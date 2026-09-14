שוב קנס לקוקה קולה: הממונה על התחרות עו"ד מיכל כהן, פרסמה היום (ב') להערות הציבור הודעה על כוונת חיוב מוסכמת נוספת כלפי החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, בגובה כ-1.5 מיליון שקל. זה מתווסף לקנס בגובה כ-17.7 מיליון מיליון שקל אותו שילמה החברה לאחרונה.

לפי הרשות, העיצום הכספי הנוסף הוטל על החברה המרכזית בגין "הפרות בודדות של חוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם (חוק המזון), העוסקות בהמלצות מחיר לצרכן ברשתות המזון בנוגע למוצרי שתייה קלה מתוצרת החברה המרכזית".

העיצום הופחת. קוקה קולה ( צילום: shutterstock )





העיצום הופחת והופחת עוד

​גובה העיצום המקסימלי שניתן היה להטיל על החברה בגין כל הפרה הוא 25,947,640 שקל. אז איך הוא דולל ל-1.56 מיליון שקל?

​גובה עיצום הבסיס נקבע תחילה על 10% מסכום העיצום המרבי, עקב אכיפה לפי חוק המזון ולא לפי חוק התחרות.

אמנם מחזור המכירות של החברה, ממנו נגזר העיצום, הוא גדול מאוד, אך לזכותה של החברה נזקפה העובדה שלא ידוע לרשות על הפרות קודמות שלה של חוק המזון, ולכן סכום העיצום הופחת ב-15%.

בזכות העובדה שהליך הגעה להבנות עם החברה התנהל בצורה יעילה באופן יחסי, הוחלט על הפחתה נוספת של 5% מסכום העיצום הכולל.

נוכח הסכמת החברה לוותר על זכות הטיעון, לקבל את ההודעה כדרישת תשלום ולחסוך משאבים ציבוריים ומשפטיים, הסכימה הממונה להפחית הפחתה ניכרת נוספת את סכום העיצום הכספי ולהעמידו בסופו של דבר על הסכום שנקבע.

כמו כן נמסר כי אין בכך הודאה או הסכמה כלשהן, במפורש או במשתמע, של החברה המרכזית או מי מטעמה , לרבות נושאי משרה, עובדים ובעלי מניות, בעבר או בהווה בהפרת חוק המזון.

ברשות מסבירים מדוע העיצום הנוכחי הוא קנס נפרד מהקנס שהחברה כבר שילמה: "בעת הטלת העיצומים המוסכמים בפברואר 2026 החריגה הממונה את ההפרות האמורות, במטרה לבחון אם הן מפרות גם הוראות לבעל מונופולין שהוטלו על החברה המרכזית במסגרת ההכרזה עליה כבעלת מונופולין בשנת 1998. הבדיקה לא העלתה אינדיקציות להפרת ההוראות על ידי החברה המרכזית, ומשכך הגיעה הממונה לעיצומים מוסכמים עמה בגין הפרת חוק המזון, גם בנוגע להפרות אלו".

הקנס בגובה 17.7 מיליון שקל שכבר שולם, הוטל עליה, בין היתר, בשל התערבות בהצגת מוצריה ומוצרי מתחרים אצל קמעונאים, התערבות במחיר לצרכן של מוצרי החלב של מחלבת טרה שבבעלותה והעברת תשלומים לקמעונאים שלא כהנחה ליחידת מצרך. החברה לא הודתה בהפרות.

הממונה הפחיתה גם את העיצום הזה באופן ניכר שכן כל הפרה כזאת יכולה לגרור קנס של 25,947,640 שקל לחברת ענק כזאת, כלומר למעלה מ-77.8 מיליון שקל. כן הודיעה אז שלא ינקטו צעדו אכיפה נגד בכירים בחברה.

מתערבת ומכתיבה

החברה המרכזית למשקאות נחשבת לאחת מחמש חברות המזון הגדולות בישראל מחזיקה בנתחי שוק של למעלה מ-90% בקולה וקולה זירו ודיאט. היא משווקת את מותג קוקה קולה, נביעות, קרלסברג סמירנוף, פריגת ומוצרי מחלבת טרה בין היתר. היא גם מחזיקה בבעלות בחברת ריסטרטו שמשווקת בין היתר את מוצרי העגבניות של מוטי. מחזור ההכנסות השנתי שלה הוערך ב-2021 בכ-8 מיליארד שקל והרווח בכ-600 מיליון שקל.

