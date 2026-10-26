אנתרופיק, החברה שמאחורי הצ'טבוט קלוד, הגישה היום (שני) בקשה להנפקה ראשונית לציבור. לפי דיווחים, ההנפקה עשויה לשקף לחברה שווי של עד 2 טריליון דולר, ולהפוך לאחת הגדולות שנרשמו אי פעם בשוק ההון. הבקשה הוגשה לרשות ניירות הערך האמריקנית, והחברה לא ציינה בה כמה מניות היא מתכוונת למכור ובאיזה מחיר. המניה תיסחר בנאסד"ק תחת הסימול ANT.

מסמכי ההנפקה חושפים לראשונה את התמונה הכספית של החברה. בחצי הראשון של 2026 ההכנסות של אנתרופיק זינקו ל-16.3 מיליארד דולר. באותה תקופה היא רשמה הפסד נקי של יותר מ-80 מיליארד דולר. את ההפסד מסבירות עלויות העתק של תשתיות המחשוב שנדרשות לפיתוח המודלים. במאי האחרון גייסה החברה 65 מיליארד דולר ממשקיעים לפי שווי של 965 מיליארד דולר.

קלוד של אנתרופיק ( צילום: Stockinq / Shutterstock )

ההנפקה מגיעה בעיצומו של מרוץ השקעות חסר תקדים. מטא, גוגל, OpenAI ואנתרופיק משקיעות מיליארדים בניסיון להוביל את התחום. לפי חברת המחקר גרטנר, ההוצאה העולמית על בינה מלאכותית, כולל שירותים, תוכנה ותשתיות, צפויה להגיע לכ-3.6 טריליון דולר ב-2027. ב-2025 היא עמדה על 1.8 טריליון דולר.

OpenAI הובילה את השוק אחרי ההשקה של ChatGPT בנובמבר 2022, אבל בארבע השנים שחלפו התחרות התחממה. כלי התכנות קלוד קוד, שהושק בתחילת 2025, הפך במהירות לאהוב על מפתחים. השנה ניסתה אנתרופיק לשחזר את ההצלחה במשרות משרדיות אחרות עם הסוכן קוורק (Cowork). לפי CNN, הסוכן הזה עזר להאיץ את המעבר מצ'טבוטים לסוכנים, ובדרך טלטל את מניות התוכנה בגלל חשש שיהפוך כלים של חברות אחרות למיותרים.

הנתונים מעידים על הצמיחה. לפי חברת הפינטק ראמפ, בספטמבר 43.8% מהעסקים בארה"ב שילמו על שירותים של אנתרופיק, לעומת 40.6% ששילמו ל-OpenAI. חברת המחקר סנסור טאואר מעריכה שבאפליקציית קלוד יש יותר מ-67 מיליון משתמשים פעילים בחודש ברבעון השלישי של 2026. לפני שנה היו בה 9.4 מיליון.

גם OpenAI לא עמדה מהצד. בפברואר השיקה את אפליקציית התכנות קודקס, וביולי את הסוכן צ'אט GPT וורק, שמבצע משימות של כמה שלבים, כמו כתיבת תקציר או ניתוח.