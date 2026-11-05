הבנק המרכזי של בריטניה העלה היום (חמישי) את הריבית לראשונה מזה יותר משלוש שנים, והזהיר שייתכן שזו לא תהיה ההעלאה האחרונה. הוועדה המוניטרית של הבנק העלתה את הריבית ב-0.25 נקודת אחוז, מ-3.75% ל-4%, במטרה לבלום את האינפלציה שהאיצה בעקבות המלחמה באיראן. זו ההעלאה הראשונה מאז אוגוסט 2023.

שמונה מתשעת חברי הוועדה תמכו בהעלאה של רבע אחוז. החברה התשיעית, קתרין מאן, העדיפה העלאה חדה יותר של חצי אחוז, ל-4.25%. ההחלטה הייתה צפויה. לפני ההודעה תמחרו השווקים סיכוי של יותר מ-99% להעלאה, וסיכוי של אחד לארבעה להעלאה נוספת בדצמבר.

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לפני שהמלחמה באיראן פרצה בפברואר, ההערכה הייתה שהבנק יוריד את הריבית השנה. אבל העימות, שנמשך כבר תשעה חודשים, החזיק את מחירי הנפט מעל 100 דולר לחבית בחודשים האחרונים, ככל שהתקוות להסכם שיפתח מחדש את מצר הורמוז התפוגגו. האינפלציה בבריטניה הגיעה בספטמבר ל-3.5%, הרמה הגבוהה ביותר מזה 11 חודשים, הרבה מעל יעד של 2%. כעת הבנק צופה שהיא תזנק לכ-5% באמצע השנה הבאה, לעומת 3.2% בתחזית הקודמת שלו, מיולי.

לפי הבנק, ההשפעות הישירות של מחירי האנרגיה כבר ניכרות בחשבונות של משקי הבית והעסקים, אבל עדיין יש מעט עדויות לכך שהן מחלחלות למחירים אחרים ולשכר. עם זאת, הבנק מעריך שמחירי האנרגיה גבוהים כבר מספיק זמן כדי שההשפעות האלה יגיעו בסופו של דבר. עד כה דיווחו עסקים שהצליחו לספוג את עליית מחירי הנפט והגז, למשל באמצעות גידור, אבל הוועדה מעריכה שבקרוב הם ייאלצו להעביר את העלויות לצרכנים. הוועדה חוששת גם שעובדים ידרשו העלאות שכר גדולות כדי לפצות על יוקר המחיה. הבנק צופה שתקרת מחירי האנרגיה למשקי הבית תעלה ל-2,150 פאונד בינואר ותעלה שוב באפריל, ושאינפלציית המזון תגיע ל-4.75% עד אמצע 2027.

הבנק ציין גם שהכלכלה הבריטית הייתה עמידה יותר מהצפוי, והפעילות חזקה מהתחזיות. "אלה חדשות טובות, אבל הן מגדילות את הסיכון שמחירי האנרגיה הגבוהים ישפיעו על מחירים אחרים", נכתב בהודעה.

נגיד הבנק, אנדרו ביילי, השאיר פתח להעלאה נוספת בקרוב, וקבע שסיום המלחמה באיראן יהיה הגורם המכריע. "ללא חדשות שיפחיתו את הסיכונים ללחצי האינפלציה, אני יכול לראות את הטיעון בעד העלאה נוספת של הריבית", אמר. עם זאת, הוא הרגיע את ההערכות בשווקים לסדרה ארוכה של העלאות: "אין לראות בהעלאה של היום את הראשונה ברצף ארוך ובלתי נמנע של העלאות. אבל אם העימות במזרח התיכון לא ייפתר, נראה גם שהיא לא תהיה האחרונה".

פרוטוקול הדיון חושף מחלוקות חריפות בוועדה לגבי ההמשך. כך למשך, אלן טיילור הגדיר את ההעלאה "ביטוח לניהול סיכונים, אחת לעת עתה", ואילו מאן טענה שנדרשת העלאה מיידית של חצי אחוז כדי להחזיר לבנק את האמינות שלו במאבק באינפלציה.