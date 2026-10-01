פרויקט הנתיבים המהירים מגיע לשלב הבא: ביום ראשון הקרוב ייפתח מתחם התחבורה החדש במערב ראשון לציון, לצד הנתיב המהיר באיילון צפון. המתחם החדש כולל חניון עם 3,500 חניות לרכב פרטי, 350 עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים ו-500 מקומות חנייה לאופניים.
מהמתחם ייצאו ארבעה קווי שאטלים חשמליים חינמיים שייסעו על נתיב ייעודי ויעקפו את הפקקים אל מרכזי התעסוקה והבילוי בעיר. השאטלים יגיעו לארבע נקודות מרכזיות בתל אביב: אזור הקריה, שרונה ועזריאלי בקו 861; מתחם הבורסה ותחנת סבידור בקו 862; ציר בגין והמסגר בקו 863; ורחוב יגאל אלון בקו 864. השאטלים יפעלו בימים ראשון עד חמישי בין השעות 6:00 ל-22:45, בתדירות של כל חמש דקות בשעות השיא וכל 15 דקות בשאר היום. הפרויקט הושק על ידי משרד התחבורה, משרד האוצר וחברת נתיבי איילון.
אולם לצד ההבטחה לחיסכון בזמן בפקקים, בולט החיסרון המרכזי של הפרויקט: היעדר החיבור לתחבורה ציבורית. כמו במתחם שנפתח בשפיים, גם בראשון לציון המתחם ממוקם ללא תחנת רכבת סמוכה וללא גישה לקווי אוטובוס עירוניים או איזוריים. המשמעות היא שמי שאינו מגיע ברכב פרטי או ברכיבה על אופניים, לא יוכל להשתמש בשירות השאטלים.
ל-ynet נודע כי נעשו פניות לרשות הארצית לתחבורה ציבורית על מנת לספק קווים מזינים אל המתחמים בראשון לציון ובשפיים ומהם, אך עד כה לא חלה כל התקדמות בנושא ולא הוקצו קווים שיחברו את ערי הסביבה והשכונות אל החניונים שמהם יוצאים השאטלים הייחודיים.
כזכור, השלב הראשון של הפרויקט, שעלותו הכוללת נאמדת בכ-8 מיליארד שקלים, נפתח באפריל האחרון בשפיים. ההתחלה הייתה פושרת למדי עם מאות נוסעים בלבד ביום, אך בחלוף החודשים גדלו הביקושים וכיום משרת החניון הצפוני כ-10,000 נוסעים מדי יום.
נכון לעכשיו, השימוש בנתיבים מותר אך ורק לשאטלים החינמיים ולתחבורה הציבורית, אך בשל עמודי ההפרדה חלק מהקווים לא יכולים להגיע אל הנתיב הפנוי, ונאלצים להזדחל בפקקים עד שיש להם גישה פנימה. הצפי הוא שכבר ברבעון הראשון של שנת 2027 יורשו להיכנס לנתיבים גם כלי רכב פרטיים, אולם הדבר יהיה כרוך בתשלום אגרה דינמית. תעריף הנסיעה לרכב פרטי ישתנה בהתאם לרמת הגודש בכביש וינוע בין 7 שקלים בלבד בשעות השפל לבין סכום נכבד של עד 105 שקלים למקטע בשעות עומס כבדות. במקרים שבהם התנועה בנתיב המהיר תאט והמהירות תרד מסף מסוים, הכניסה לרכבים פרטיים תיחסם לחלוטין כדי לשמור על העדיפות ומהירות הנסיעה של השאטלים והתחבורה הציבורית.
במהלך שנת 2027 מתוכננת הרחבה נוספת של המיזם, במסגרתה יפתחו הנתיבים גם לכלי רכב רבי-תפוסה עם שלושה נוסעים ומעלה (3+), ללא תשלום, באמצעות מערכות ניטור וסריקה טכנולוגיות, לצד הפעלת "נתיבים מתחלפים" שינוהלו בהתאם לכיווני העומס בשעות הבוקר והאחר הצהריים.