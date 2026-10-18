קרבות אפליקציות התדלוק ומלחמת מועדוני התעופה עולים שלב: מועדון הנוסע המתמיד ואפליקציית yellow (ילו) של פז יצאו בשיתוף פעולה: מהיום (ראשון) משתמשי אפליקציית yellow יוכלו לצבור נקודת הנוסע המתמיד לטיסות באל-על על כל רכישה של 5 שקלים ומעלה באמצעות האפליקציה, בנוסף לצבירה הקיימת לארנק הדיגיטלי של yellow. לקוחות פליי קארד (FLY CARD) שיעדכנו את כרטיס האשראי באפליקציה - יקבלו כפל צבירה ומעלה, תלוי בסוג הכרטיס שברשותם, מנגנון שכבר קיים בסונול.

במועדון הנוסע המתמיד חברים למעלה מ-3.6 מיליון איש ואת אפליקציית yellow הורידו כ-2 מיליון משתמשים. בשוק מעריכים שזו אפליקציית התדלוק הפעילה ביותר בשוק עם מחזור של מעל 3.5 מיליארד שקל. שני המועדונים צופים הגדלת השימוש באפליקציה ובנקודות המועדון בעשרות אחוזים. אל-על התחזקה מאוד בשנים האחרונות בשל המצב הביטחוני ועוד יותר בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי.

גלריה יילו ( צילום: דנה קופל )

איך זה עובד?

כדי לצבור כך נקודות לנוסע המתמיד, יש לקשר פעם אחת בין אפליקציית yellow לחשבון מועדון הנוסע המתמיד של אל על, באמצעות ממשק ייעודי באפליקציה. לאחר הקישור, צבירת הנקודות תתבצע באופן אוטומטי והן יועברו לחשבון הנוסע המתמיד אחת לחודש. זה כולל לקוחות דלקן.

הצבירה לנוסע המתמיד נעשית בשימוש באפליקציית yellow, שם צוברים 10 אג' לליטר בתדלוק ובטעינה חשמלית לארנק הדיגיטלי (את הכסף אי אפשר להוציא חזרה על דלק וטעינה) ועד 10% לארנק הדיגיטלי בקנייה בחנויות הנוחות yellow (על מזון ומשקאות בלבד, לא כולל מוצרי עישון) וכן בקנייה ברשתות הסופרמרקט פרש מרקט, מחסני להב וסופר יודה למשל. שימו לב שאלה לא רשתות שידועות בהכרח במחירים נמוכים.

את הכסף שצבר הלקוח הוא יכול להוציא באותם סופרמרקטים, ב-yellow, בסופר-פארם ובוולט. כאמור: הוא לא יכול להשתמש בו למילוי דלק וגם לא לטעינת רכב חשמלי.

ניתן לצבור מתדלוק ומטעינה עד 30 שקל לרבעון וכדי להשתמש בקאשבק הצבור? יש לצבור החל מ-50 שקל במהלך הרבעון. אחרת הצבירה תימחק בסוף הרבעון. מרגע השימוש, תוקף הקאשבק הוא לשנתיים.

לדוגמא: לקוח שרכש ב-yellow ב-100 שקל, יקבל 10 שקלים לארנק הדיגיטלי באפליקציית yellow לשימוש ברשתות שפורטו לעיל ויקבל בנוסף 20 נקודות למועדון הנוסע המתמיד שלו באל על.

ניתן גם לצבור 5% בארנק הדיגיטלי ברכישת בלוני גז ו-10% ברכישת מוצרי גז של פזגז.

בטעינת רכב חשמלית צוברים 10% מסכום העסקה בארנק הדיגיטלי עד 30 מטבעות. רכישת ביטוח רכב הראל סוויץ' באפליקציית yellow מזכה בכ-10% מסכום הביטוח בחזרה לארנק yellow ו-250 ק"מ נסיעה חינם. כל אלה גם צוברים מעכשיו לנוסע המתמיד.

ב-yellow יש גם הנחה של 25% ברכישת מינוי מטמון שנתי לאתרי רשות הטבע והגנים דרך האפליקציה, בתוספת צבירה של 10% בחזרה לארנק, שוב: שכוללת צבירה גם לנוסע המתמיד.

