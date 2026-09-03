מעולם לא היה קל יותר להשקיע בשוק ההון. הפופולריות הגוברת של עולם ההשקעות, לצד צמיחה מהירה של פלטפורמות מסחר דיגיטליות, הכניסה מאות מיליוני משקיעים חדשים לשוק. אם בעבר ביצוע פעולה דרש שיחת טלפון למנהל השקעות בבנק, שהיה נגיש רק למחזיקי הון מסכום מסוים, היום כל אדם יכול לפתוח אפליקציה ולרכוש מנייה תוך שניות. "אנחנו רואים עלייה של כמעט פי ארבע בכמות המשקיעים הפרטיים, וזה נובע מהגישה הישירה והנוחה להשקעות", מסביר גבי דיאמנט, שותף-מייסד ומנכ"ל ברידג’ווייז (Bridgewise). "אם פעם היית צריך להתקשר למנהל השקעות בבנק כדי לבקש ממנו לבצע פעולה, היום אתה פותח אפליקציה, מבצע רכישה בלחיצת כפתור ובזה סיימת".

אולם, בתוך חוויית המסחר הנוחה מסתתר פרדוקס הרסני. "לצד הנוחות שבביצוע ההשקעות יש גם חסרונות, המהווים איום ממשי על הערך האמיתי שמקבל המשקיע בקצה", מסביר דיאמנט. "ריבוי פלטפורמות המסחר והתחרות העזה על הלקוח הובילו למצב שבו חלק מהפלטפורמות מתרכזות בעיקר במונטיזציה מהירה ולא בהענקת ערך ארוך טווח. כתוצאה מכך, המשקיעים לא מקבלים ערך חינוכי והדרכתי אמיתי ומנסים להשקיע לבד, כאשר לחלק גדול מהם אין אוריינות פיננסית ברמה גבוהה. הם פשוט משקיעים בטרנדים שהם שומעים עליהם ברשתות החברתיות ומפסידים כסף רב. אפשר לומר שבאופן פרדוקסלי, דווקא צמצום המרחק הפיזי והטכנולוגי בינם לבין ביצוע הרכישה בפועל מונע מהם לעצור, ללמוד ולחשוב באופן עמוק יותר".

גבי דיאמנט ( צילום: רמי זרנגר )





ברידג’ווייז, שנוסדה ב-2019 על ידי דיאמנט יחד עם דור אליגולא (סמנכ"ל פיתוח עסקי), אור אליגולא (סמנכ"ל תפעול) ומור חזן (סמנכ"ל מוצר), קמה כדי לפתור בדיוק את הבעיה הזו באמצעות חוויית השקעה מודרכת ומונגשת. "החברה שמה לעצמה למטרה לייצר חוויית השקעה מודרכת, המשלבת טכנולוגיה מתקדמת עם שקיפות מלאה והסברים מפורטים על כל החלטת השקעה. כשזיהינו את הבעיות האלה בשוק, הבנו שיש צורך קריטי לאחד את האינטרסים של הפלטפורמה ושל המשקיעים. הדרך היחידה לעשות זאת היא לא באמצעות יצירת ניגוד אינטרסים ומונטיזציה בכל מחיר, אלא על ידי מתן חוויית השקעה מודרכת לכל לקוח בה שני הצדדים מרוויחים", מסביר דיאמנט.

החברה פיתחה פלטפורמת AI ייעודית לשוק ההון, הפועלת מאחורי הקלעים בתוך אפליקציות המסחר והבנקים המובילים. במקום להציף את המשקיע בנתונים גולמיים, בגרפים מסובכים ובמונחים מקצועיים שקשה לפענח, המערכת של ברידג’ווייז סורקת ומנתחת את המידע הפיננסי המורכב ביותר מדיווחים כספיים של חברות ועד למדדי סנטימנט בשוק, ומתרגמת אותו בזמן אמת לתובנות פשוטות, לניתוחים בשפה טבעית ולהמלצות ברורות. כך, בדיוק ברגע שבו המשקיע שוקל לבצע עסקה, המערכת מעניקה לו את ההסברים והביטחון הנדרשים כדי לקבל החלטה מושכלת.

מנהל תיקים אישי זמין 24/7

כדי לתת מענה קונקרטי למשקיע הפרטי, פיתחה החברה את פתרון הדגל החדש שלה - מערכת pAI. הפיתוח נולד לאחר שבחברה זיהו כי מעל ל-25% מהשאלות שמופנות לצ’אט הבינה המלאכותית שלה עוסקות בתיק האישי של המשתמש. מערכת pAI מאפיינת את צרכיו של הלקוח, בונה עבורו תיק השקעות מותאם אישית ומנטרת אותו ברמה היומית כדי לוודא עמידה בהגדרות הסיכון והעדפותיו.

"ברגע שמשהו משתנה בשוק או בתיק, המערכת נותנת הוראות ביצוע ברורות", מפרט דיאמנט. "למשל, היא יכולה להתריע בפני המשקיע שהתיק שלו עבר את רמת החשיפה המוגדרת, ולהמליץ לו למכור נייר ערך מסוים כדי לקנות נייר ערך אחר ולאזן את הסיכון. המערכת עוקבת אחרי כל הנתונים הפיננסיים בזמן אמת. אם מנייה מרכזית בתיק עוברת מהמלצה חיובית לשלילית, הלקוח מקבל הצעה להחליף אותה במנייה טובה יותר, ומבצע את כל הפעולה בלחיצת כפתור פשוטה אחת. הקסם האמיתי קורה כשהמשקיע יכול לשאול בחזרה ולבקש חלופות - כך אנחנו מייצרים לו את חוויית ההשקעה המודרכת האולטימטיבית".

