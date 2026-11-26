שר הבינוי והשיכון חיים כץ מסיים את כהונתו לאחר כשנה וחמישה חודשים, שבמהלכם התמקד המשרד בקידום הסכמי גג עם רשויות מקומיות ובהרחבת הטבות הדיור למשרתי המילואים. במכתב ההתפטרות שהגיש אתמול (ד') לראש הממשלה בנימין נתניהו הציג כץ שורה של הישגים, ובראשם חתימה על הסכמים הכוללים כרבע מיליון יחידות דיור. אלא שחלק ניכר מהמהלכים שקידם עדיין מצויים בשלבי תכנון ופיתוח, ובתחומים אחרים, בהם השכירות ארוכת הטווח והדיור הציבורי, נרשמה התקדמות מוגבלת.

כץ נכנס למשרד השיכון ביוני 2025, לאחר התפטרותו של יצחק גולדקנופף, בעיצומו של משבר בענף הבנייה שכלל מחסור בעובדים, עלויות מימון גבוהות והאטה במכירת דירות. במקביל לתפקידו כשר השיכון החזיק גם בתיקי התיירות, הבריאות והרווחה. לאחרונה התייחס כץ בעצמו לקושי הכרוך בניהול ארבעה משרדי ממשלה במקביל.

גלריה חיים כץ, שר השיכון ( צילום: עידו ארז )

על פי הנתונים שהציג כץ במכתב ההתפטרות, בתקופת כהונתו נחתמו 22 הסכמי גג עם רשויות מקומיות, המהווים לדבריו 44% מכלל הסכמי הגג שנחתמו ב-13 השנים האחרונות. ההסכמים כוללים 259,845 יחידות דיור והשקעה מתוכננת של 72.43 מיליארד שקל בתשתיות ובפיתוח עירוני. חמישה הסכמים נוספים, לדברי השר, מוכנים לחתימה.

הסכמי הגג הם אחד הכלים המרכזיים של המדינה להגדלת היצע הדיור, באמצעות התחייבות למימון תשתיות, מוסדות חינוך ומבני ציבור במקביל לשיווק קרקעות למגורים. אלא שמספר יחידות הדיור הכלולות בהסכמים לא מעיד על מספר הדירות ששווקו בהצלחה או שבנייתן החלה, ומימוש ההסכמים צפוי להימשך שנים.

כפי שפורסם לאחרונה ב"כלכליסט", 13 הסכמי גג בהיקף של כ-50 מיליארד שקל, הכוללים כ-150 אלף יחידות דיור, לא פורסמו באתר הממשלתי. אחד המקרים הבולטים הוא הסכם הגג במעלה אדומים, הכולל כ-7,600 יחידות דיור בהשקעה של כ-3 מיליארד שקל. בספטמבר 2025 נערך טקס בהשתתפות נתניהו, כץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', שבו הוצג ההסכם כחתום.

אלא שלדברי משרד השיכון ההסכם כלל לא נחתם. זאת לאחר שכץ עצמו מתח ביוני האחרון ביקורת על הסכמי גג שקודמו בתקופת קודמיו בתפקיד, כינה אותם הסכמי "פייק" וטען כי פעל להסרת החסמים המשפטיים והבירוקרטיים שמנעו את מימושם.

סאגת דירה בהנחה

בתחום הדיור המסובסד המשיך כץ לקדם את תוכנית דירה בהנחה, תוך שינוי סדרי העדיפויות בחלוקת הדירות לטובת משרתי המילואים. באפריל האחרון נדחתה ברגע האחרון פתיחת ההגרלה ה-11 של התוכנית, בעקבות מהלך להגדלת שיעור הדירות המיועדות למשרתי המילואים ל-50% בכל היישובים המשתתפים בהגרלה. עד אז שיעור ההקצאה השתנה בהתאם לאזור. בהמשך, בעקבות ההתפתחויות המשפטיות בסוגיית זכאותם של חייבי גיוס שלא התייצבו לשירות להטבות בתחום הדיור, התקיימה הגרלה ייעודית למשרתי מילואים.

באוגוסט הציגו נתניהו, כץ וסמוטריץ' את תוכנית "ממילואים למפתח", הכוללת יעד של כ-20 אלף פתרונות דיור בתוך שנה, בהם כ-16 אלף דירות במסגרת מחיר מטרה וכ-4,000 מגרשים לבנייה צמודת קרקע. במקביל קודמו הטבות ברכישת קרקעות במרחב הכפרי.

