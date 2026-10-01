השאטלים יגיעו לארבע נקודות מרכזיות בתל אביב: אזור הקריה, שרונה ועזריאלי בקו 861; מתחם הבורסה ותחנת סבידור בקו 862; ציר בגין והמסגר בקו 863; ורחוב יגאל אלון בקו 864. השאטלים יפעלו בימים ראשון עד חמישי בין השעות 6:00 ל-22:45, בתדירות של כל חמש דקות בשעות השיא וכל 15 דקות בשאר היום.

השאטלים יגיעו לארבע נקודות מרכזיות בתל אביב: אזור הקריה, שרונה ועזריאלי בקו 861; מתחם הבורסה ותחנת סבידור בקו 862; ציר בגין והמסגר בקו 863; ורחוב יגאל אלון בקו 864. השאטלים יפעלו בימים ראשון עד חמישי בין השעות 6:00 ל-22:45, בתדירות של כל חמש דקות בשעות השיא וכל 15 דקות בשאר היום.

מהמתחם ייצאו ארבעה קווי שאטלים חשמליים חינמיים שייסעו על נתיב ייעודי ויעקפו את הפקקים אל מרכזי התעסוקה והבילוי בעיר.

מהמתחם ייצאו ארבעה קווי שאטלים חשמליים חינמיים שייסעו על נתיב ייעודי ויעקפו את הפקקים אל מרכזי התעסוקה והבילוי בעיר.

מהמתחם ייצאו ארבעה קווי שאטלים חשמליים חינמיים שייסעו על נתיב ייעודי ויעקפו את הפקקים אל מרכזי התעסוקה והבילוי בעיר. השאטלים יגיעו לארבע נקודות מרכזיות בתל אביב: אזור הקריה, שרונה ועזריאלי בקו 861; מתחם הבורסה ותחנת סבידור בקו 862; ציר בגין והמסגר בקו 863; ורחוב יגאל אלון בקו 864. השאטלים יפעלו בימים ראשון עד חמישי בין השעות 6:00 ל-22:45, בתדירות של כל חמש דקות בשעות השיא וכל 15 דקות בשאר היום. הפרויקט הושק על ידי משרד התחבורה, משרד האוצר וחברת נתיבי איילון.

אולם לצד ההבטחה לחיסכון בזמן בפקקים, בולט החיסרון המרכזי של הפרויקט: היעדר החיבור לתחבורה ציבורית. כמו במתחם שנפתח בשפיים, גם בראשון לציון המתחם ממוקם ללא תחנת רכבת סמוכה וללא גישה לקווי אוטובוס עירוניים או איזוריים. המשמעות היא שמי שאינו מגיע ברכב פרטי או ברכיבה על אופניים, לא יוכל להשתמש בשירות השאטלים.

אולם לצד ההבטחה לחיסכון בזמן בפקקים, בולט החיסרון המרכזי של הפרויקט: היעדר החיבור לתחבורה ציבורית. כמו במתחם שנפתח בשפיים, גם בראשון לציון המתחם ממוקם ללא תחנת רכבת סמוכה וללא גישה לקווי אוטובוס עירוניים או איזוריים. המשמעות היא שמי שאינו מגיע ברכב פרטי או ברכיבה על אופניים, לא יוכל להשתמש בשירות השאטלים.

אולם לצד ההבטחה לחיסכון בזמן בפקקים, בולט החיסרון המרכזי של הפרויקט: היעדר החיבור לתחבורה ציבורית. כמו במתחם שנפתח בשפיים, גם בראשון לציון המתחם ממוקם ללא תחנת רכבת סמוכה וללא גישה לקווי אוטובוס עירוניים או איזוריים. המשמעות היא שמי שאינו מגיע ברכב פרטי או ברכיבה על אופניים, לא יוכל להשתמש בשירות השאטלים.

ל-ynet נודע כי נעשו פניות לרשות הארצית לתחבורה ציבורית על מנת לספק קווים מזינים אל המתחמים בראשון לציון ובשפיים ומהם, אך עד כה לא חלה כל התקדמות בנושא ולא הוקצו קווים שיחברו את ערי הסביבה והשכונות אל החניונים שמהם יוצאים השאטלים הייחודיים.

ל-ynet נודע כי נעשו פניות לרשות הארצית לתחבורה ציבורית על מנת לספק קווים מזינים אל המתחמים בראשון לציון ובשפיים ומהם, אך עד כה לא חלה כל התקדמות בנושא ולא הוקצו קווים שיחברו את ערי הסביבה והשכונות אל החניונים שמהם יוצאים השאטלים הייחודיים.

ל-ynet נודע כי נעשו פניות לרשות הארצית לתחבורה ציבורית על מנת לספק קווים מזינים אל המתחמים בראשון לציון ובשפיים ומהם, אך עד כה לא חלה כל התקדמות בנושא ולא הוקצו קווים שיחברו את ערי הסביבה והשכונות אל החניונים שמהם יוצאים השאטלים הייחודיים.

כזכור, השלב הראשון של הפרויקט, שעלותו הכוללת נאמדת בכ-8 מיליארד שקלים, נפתח באפריל האחרון בשפיים. ההתחלה הייתה פושרת למדי עם מאות נוסעים בלבד ביום, אך בחלוף החודשים גדלו הביקושים וכיום משרת החניון הצפוני כ-10,000 נוסעים מדי יום.

כזכור, השלב הראשון של הפרויקט, שעלותו הכוללת נאמדת בכ-8 מיליארד שקלים, נפתח באפריל האחרון בשפיים. ההתחלה הייתה פושרת למדי עם מאות נוסעים בלבד ביום, אך בחלוף החודשים גדלו הביקושים וכיום משרת החניון הצפוני כ-10,000 נוסעים מדי יום.

כזכור, השלב הראשון של הפרויקט, שעלותו הכוללת נאמדת בכ-8 מיליארד שקלים, נפתח באפריל האחרון בשפיים. ההתחלה הייתה פושרת למדי עם מאות נוסעים בלבד ביום, אך בחלוף החודשים גדלו הביקושים וכיום משרת החניון הצפוני כ-10,000 נוסעים מדי יום.