זה מאפשר לצבור עוד נקודות לנוסע המתמיד בלי להגדיל את נפח הקנייה

לפי מועדון הנוסע המתמיד הכוונה פה היא להרחיב את אפשרויות צבירת הנקודות לטיסות בחיבורן להוצאות היומיומיות/שבועיות על דלק למשל. במקום לכפות על חברי המועדון להוציא יותר, מכוונים אותם לעבור ל-yellow ולהוציא שם את הכסף על דלק.

למועדון יש כאמור כבר שיתוף פעולה עם סונול: מי שמחזיק בכרטיס האשראי פליי קארד ומתדלק ומשלם בתחנות סונול על דלק ומוצרי מזון בסו גוד, צובר פי 2 נקודות של מועדון הנוסע המתמיד על הרכישה. הצבירה בפלייקארד היא של נקודת הנוסע המתמיד על כל 5-4 שקלים תלוי בכרטיס, כך שללקוחות פליי קארד הצבירה בסונול דומה לצבירה בפז.

כמה נקודות שוות טיסה? זה כבר מסובך ולא ברור. בנוסע המתמיד אמרו ל-ynet שאפשר לראות באתר אל על שכרטיס טיסה ליעדים באירופה שווה 12,800 נקודות ומעלה.

אל על ( צילום: Ronen Fefer / shutterstock )

לכרטיס האשראי החדש פליי קארד של ישראכרט עברו כ-250 אלף לקוחות לפי דו"חות הרבעון השני של אל על ומאז "כנראה עברו את היעד" כך טוענים בענף. היעד היה כ-550 אלף לקוחות הפליי קארד הישן, אם כי באל על צפו שחלקם יינטשו את הכרטיס בשל חוסר שימוש.

הנחות על דלק? בקושי

בעוד שצרכנים בהחלט מחפשים לצבור יותר נקודות לטיסה ואל על וישראכרט מעוניינות להביס את מועדון פליי אול של כאל שמתחרה בעוצמה בפליי קארד, הנחות על דלק בישראל עדיין נותרו חיזיון נדיר למרות שגם בשוק הזה יש תחרות עזה.

רשת תחנות הדלק Ten (טן) מציעה הנחה קבועה של 40 אגורות לליטר בנזין ממחיר המחירון הרשמי בשירות מלא. בנוסף, חברי מועדון הלקוחות והמשתמשים באפליקציה נהנים מהנחה מוגדלת של 55 אגורות לליטר. אבל יש לה רק כ-77 תחנות לעומת כ-270 לפז.

רשת הסופרמרקטים ויקטורי מוכרת כרטיס תדלוק ב-250 שקל שמקנה 55 אג' הנחה לליטר בתדלוק שאינו בשירות עצמי בתחנות רשת סונול.

חברת דלק הודיעה בשבוע שעבר שתחלק דלק חינם לחצי שנה, ל-30 חברי מועדון דלק ג'ו במסגרת יום הולדת 75 לחברה: במסגרת הפעילות, שתתקיים בין 8 באוקטובר ועד 6 בנובמבר, יוכלו חברי מועדון ג'ו דלק להשתתף בהגרלה יומית באמצעות תדלוק של 30 ליטר ומעלה, או ברכישה של 39 שקל ומעלה בחנויות הנוחות. בכל יום ייבחר זוכה אחד, שיקבל כרטיס תדלוק של 600 ליטר בנזין 95, בתוקף לחצי שנה. כלומר 100 ליטר בחודש בממוצע.

משה מורגנשטרן, מנכ"ל מועדון הנוסע המתמיד ו-FLY CARD מסר: "שיתוף הפעולה עם פז ואפליקציית yellow הוא מהלך משמעותי עבור לקוחות מועדון הנוסע המתמיד ו-FLY CARD, שממשיך להרחיב את עולם צבירת הנקודות לטיסות ולחבר אותו לחיי היומיום של הלקוחות שלנו. החיבור לאפליקציית yellow מאפשר להפוך פעולות יומיומיות כמו תדלוק וקניות לצבירת נקודות ולטיסות. לקוחות FLY CARD ייהנו מצבירה כפולה של נקודות כך שיוכלו להגיע מהר יותר לטיסה הבאה שלהם. נמשיך לפתח שיתופי פעולה שיחברו את המועדון ואת FLY CARD לעוד מקומות ורגעים בשגרת היומיום ויעניקו לחברים יותר אפשרויות לצבור נקודות לטיסות באל על".

