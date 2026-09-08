להיות שר אוצר בישראל זאת כנראה אחת המשימות הקשות ביותר. נכון, גם בגרמניה, בהולנד וביפן זאת משימה קשה, אולם משקולת אחת שיש להתחשב בה בישראל לא קיימת בשום מדינה מתקדמת אחרת – תקציב ענק שיש להקדיש לביטחון. השנה, אם התקציב ייפרץ ונגיע לשיא בסביבות 200 מיליארד שקלים – זה יהיה לא רחוק משליש כל תקציב המדינה, שמסתכם בכ-660 מיליארד שקל. אין עוד מדינה עם תקציב ביטחון כזה בעולם.

אולם, למרות הקושי העצום לנהל את קופת מדינת ישראל אחרי שלוש שנות מלחמה, להיות שר אוצר בישראל זאת פסגת הפירמידה. רוצים הוכחה? כאשר הציעו לפני שנים לשר האוצר המיתולוגי פנחס ספיר להיות מועמד לראשות הממשלה הוא שאל בתימהון: "תגידו השתגעתם, שאני אצטרך לבקש בכל פעם משר האוצר לממן כל מיני עניינים? הרי אני הוא המחליט מה יהיה במדינה ומה לא יהיה".

גלריה משרד האוצר ( צילום: עמית שאבי )

אז הנה רשימה פוטנציאלית של מי שעשויים לכהן כשר האוצר הבא בממשלה הבאה, כאשר צריך לזכור שבשל אילוצי הקמת קואליציה לא תמיד שר האוצר יהיה מהמפלגה הגדולה והמנצחת. ההוכחה הכי טובה היא הממשלה הנוכחית בה מכהן בצלאל סמוטריץ' כשר אוצר, והוא לא מגיע מאחת המפלגות הגדולות.

ישר! מציגה: אנשי מקצוע ורגולטורים מנוסים

שאול מרידור

רקע: לשעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר. פרש ברעש גדול לאחר עימותים חריפים עם הדרג הפוליטי סביב ניהול תקציבי המדינה.

התבטאות בולטת: "תהליכי קבלת ההחלטות מושפעים מאינטרסים צרים; המערכת המקצועית נרמסת באגרסיביות".

סיכויי כהונה: גבוהים במקרה ש"ישר!" תרכיב את הממשלה. מרידור מסומן כמינוי מקצועי וטבעי שיחזיר את כוחו של הדרג המקצועי באוצר.

שאול מרידור ( צילום: אלכס קולומויסקי )

אורית פרקש-הכהן

רקע: חברת כנסת מנוסה, לשעבר שרת החדשנות והמדע ויו"ר רשות החשמל. כלכלנית ומשפטנית שמכירה את מסדרונות הרגולציה והכספים לעומק.

התבטאות בולטת: "כלכלת ישראל צריכה לחזור למסלול של שקיפות, רפורמות ומנועי צמיחה המבוססים על תעשיית ההייטק והסרת חסמים משקיים".

סיכויי כהונה: בינוניים-גבוהים. בשל מיקומה הגבוה ברשימה היא מועמדת בכירה לתפקיד כלכלי בכיר, ובמצב של פשרות קואליציוניות עשויה לקבל את האוצר במקום מינוי מקצועי.

אורית פרקש-הכהן ( צילום: עידו ארז )

הטוענים לכתר מטעם הליכוד

אלי כהן

רקע: שר האנרגיה הנוכחי, שר החוץ והכלכלה לשעבר, רואה חשבון במקצועו שזכה לתמיכה רחבה בפריימריז. כהן הצהיר לאחרונה בגלוי כי פניו אל משרד האוצר. כהן הגיע למקום הראשון בפריימריז של הליכוד.

התבטאות בולטת: "שר אוצר הוא לא גזבר שמחלק את העוגה, המשימה הלאומית היא לייצר מנועי צמיחה והשקעות ענק".

סיכויי כהונה: גבוהים (בממשלת ימין). כהן נתפס כמבוגר האחראי הכלכלי בליכוד והוא המועמד הריאלי ביותר של המפלגה לתפקיד.

אלי כהן ( צילום: אלכס קולומויסקי )

ניר ברקת

רקע: שר הכלכלה, לשעבר ראש עיריית ירושלים ויזם הייטק בעברו. במשך שנים הציג תוכניות כלכליות עצמאיות ושאף להגיע לאוצר. בעבר בחר בו נתניהו להיות שר האוצר, אך חזר בו ברגע האחרון

התבטאות בולטת: "אי אפשר לנהל כלכלה מתוך מגננה ומיסים. הכלכלה הישראלית צריכה תחרות חופשית פראית ושבירת מונופולים".

