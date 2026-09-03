בגיל 78, כשאחרים כבר מזמן סוגרים את הדלת ויוצאים לפנסיה, עו"ד דוד שטרנפלד, שותף ומנהל מחלקת חדלות פירעון בפירמת עורכי הדין בטש ושות’, עדיין קם בכל בוקר במטרה להילחם עבור האנשים ו/או העסקים שעומדים בפני התמוטטות. עם ניסיון עשיר של מעל 40 שנה בשיקום עסקים ובטיפול בחייבים (מתוכן 18 שנה כעורך דין מוסמך), שטרנפלד מביא למקצוע לא רק ניסיון ארוך שנים אלא גם את סיפורו האישי כמי שחווה על בשרו הסתבכות כלכלית. שטרנפלד מסביר מדוע התמיכה מהבית חשובה ופועל לשנות את הסטיגמה על מי שהופך לחייב. "בשונה ממקומות רבים בעולם, החייב הישראלי נתפס לעיתים קרובות כאדם שלילי, או כנוכל, הוא אומר. "זה חייב להשתנות".

סיפורו האישי של עו"ד שטרנפלד מסביר את הנחישות שלו, שהפכה אותו לשם דבר בתחום חדלות הפירעון. בשנת 1984 עמד בעצמו על סף קריסה טוטאלית, כשהוא טובע בחובות ענק ונלחם מול מערכת בנקאית אטומה. שטרנפלד היה אחד הקבלנים והיזמים הבולטים בשרון. הוא החזיק ב-12 אתרי בנייה במקביל, הקים בשנת 1980 קבוצות רכישה חדשניות עוד בטרם הפכו לנפוצות, ועמד לקראת הנפקה בבורסה של חברת הבנייה "כלנית" באמצעות קבוצת אייזנברג ובנק הספנות. אלא שאז התרחשה שרשרת טעויות פטאלית: בנק לאומי שלח בטעות מכתבי התראה לכל השותפים והערבים, ויצר בשוגג מצג שווא לפיו העסק קורס. השמועה התפשטה כאש בשדה קוצים, קונים נסוגו מהתחייבויותיהם, ושישה בנקים שונים מיהרו להגיש תביעות נגד החברה ונגדו באופן אישי.

עו"ד דוד שטרנפלד ( צילום: יח"צ )





כשעורכי דין בכירים (עו"ד יעקב וינרוט ויוסי שגב) דרשו סכומים עצומים כדי לטפל, החליט שטרנפלד לעשות את הבלתי ייאמן: הוא לקח את המושכות לידיים, ייצג את עצמו בבתי המשפט ללא כל רקע משפטי קודם, ניהל משא ומתן קשוח מול המערכת ובסופו של דבר סיים לבנות את כל הפרויקטים מבלי לפשוט רגל. אותה התנהלות עיקשת, ששילבה הבנה עסקית עמוקה ופסיכולוגיה בגובה העיניים, פתחה בפניו את הדרך לתחום של שיקום אנשים ועסקים שנקלעו לחובות.

איך העלית בדעתך לייצג את עצמך ואת לקוחותיך ללא כל הסמכה בעריכת דין?

"ניצלתי את תקנה 28 לתקנות סדר הדין האזרחי (בנוסח הקודם שבוטל בתקנות החדשות), לפיו, "מקום שיש מספר תובעים יכול שאחד או אחדים מהם יהיו מורשים בידי אחד או אחדים מן השאר להתייצב, לטעון או לפעול בכל הליך במקומם; הוא הדין לגבי הרשאת נתבע בידי נתבע אחר". מאחר ורוב לקוחותיו היו בעלי חברות שנקלעו לחובות בעקבות ערבותם לחברה ומאחר ואת החברה יכול לייצג כל אחד שהוסמך על ידי החברה, הרי שטרנפלד שייצג את החברה, יכל לייצג גם את הערבים לחובותיה שנתבעו יחד עם החברה. "היה לי ברור שכדי לצאת מהתסבוכת אין צורך בהבנה משפטית, אלא דווקא בהבנה כלכלית ופסיכולוגית, במיוחד במצבים מורכבים שבהם ניהלתי את ההליכים הקשורים לעסקים שלי ושל לקוחותיי, ולמעשה הצלחתי לפתור את בעיית החובות".

עבודה שהיא שליחות

מאחר ושטרנפלד לא היה עו"ד, כדי לפעול בייעוץ וטיפול בחייבים ובעסקים בקשיים הוא הקים את חברת צ’אפטר 11. במקביל, הוא תבע את בנק לאומי בגין הנזק שגרם לו. בשנת 1991 הצטרף לצ’אפטר 11 אבי חפץ, שהיה משנה למנכ"ל בנק לאומי עד 1988 ומנכ"ל בנק איגוד בשנים 1989-1990. אבי חפץ הוביל להסכם פשרה הוגן בין שטרנפלד לבנק לאומי.

בעקבות הצלחותיו בשטח והיכרותו המעמיקה עם המערכת המשפטית מצדה השני של המתרס, בשנת 2000, לאחר 15 שנים שהופיע, בגיל מבוגר הוא נרשם ללימודי משפטים ומנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן, השלים התמחות ומאז ועד היום הוא מקדיש את חייו אך ורק לצד אחד: הגנה טוטאלית על החייבים, והוא מייצג חייבים רבים ובעלי עסקים שנקלעו למשבר. שטרנפלד החל לצבור מוניטין, שמו עבר "מפה לאוזן" ומעגל לקוחותיו הלך והתרחב. "אני רואה בעבודה שלי שליחות".

