15 חברות המפעילות קווי תחבורה ציבורית ברחבי הארץ הגישו לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה נגד משרד התחבורה, בדרישה להשיב להן כ-31.1 מיליון שקל שקוזזו מהתשלומים שהמשרד העביר להן, וכן 3.6 מיליון שקל בגין ריבית. המפעילות מתייחסות לכסף שקוזז מהתשלום שלהן בגין אי עמידה ביעדים או שירות לקוי, טקטיקה מקובלת שבה משתמש המשרד כדי לוודא שהמפעילות יעמדו בהסכמים ויספקו לציבור שירות ראוי. בין התובעות נמצאות אלקטרה אפיקים, מטרופולין, נתיב אקספרס, סופרבוס, קווים, תנופה וחברות נוספות. המחלוקת עוסקת באופן שבו משרד התחבורה מפעיל את מנגנון "הפיצויים המוסכמים" במסגרת הפיקוח על רמת השירות של מפעילי התחבורה הציבורית.

15 חברות המפעילות קווי תחבורה ציבורית ברחבי הארץ הגישו לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה נגד משרד התחבורה, בדרישה להשיב להן כ-31.1 מיליון שקל שקוזזו מהתשלומים שהמשרד העביר להן, וכן 3.6 מיליון שקל בגין ריבית. המפעילות מתייחסות לכסף שקוזז מהתשלום שלהן בגין אי עמידה ביעדים או שירות לקוי, טקטיקה מקובלת שבה משתמש המשרד כדי לוודא שהמפעילות יעמדו בהסכמים ויספקו לציבור שירות ראוי. בין התובעות נמצאות אלקטרה אפיקים, מטרופולין, נתיב אקספרס, סופרבוס, קווים, תנופה וחברות נוספות. המחלוקת עוסקת באופן שבו משרד התחבורה מפעיל את מנגנון "הפיצויים המוסכמים" במסגרת הפיקוח על רמת השירות של מפעילי התחבורה הציבורית.

15 חברות המפעילות קווי תחבורה ציבורית ברחבי הארץ הגישו לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה נגד משרד התחבורה, בדרישה להשיב להן כ-31.1 מיליון שקל שקוזזו מהתשלומים שהמשרד העביר להן, וכן 3.6 מיליון שקל בגין ריבית. המפעילות מתייחסות לכסף שקוזז מהתשלום שלהן בגין אי עמידה ביעדים או שירות לקוי, טקטיקה מקובלת שבה משתמש המשרד כדי לוודא שהמפעילות יעמדו בהסכמים ויספקו לציבור שירות ראוי. בין התובעות נמצאות אלקטרה אפיקים, מטרופולין, נתיב אקספרס, סופרבוס, קווים, תנופה וחברות נוספות. המחלוקת עוסקת באופן שבו משרד התחבורה מפעיל את מנגנון "הפיצויים המוסכמים" במסגרת הפיקוח על רמת השירות של מפעילי התחבורה הציבורית.

המפעילים טוענים כי במהלך תקופת ההתקשרות שינה המשרד את אופן יישום מנגנון הקנסות, והחל לקזז סכומים בגין שני סוגי מקרים שלא נכללו, לטענתם, ברשימת ההפרות שסוכמה מראש. הסוג הראשון הוא מצב שבו דיווחי המערכות הטכנולוגיות של המפעיל על ביצוע נסיעה אינם עולים בקנה אחד עם תלונת נוסע או ממצא בקרה. לטענת החברות, במקרים כאלה משתמש המשרד בסעיף "אי מילוי הוראות המפקח", שהפיצוי הקבוע לצדו הוא 10 אלף שקל לאירוע, אף שלטענתן, להפרות ספציפיות כמו אי עצירה בתחנה נקבעו פיצויים נמוכים משמעותית, של עד אלף שקל.

המפעילים טוענים כי במהלך תקופת ההתקשרות שינה המשרד את אופן יישום מנגנון הקנסות, והחל לקזז סכומים בגין שני סוגי מקרים שלא נכללו, לטענתם, ברשימת ההפרות שסוכמה מראש. הסוג הראשון הוא מצב שבו דיווחי המערכות הטכנולוגיות של המפעיל על ביצוע נסיעה אינם עולים בקנה אחד עם תלונת נוסע או ממצא בקרה. לטענת החברות, במקרים כאלה משתמש המשרד בסעיף "אי מילוי הוראות המפקח", שהפיצוי הקבוע לצדו הוא 10 אלף שקל לאירוע, אף שלטענתן, להפרות ספציפיות כמו אי עצירה בתחנה נקבעו פיצויים נמוכים משמעותית, של עד אלף שקל.

המפעילים טוענים כי במהלך תקופת ההתקשרות שינה המשרד את אופן יישום מנגנון הקנסות, והחל לקזז סכומים בגין שני סוגי מקרים שלא נכללו, לטענתם, ברשימת ההפרות שסוכמה מראש. הסוג הראשון הוא מצב שבו דיווחי המערכות הטכנולוגיות של המפעיל על ביצוע נסיעה אינם עולים בקנה אחד עם תלונת נוסע או ממצא בקרה. לטענת החברות, במקרים כאלה משתמש המשרד בסעיף "אי מילוי הוראות המפקח", שהפיצוי הקבוע לצדו הוא 10 אלף שקל לאירוע, אף שלטענתן, להפרות ספציפיות כמו אי עצירה בתחנה נקבעו פיצויים נמוכים משמעותית, של עד אלף שקל.