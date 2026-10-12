ארבעה חודשים בלבד לאחר הנפקת הענק של קבוצת הנדל"ן תדהר בבורסה בתל אביב, שהפכה את שלושת מייסדיה למיליארדרים, הודיעה החברה כי היא יוצאת למהלך התייעלות נרחב, הכולל פיטורי עובדים, צמצום פעילויות במטה והפחתת דרגי ניהול. החברה לא מסרה כמה עובדים צפויים לאבד את משרתם, אולם לפי הערכות מדובר בעשרות עובדים.

ההודעה מגיעה לאחר שתדהר גייסה בהנפקה כ-1.7 מיליארד שקל, לפי שווי חברה של כ-8 מיליארד שקל אחרי הכסף. בעקבות ההנפקה נאמד שווי אחזקותיהם של שלושת מייסדי החברה, גיל גבע, אריה בכר ומארק ויסמן, בכ-1.5 עד 1.9 מיליארד שקל לכל אחד, בהתאם לשיעור אחזקותיהם.

אורי לוין, מנכ"ל תדהר ( צילום: אלכס קולומויסקי )

לצד הגיוס, חילקה החברה בעקבות ההנפקה בונוסים לעובדים, לבעלי שליטה ולדירקטורים בהיקף כולל של יותר מ-60 מיליון שקל. בספטמבר האחרון היא חילקה דיבידנד בהיקף של 250 מיליון שקל, שמתוכו כ-147 מיליון שקל הגיעו לשלושת מייסדיה.

כעת, למרות הסכומים המשמעותיים שגויסו לקופת החברה וחולקו לבעלי מניותיה, מודיעה תדהר על צמצום כוח האדם. על פי הודעתה, במסגרת תוכנית ההתייעלות תמוזג חטיבת הניהול לתוך חטיבת הייזום, יצומצמו פעילויות במטה החברה ויופחתו דרגי ניהול.

המהלך נועד לצמצם את הוצאות ההנהלה והכלליות ולחזק את השליטה בפעילויות הקבוצה, העוסקת בייזום למגורים ובנדל"ן מניב. בתדהר מעריכים כי תוכנית ההתייעלות תביא לחיסכון שנתי של כ-30 מיליון שקל ולהפחתה של כ-3% בהוצאות ההנהלה והכלליות בהשוואה לשנה הקודמת.

ההחלטה על הפיטורים מתקבלת על רקע תוצאות כספיות שהצביעו דווקא על צמיחה בפעילות החברה. בדוחותיה למחצית הראשונה של 2026 דיווחה תדהר על עלייה של כ-10% בהכנסות, שהסתכמו בכ-1.64 מיליארד שקל, לצד זינוק של כ-36% ברווח הנקי המתואם.

עם זאת, מאז ההנפקה התקשתה מניית תדהר להתרומם. מתחילת השנה הניבה המניה תשואה של כ-0.43% בלבד למשקיעים. בעקבות ההודעה על תוכנית ההתייעלות עלתה המניה בכ-1% ונסחרה במחיר של כ-148 שקל, לעומת מחיר של 155 שקל למניה בהנפקה.

כבר בעת ההנפקה נשמעה ביקורת מצד חלק מהגופים המוסדיים בשוק ההון על השווי הגבוה שלפיו ביקשה החברה לגייס הון, במיוחד על רקע החולשה בשוק הנדל"ן והחשיפה שלה לתחום המשרדים.