סיכויי כהונה: נמוכים. בשל מערכת היחסים המתוחה והעכורה שלו עם סביבת נתניהו, והיחלשות מעמדו הפוליטי הפנימי במפלגה לאחרונה, הסיכוי שנתניהו יפקיד בידיו את התיק הבכיר ביותר שואף לאפס.

ניר ברקת ( צילום: אביגיל עוזי )

מועמדת מפלגת המרכז ביחד (בנט-לפיד)

קרן טרנר-אייל

רקע: אשת מקצוע מוערכת ביותר, כיהנה בעבר כמנכ"ל משרד האוצר וכמנכ"ל משרד התחבורה. גם היא פרשה מתפקידה בעבר על רקע מחלוקות מקצועיות עם שר האוצר ישראל כ"ץ.

התבטאות בולטת: "ההחלטות באוצר חייבות להתקבל על בסיס נתונים, מקצועיות וראייה ארוכת טווח, ולא מתוך שיקולים פוליטיים קצרי מועד".

סיכויי כהונה: גבוהים מאוד. שיבוצה במקום השלישי בבלוק של בנט ולפיד מסמן אותה באופן מובהק כשרת האוצר הבאה מטעמם. בממשלת אחדות פוטנציאלית בין איזנקוט לבנט, הקרב על האוצר יהיה ראש בראש בינה לבין שאול מרידור.

קרן טרנר-אייל ( צילום: טל שחר )

השחקן הוותיק שהיה כבר שר אוצר

אביגדור ליברמן

רקע: יו"ר המפלגה, כיהן כשר האוצר בין השנים 2021-2022 (בממשלת בנט-לפיד). נחשב למי שהוביל מדיניות קפיטליסטית וליברלית קשוחה, קיצץ קצבאות ועודד יציאה לעבודה, במיוחד במגזר החרדי.

התבטאות בולטת: "כלכלה לא מנהלים עם סנטימנטים או פופוליזם, אלא עם מספרים קשים. מי שלא עובד ולא משלם מיסים - לא צריך לקבל הטבות מהמדינה".

סיכויי כהונה: גבוהים. ליברמן נחשב לשועל פוליטי ותיק שידע לדרוש את התיק הכלכלי הבכיר כתנאי כניסה לכל קואליציה (בין אם בממשלת ימין ללא נתניהו, ובין אם בממשלת מרכז-שמאל). הניסיון הקודם שלו במשרד מעניק לו יתרון עצום, והוא עשוי להיות "לשון המאזניים" שתקבל את התיק כדי לייצב את הקואליציה.

אביגדור ליברמן ( צילום: אלכס קולומויסקי )

מועמדת מחנה השמאל: "הדמוקרטים"

נעמה לזימי

רקע: חברת כנסת בולטת המובילה קו סוציאל-דמוקרטי לוחמני, חברה בוועדת הכספים ופועלת רבות למען ועדי עובדים ושכבות מוחלשות.

התבטאות בולטת: "תפיסת העולם הניאו-ליברלית נכשלה. מדינת ישראל צריכה תקציב חברתי, השקעה מסיבית בשירותים האזרחיים והרחבת רשת הביטחון של אזרחיה".

סיכויי כהונה: נמוכים-בינוניים. לזימי היא הדמות הכלכלית הבולטת בשמאל, אך הסיכוי שתיק האוצר יימסר למפלגת שמאל קטנה יחסית נמוך, שכן התיק יישמר למפלגות הגדולות או לשותפים קואליציוניים קשוחים יותר כמו ליברמן.

נעמה לזימי ( צילום: אלכס קולומויסקי )

שר האוצר המכהן: גוש הימין החרד"לי

בצלאל סמוטריץ'

רקע: שר האוצר המכהן. ספג ביקורת קשה על ניהול תקציבי המדינה אך הצליח להעביר את התקציבים האחרונים תחת תנאי מלחמה מורכבים.

התבטאות בולטת: "אני מציג מדיניות אחראית ומאוזנת; הבחירות הבאות יוכיחו שהציבור מבין מי שמר על הקופה הציבורית". סמוטריץ' אף הצהיר כי הוא רואה את עצמו מועמד ריאלי להנהגת המדינה ביום שאחר נתניהו.

סיכויי כהונה: נמוכים. לפי רוב הסקרים הנוכחיים ומפת המנדטים, מפלגתו נאבקת סביב אחוז החסימה. גם אם גוש הימין ירכיב את הממשלה הבאה, הלחץ הציבורי והפוליטי ימנע מנתניהו להפקיד בידיו את התיק פעם נוספת, והוא ייאלץ להסתפק בתיק אחר.

בצלאל סמוטריץ' ( צילום: דוברות הציונות הדתית )