולות מעשיות, כולל שביתה. יש להם 14 ימים על מנת לשבת עם ההנהלה ולנסות לפתור את הבעיות. במידה שהן לא יפתרו הם יוכלו לנקוט בצעדים.

לפי הודעת האיגוד, העובדים טוענים כי הנהלת החברה מקדמת מהלכים חד-צדדיים בעלי השלכות משמעותיות על עתידם התעסוקתי, על תנאי עבודתם ועל זכויותיהם. בין היתר מדובר בביטול קווים, והעובדים מעלים גם חשש להולכת החברה לחדלות פירעון.

מטוס איירבוס A321 Neo LR של ארקיע ( צילום: Ronen Fefer / shutterstock )

ההכרזה מגיעה לאחר שבשבועות האחרונים כבר דווח על מתיחות גוברת בין העובדים, שמחזיקים ב-20% ממניות החברה, לבין האחים נקש, בעלי השליטה שמחזיקים ב-80%. בדיווח קודם נמסר כי הפיצוץ נמנע בינתיים, אחרי שהדירקטוריון החליט שהאחים נקש לא יזרימו הון לחברה - מהלך שהיה מדלל את מניות העובדים, ואשר בגינו הם איימו בסכסוך עבודה בגיבוי ההסתדרות. כעת הוכרז הסכסוך בפועל, הפעם סביב הצמצומים ועסקת המכירה.

לדברי העובדים, אף שקיימת עסקת מכירה על הפרק שיכולה לסייע משמעותית לחברה ואף נמצאת בשלבים מתקדמים, בעלי ארקיע אינם מקדמים אותה משיקולים שאינם מובנים להם. ארקיע עומדת למכירה כבר יותר משנה וחצי. המגעים עם המשקיע החרדי, האמריקני עזרא אונגר, לא הבשילו לכדי עסקה, בין היתר אחרי שהעובדים סירבו לדרישתו להשבית את פעילות החברה בשבת. איש העסקים אליוט זמל, שטען כי נחתם עמו הסכם רכישה מחייב בתמורה לכ-140 מיליון שקל, דרש מהאחים נקש פיצוי של 20 מיליון שקל על ביטול העסקה; האחים דחו את הטענות מכל וכל, ומקורבים לחברה טענו כי ההסכם פג תוקפו. האחים עצמם אמרו לאחרונה ל-ynet: "אנחנו מוכרים את ארקיע, אין לנו דור המשך".

בהמשך מינו האחים את אבי חורמרו, מנכ"ל קבוצת נקש, לנהל מטעמם את המהלך, והוא פנה לישראייר שבשליטת רמי לוי, לאל על ולגופים נוספים. יו"ר ישראייר, מוטי חזן, ומנכ"ל החברה, אורי סירקיס, אמרו כי מדובר בשלב בחינה ראשוני בלבד ואין ודאות שהמהלך יתממש. רכישה או מיזוג עם ישראייר מחייבים גם את אישור רשות התחרות, שסיכלה בעבר ניסיון מיזוג בין אל על לישראייר. במקביל, גיבשו העובדים קבוצת משקיעים ובהם יריב לרנר, שהגיע לטענתם להסכמות עם אחד מהאחים נקש, אך לדבריהם יש חילוקי דעות בין האחים. מקורב לוועד אמר אז כי גורם נוסף, ששמו לא נחשף, מנהל משא ומתן לרכישה, וכי מועמדות ישראייר אינה ריאלית.

לפי דיווחים קודמים, הפסדי ארקיע מתחילת השנה מוערכים בכ-30 מיליון דולר, וההערכות הן שהחברה תסיים את השנה בהפסד של עד 40 מיליון דולר. האחים נקש טענו עד כה שבלי הזרמת הון יש חשש שהחברה לא תצליח להמשיך לפעול ותיכנס לחדלות פירעון; מקורב לוועד העובדים אמר כי היקף ההזרמה שעמד על הפרק היה מספר מיליוני דולרים בודדים, ולכן לא היה מהותי, אך היה מקטין את אחזקות העובדים עד לאחוזים לא משמעותיים. בינתיים צומצמו טיסות, ובהן הקו מתל אביב ללונדון, שבו לא יהיו טיסות עד 12 בדצמבר.