הטכנולוגיה שמביאה שקט נפשי למשקיע

בעוד שכלי GenAI כלליים נוטים לחוסר עקביות ול"הזיות" העלולות להיות הרסניות בתחום הפיננסי, ברידג’ווייז ביססה את המנוע שלה על ניתוח דטרמיניסטי, מובנה ועקבי. המערכת נשענת על אחד ממאגרי המידע הפיננסיים הגדולים בעולם: ניתוח מקיף של השוק, 10 מיליון דיווחים כספיים של חברות, וליקוט של מעל מיליארד ציוצים פיננסיים בחודש באמצעות שיתוף פעולה עם רשת X (טוויטר) להפקת מדדי סנטימנט. המידע מעובד על ידי מערכות ה-AI של החברה ומפיק דוחות אנליזה פונדמנטליים, טכניים וסנטימנטליים ב-20 שפות. "המערכת שלנו מבוססת על מעקב קבוע אחרי מעל ל-70 אלף ניירות ערך, שעבורם אנחנו מייצרים דוחות מקצועיים שאינם מבוססים על קופסה שחורה, אלא על ניתוח דטרמיניסטי ועקבי ברמת התוצאה", מציין דיאמנט. "חוץ משני גופים, שאחד מהם היא בלומברג, אנחנו הגוף שמלקט ומנתח את כמות המידע הגדולה ביותר בתחום הזה".

"אנחנו מספקים למשקיע נקודת עצירה או תיקוף קריטי", מוסיף דיאמנט. "תחשוב שאתה רץ לקבל החלטה לקנות מנייה מסוימת כמו אפל, כי שמעת עליה המון ברשתות. ברגע האמת, אתה נפגש באחד משני דברים: או שאתה רואה דוח שלם שנותן לך תיקוף למה ששמעת ומאשר את הבחירה שלך, או שאתה מקבל נקודת עצירה שמזהירה אותך שהמנייה מתומחרת גבוה מדי. הרעיון הזה, שבדרך לביצוע ההשקעה אתה מקבל בוסט של ביטחון או נקודת עצירה למחשבה נוספת, הוא קריטי. זה מאפשר ללקוחות לסחור בנפחים גבוהים יותר מתוך תחושת ביטחון וידיעה שהם אינם לבד בתהליך".

מגיעים לעשרות מיליוני משקיעים

המודל העסקי של ברידג’ווייז אינו פונה ישירות לצרכן הקצה (B2C), אלא פועל במודל B2B מול מוסדות פיננסיים, בנקים ובתי השקעות. נכון להיום, החברה משתפת פעולה עם כל הבנקים ופלטפורמות המסחר המובילות בישראל, ולצד זאת עובדת עם מעל 110 גופים פיננסיים ברחבי העולם, בהם בורסות וגופים מובילים בארה"ב, יפן, אירופה וברזיל. דרך שותפויות אלו, הטכנולוגיה הישראלית מגיעה כיום לעשרות מיליוני משקיעי קצה.

"הלקוח שלנו הוא הגוף הפיננסי שנותן את השירותים למשקיעים, אבל בקצה אנחנו דואגים לחוויה של לקוח הקצה שלו", מבהיר דיאמנט. "הבנק או בית ההשקעות מבינים שאנחנו מייצרים איחוד אינטרסים מלא בינם לבין הלקוח שלהם. הלקוח מקבל שירות הרבה יותר טוב, המאפשר לו לפתח נאמנות גבוהה יותר, לסמוך על המערכת, ולבצע פעולות ברמות ביטחון גבוהות בהרבה. אנחנו רואים בגופים הפיננסיים שעובדים איתנו שותפים שבאמצעותם אנחנו יכולים להביא את הבשורה הזו לכמה שיותר אנשים וכמה שיותר מהר".

יתרון תחרותי קריטי נוסף טמון ברגולציה. "בישראל, למשל, עבדנו בשיתוף פעולה והוצאנו אישורי פרה-רולינג לניירות ערך שאפשרו לנו להיות חלק אינטגרלי מהתהליך", מציין דיאמנט. "האישורים הללו מאפשרים לכלי שלנו להעניק המלצות קנייה חזקה או מכירה - דבר שרוב כלי ה-AI הקיימים כיום בשוק אינם מורשים לעשות מבחינה רגולטורית".

הוא מוסיף כי "בעבר, ליווי פיננסי צמוד ויועץ אישי הזמין 24/7 היו נחלתם הבלעדית של בעלי הון. הבשורה שלנו היא שהשירות הזה באמצעות ברידג׳ווייז יהיה נגיש לכל אדם, החל מהשקל או הדולר הראשון שלו בחשבון המסחר. זה משפר דרמטית את האוריינות הפיננסית של הציבור. המערכת שלנו אינה מסתפקת במתן המלצות יבשות, אלא מסבירה בפירוט מה רואים וכיצד הנתונים מנותחים. בעידן של אינפלציה עולה ויוקר מחייה מאתגר, היכולת של אדם לדאוג לכך שהחיסכון שלו ימשיך לבנות את עצמו עבורו היא קריטית מאי פעם".