עד שנת 2020 ניהל שטרנפלד משרד עורכי דין עצמאי בו העסיק מספר עובדים. עם תחילת הקורונה בשנת 2020, שטרנפלד שהיה בן 72 (לא רצה להתעסק בצד הכספי והמנהלי של אחזקת משרד), התכוון לסגור את משרדו ולהפסיק לעבוד.

מספר עורכי דין שהכירו את שטרנפלד הציעו לו להצטרף למשרדם. שטרנפלד העדיף להצטרף למשרדו של עו"ד יעקב בטש, אותו הכיר מתקופת טיפולו בחברת איל מקיאג’. משרדו של עו"ד בטש ייצג את חברת "איל מקיאג’" מהקמתה וכיום מייצג את החברה בישראל.

הלקוחות שמגיעים למשרדו של עו"ד שטרנפלד מגיעים מכל שכבות האוכלוסייה: החל מאנשים פשוטים שהסתבכו מתמימות או מחוסר הבנה כלכלית, ועד לטייקונים עשירים שאיבדו את כל עולמם בן לילה. לדבריו, הרגע הקריטי ביותר בפגישה הראשונה הוא בדיקת היתכנות עסקית קרה: האם העסק המדובר הוא רווחי במהותו וסובל רק ממשבר תזרימי זמני, או שמא מדובר בצורך של סגירת העסק.

אחד המקרים הבולטים שמדגימים גישה זו הוא שיתוף הפעולה שלו עם חברת "איל מקיאג’". כאשר בשנת 2012 העסק הגיע עם חובות עצומים של כ-40 מיליון שקלים, השאלה המרכזית לא הייתה האם לסגור את העסק, אלא איך לשמר את הרווח התפעולי שעמד אז על כ-6 מיליון שקל בשנה. "הבנתי שיש פה צורך לחשוב בחוכמה ולהציג חלופה אמיתית ומקסימלית לנושים, כזו שעדיפה בהרבה על פירוק. הסדר הנושים שהוביל שטרנפלד הביא להקמת חברה חדשה שרכשה את פעילותה של החברה הקורסת (בסכום ששולם לנושים), לימים הונפקה החברה החדשה בנאסד"ק, חברה שבשיא הגיעה לשווי של כארבעה מיליארד דולר.

התפיסה הכלכלית הזו שללה את הפחד העיוור מהבנקים וקיבלה גיבוי גם באולמות בתי המשפט דרך תקדימים משפטיים מרכזיים. שטרנפלד היה שותף למהלכים משפטיים דרמטיים, כמו המאבק סביב חובות המושבים וארגוני הקניות (פרשת מושב אורות וחברת צ’אפטר 11), שגרמה לחקיקת "חוק גל" (הסדר מושבים) ובעקבות התנגדות בנק המזרחי ל"חוק גל", הביאה לפסק דין "בנק המזרחי" ההיסטורי בן 500 העמודים. הפסיקה קבעה לראשונה כי לבית המשפט בישראל יש סמכות לבחון ואף לבטל חוקים של הכנסת במצבים חריגים, והיוותה נקודת מפנה ביחס המשפטי לביטול חוקים של הכנסת.

מה למדת על חייבים מניסיונך רב השנים?

"המציאות הכלכלית בישראל לא שונה ממקומות אחרים בעולם, הבעיה היא היחס החברתי והתרבותי לתופעה. בניגוד למדינות רבות בעולם המערבי, שבהן פשיטת רגל או כניסה להליכי חדלות פירעון נתפסות כחלק לגיטימי, טבעי ואף מבורך במחזור חייו של יזם (דוגמת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שניהל אימפריות למרות שנקלע לחדלות פירעון). בישראל מודבקת מיד סטיגמה חברתית קשה. החייב הישראלי נתפס לעיתים קרובות כאדם שלילי או כפושע בפוטנציה".

היום שאחרי הסערה

כשאנשים מסתבכים כלכלית, הופכים לחייבים ודואגים מן העתיד, רבים מהם מתייאשים. "פגשתי אנשים שהיו להם חובות בשוק האפור ובשוק השחור, וגם היו לי שני מקרים של אנשים שליוויתי ששמו קץ לחייהם, רק בגלל שלא קיבלו תמיכה מבנות זוגן".

הסוד הגדול בשיקום, לטענתו, טמון ביכולת להציע לנושים את האלטרנטיבה הכלכלית המקסימלית האפשרית - כזו שמוכיחה להם הלכה למעשה ששיתוף פעולה והבראה יהיו עבורם משתלמים יותר מאשר פירוק מוחלט וריסוק טוטאלי של החייב.

מה הדבר הכי חשוב לומר למי שנמצאים במשבר כזה?

"ראיתי לאורך השנים חייבים מכל הסוגים: עשירים, עניים, כאלו שהסתבכו בתמימות ואחרים שעשו עסקים גדולים ונקלעו לקשיים. הדבר החשוב ביותר כדי לצלוח משבר הוא שיתוף פעולה ותמיכה מלאה בבית. כשאדם נרדף כל היום על ידי נושים ומערכות, ומגיע ערב הביתה רק כדי לפגוש כעס, האשמות ורדיפה נוספת מבני המשפחה - הסיכוי להצליח שואף לאפס".

"אבל כשיש חזית ביתית מאוחדת שנלחמת בלילות בפחדים ועובדת יחד, אפשר לעבור את הסערה, לפתוח דף חדש ואפילו להגיע להישגים גדולים. שני החייבים שליוויתי והתאבדו, עשו זאת (למרות שלבעיה הכספית שלהם, שלא הייתה גדולה, היה פתרון), בגלל הלחץ מצד בנות זוגם. זה הטיפ החשוב ביותר שלי לחייבים: תהיו מאוחדים".