למרות זאת, בתקופת כהונתו של כץ לא השתנה מודל הסבסוד הממשלתי, המבוסס על הגרלות המעניקות הטבות לאלפי זוכים מדי שנה, מתוך ציבור גדול בהרבה של חסרי דירה. כך או כך בשבוע שעבר חשף מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן, בוועידת שמאי המקרקעין באילת, כי בסוף דצמבר צפויה להיפתח הגרלה נוספת שתכלול לפחות 5,000 דירות, מחציתן למשרתי המילואים.

כץ מסיים את תפקידו בעיצומה של תקופת ירידות מחירים בשוק הדיור. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) שפורסמו החודש עולה כי מדד מחירי הדירות, הכולל דירות חדשות ודירות יד שנייה, ירד בשנה האחרונה ב-1.5%, ואילו מדד מחירי הדירות החדשות רשם ירידה שנתית של 0.2%. ברבעון השלישי של 2026 עמד המחיר הממוצע של דירה בישראל על כ-2.287 מיליון שקל, לעומת כ-2.320 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ירידות המחירים נרשמו על רקע האטה בהיקף העסקאות, סביבת ריבית גבוהה ומלאי גדול של דירות חדשות שטרם נמכרו. במקביל, עלויות המימון הגבוהות ממשיכות להקשות הן על רוכשי הדירות והן על חברות הבנייה. חלק ניכר מתוספת היצע הדיור שעליה הכריז כץ במסגרת הסכמי הגג טרם הגיע לשוק, כך שלא ניתן בשלב זה למדוד את תרומתם של ההסכמים לירידת המחירים.

בעוד שבשוק הדירות לרכישה נרשמו ירידות מחירים, בשוק השכירות נמשכו ההתייקרויות. שכר הדירה הממוצע באוקטובר 2026 עמד על 5,062 שקל בחודש, עלייה של 3.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. למרות העלייה בשכר הדירה, היקף הפעילות בתחום השכירות המוסדית נותר מצומצם. בכנס נדל"ן ביוני האחרון ציין כץ כי עד אז קידם בתחום שני מהלכים בנוף הגליל ובחיפה, בהיקף של כ-500 דירות בלבד.

גם בתחום הדיור הציבורי נרשמה תוספת מוגבלת למלאי הדירות. לפי נתוני משרד הבינוי והשיכון שפורסמו ב-ynet, בסוף 2025 עמד מלאי הדיור הציבורי על 47,299 דירות, לעומת 47,143 דירות בסוף 2024. מדובר בתוספת של 156 דירות לאחר שנים של שחיקה במלאי, אם כי כץ כיהן בתפקיד רק במחצית השנייה של אותה שנה.

הקרב על רמ"י

אחת המחלוקות המרכזיות שליוו את החודשים האחרונים לכהונתו של כץ נגעה לניהול רשות מקרקעי ישראל, הגוף האחראי לניהול מרבית קרקעות המדינה. בספטמבר האחרון זימן כץ לשימוע לקראת הפסקת כהונתו את ממלא מקום מנהל רמ"י, יהודה אליהו, מקורבו של שר האוצר סמוטריץ'. זאת לאחר שבג"ץ ביטל ביולי את מינויו הקבוע של אליהו לתפקיד בשל זיקתו לשר האוצר.

המהלך הוביל לעימות בתוך הממשלה ולהתערבותו של ראש הממשלה נתניהו, שהתנגד לסיום כהונתו של אליהו. באוקטובר, בעקבות החלטת בג"ץ ושיחת הבהרה בהשתתפות נתניהו, הודיע כץ כי החליט להאריך את כהונתו של אליהו בשלושה חודשים נוספים או עד למינוי מנהל קבוע, לפי המוקדם מביניהם. בסופו של דבר, כץ מסיים את תפקידו מבלי שהצליח להביא להחלפתו של אליהו, וכאשר לרשות מקרקעי ישראל עדיין אין מנהל קבוע.

יהודה אליהו, בצלאל סמוטריץ' ( צילומים: דוברות בנימין, ליאור שרון )

סוגיה נוספת שליוותה את כהונתו של כץ היא שיקום מתחמי המגורים שנפגעו מירי הטילים האיראניים. במסגרת חוק שיקום נזקי מלחמה מקודמות תוכניות להתחדשות עירונית במתחמים שנפגעו, בין היתר ברחובות, ברמת גן, בדימונה ובערד. בחודשים האחרונים התקדמו הליכי בחירת היזמים וקידום התוכניות במוסדות התכנון, אולם מרבית העבודה הכרוכה בשיקום המתחמים, בהסדרת זכויות בעלי הדירות ובהקמת בנייני המגורים החדשים עוד לפנינו.