לפי הסבר הממונה לקנס הקודם שהוטל על החברה, במהלך השנים 2022-2021 המליצה החברה המרכזית, במספר הזדמנויות, לקמעונאים גדולים שונים בעניין הצגת מוצריה בחנויותיהם או התערבה בדרך אחרת בתצוגות מוצריה באופן שנוגד את הסעיף בחוק המזון הקובע כי "ספק גדול לא יעסוק בסידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול הנכלל ברשימה ולא יכתיב, ימליץ או יתערב בדרך אחרת בעניין סידור מצרכים". לעמדת הממונה על התחרות, בהמלצות או בהתערבות בדרך אחרת בתצוגות כאמור יש משום הפרה של סעיף זה.

בנוסף, לעמדת הממונה על התחרות, במהלך השנים 2021-2022 המליצה החברה המרכזית לקמעונאים גדולים שונים, במספר הזדמנויות, בעניין המחיר לצרכן של מוצרי חלב מתוצרת מחלבת טרה, או התערבה בדרך אחרת בעניין זה.

בכך הפרה את הסעיף בחוק לפיו "ספק גדול לא יכתיב או ימליץ לקמעונאי ולא יתערב בדרך אחרת אצל קמעונאי, בעניינים אלה: המחיר לצרכן שגובה הקמעונאי בעבור מצרך שהספק מספק".

לעמדת הממונה, בהמלצות או בהתערבות בדרך אחרת במחיר לצרכן של מוצרי חלב מתוצרת החברה המרכזית כאמור יש משום הפרה של סעיף זה.

בהתאם למידע שבידי הרשות, במהלך השנים 2021-2022 אף הועברו תשלומים שונים, שלא כהנחה ליחידת מצרך, מהחברה המרכזית לקמעונאים המצויים ברשימת הקמעונאים הגדולים. זאת בניגוד לחוק הקובע ש"ספק לא יעביר תשלומים לקמעונאי גדול הנכלל ברשימה, בכסף או בשווה כסף, וקמעונאי גדול לא יקבל תשלומים כאמור".

לעמדת הממונה העברות התשלומים המתוארות למעלה אינן חוסות תחת אחד הסייגים הקבועים בחוק כאמור ויש בהן משום הפרה.

החברה המרכזית גם נקנסה במרץ בכ-29.7 מיליון שקל אחרי ש"ניצלה לרעה את מעמדה המונופוליסטי", כך קבע ביהמ"ש העליון בפס"ד בערעור שהוגש ‏על שניים מתוך שישה קנסות שקיבלה על פרשות של פגיעה בתחרות.

מנהל בכיר בחברה העיד שהיא איימה ‏על לקוחותיה בביטול ההסכם במקרה שהלקוח יעביר חלק מרכישותיו לחברה מתחרה והכלילה זאת ‏בהסכם עימם. הערעור התקבל על התערבות החברה ביבוא מקביל. סכום התביעה המקורית, 39 מיליון שקל, הופחת.

קנסות של 150 מיליון שקל

הממונה על התחרות פתחה בראשית שנת 2022 בבדיקה רוחבית של כלל ההסכמות הקיימות בין ספקי המזון הגדולים לקמעונאי המזון הגדולים (כפי שמוגדרים ברשימות המפורסמות על-ידי הממונה). הבדיקה התמקדה בהתנהגות הספקים ובחנה את היחסים המסחריים שבין כל אחד מהספקים הגדולים לבין כל אחד מהקמעונאים הגדולים ואת עמידתם בהוראות חוק המזון. במסגרת הליך האכיפה כנגד הספקים הגדולים הגיעה הממונה להסכמות עם כלל הספקים הגדולים שנבדקו, על תשלום עיצומים כספיים בסך כולל של מעל 150 מיליון שקל. העיצומים המוסכמים אליהם הגיעה הממונה עם ספקים גדולים, מאפשרים אכיפה מהירה ויעילה של הוראות חוק המזון.