אופיר ענבר, סמנכ"ל סחר ושיווק בקבוצת פז: "מעבר להטבה המשמעותית, יש כאן מבחינתנו מהלך חשוב: להמשיך לחזק את אפליקציית yellow כפלטפורמה שמלווה את הלקוח בחיי היומיום ומעניקה לו יותר ערך בכל מפגש איתנו. השותפות עם מועדון הנוסע המתמיד של אל על מחברת שני מותגים ישראלים מובילים עם בסיס לקוחות רחב ומאפשרת ללקוחות גם להמשיך לצבור כסף בכל קנייה ותדלוק באפליקציית yellow וגם לצבור באותה קנייה נקודות שיהפכו לטיסות באל על".

עוד אותיות קטנות

לקוח פזומט מזוהה יצבור 1 נקודה במועדון הנוסע המתמיד על כל 10 שקלים בתדלוק ולא על כל 5 שקלים, כלומר עבור לקוח דלקן, ההטבה למועדון הנוסע המתמיד בתדלוק פחות משתלמת.

כל מה שצובר לארנק של yellow (באחוזים משתנים) צובר גם לנוסע המתמיד (5 שקלים = נקודת הנוסע המתמיד), כולל הזמנות בוולט וקניות בפיצה האט דרך האפליקציה של yellow.

כך למשל יש 3% צבירה לקנייה דרך אפליקציית yellow בפרשמרקט טיפ טוב, סופר דוש, מחסני להב, היפר דודו, מחסני מזון וחביב, כולל רכישות אונליין ו-5% צבירה ברכישת בלוני גז בפזגז, בקנייה בוולט דרך האפליקציה של yellow וקנייה סופר יודה באונליין ובחנויות, לא כולל קופות בשירות עצמי. כל אלה צוברים במקביל גם לנוסע המתמיד במנגנון קבוע של 5 שקלים = נקודה. גם רכישה ממקררי מיני yellow מקנה צבירה של 10% ממחיר הרכישה וכך גם פזגז חשמל (עד 10%) וגם הן צוברות לנוסע המתמיד.

בסופר-פארם יש צבירה לאפליקציה ולנוסע המתמיד על רכישה באתר סופר-פארם אונליין בלבד ולא בחנויות (מימוש הקאשבק שנצבר באפליקציה כן אפשרי גם בחנויות). שימו לב: הצבירה במועדון הנוסע המתמיד תתעדכן בסוף כל חודש. כלומר ייתכן שתצברו כבר מספיק נקודות שיתאימו לטיסה באמצע החודש אך הן לא יתעדכנו עד סוף החודש.

קופונים שמחולקים מעת לעת באפליקציה לא צוברים לנוסע המתמיד.

בתקנון מועדון yellow שנקרא yellow friends, נכתב שבחלק מתחנות פז וחנויות yellow לא ניתן לרכוש באמצעות האפליקציה ולא ניתן ליהנות מההטבות השמורות לחברי מועדון yellow friends, כלומר זה כולל גם אי צבירה לנוסע המתמיד. הרשימה שלהן נמצאת בתקנון המועדון.

כמו כן, בחלק מתחנות פז לא ניתן לשלם באמצעות האפליקציה בגין התדלוק במשאבות התדלוק, אלא בקופת חנות yellow. גם לא ניתן לשלם באמצעות האפליקציה בתחנות פז, שהנן תחנות סחר.

ונקודה חיובית: סכום הצבירה המקסימלי ב-yellow עומד על 1,000 שקל כשכל צבירה מעבר לסכום זה, תתאפס ולא תיצבר לזכותו של חבר המועדון, אבל הצבירה במועדון הנוסע המתמיד לא מוגבלת.