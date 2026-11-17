איש העסקים רונן אלעד (62) מסביון הפתיע אתמול (שני) כשבדקה ה-90, ודי משום מקום, הגיש הצעה לרכישת חברת התעופה ארקיע, ובסופו של דבר בתמיכת העובדים גם הפך לבעלים החדש שלה.

לטקס החתימה הגיע אלעד עם אשתו כרמית. היא הייתה בעבר מפיקה בכירה בטלוויזיה, וכיום פעילה חברתית, בין היתר בקרב ילדי מבקשי המקלט בדרום תל אביב. העובדים חיכו מחוץ לישיבת הדירקטוריון המכרעת, וכשהתבשרו מי הבעלים החדשים פרצו במחיאות כפיים סוערות. למה הם כל כך שמחו? ההצעה של קבוצת לרנר, שהביאו האחים נקש, לא הותירה לעובדים מניות. אלעד, לעומת זאת, הסכים שהם יישארו בעלי מניות בהיקף של 15%, לעומת 22% עד היום.

גלריה רונן אלעד ( צילומים: ערן גרנות, פרטי )

אלעד גדל בפתח תקווה. אביו היה חבר בקואופרטיב אוטובוסים ואמו פקידת בנק. בשירות הצבאי שירת שבע שנים בשייטת 13 והשתחרר בדרגת רב-סרן. יואב גלנט היה אחד ממפקדיו. כנראה משם אימץ את שיטת הפעולה שלו בעולם העסקים, שבה הוא פועל מתחת לרדאר: הוא לא מתראיין ולא מתחכך. הוא מגיח לעסקאות, פורץ פנימה ורק אחר כך מכניס שותפים. לא מן הנמנע שגם לארקיע יצרף בהמשך שותפים להרפתקה.

רק לפני ארבעה חודשים רכש בבית המשפט את דינמיק, חברת המגבונים הלחים שנקלעה לקשיים. באותו זמן נראה היה שהיא עומדת להימכר לאיש העסקים דוד פורר, מבעלי חברת התרופות ניאופארם. גם אז הגיש אלעד בדקה ה-90 הצעה בתמיכת העובדים, וזכה בחברה תמורת 178 מיליון שקל. עכשיו מחכות לו שתי משימות מאתגרות, שבהן הוא משקיע יותר מ-300 מיליון שקל: הבראת דינמיק והבראת ארקיע, שנמצאת במשבר. עד היום לא עסק אלעד בעולם התעופה.

בכדורגל פחות הצליח לו

אחרי השחרור עבד שלוש שנים במשרד הביטחון, ואז פנה לעסקים עצמאיים. את דרכו העצמאית החל ב-1993, כשנכנס לתחום האלקטרוניקה עם מפעל טלירן. בהמשך רכש עוד מפעלים בתחום והתמקד בייצור רכיבים לתעשייה. שם עשה את הונו הראשוני והחל לבנות לעצמו מוניטין של מבריא חברות בקשיים.

הרכישות הראשונות שלו מחוץ לעולם הרכיבים היו ב-2017. באותה שנה קנה את הפעילות המפסידה של ברי המים של אלקטרה, ומאוחר יותר רכש את הפעילות הדומה של מי עדן ומיזג ביניהן. החשיפה הגדולה שלו לציבור הגיעה באותה שנה, כשרכש תמורת 100 מיליון שקל את רשת מוצרי התינוקות שילב מהמייסדים, משפחת אורן. לאחר מכן צירף כשותף את הראל ויזל, בעל השליטה בפוקס. ויזל צירף בתורו את אלעד לשותפות בזיכיון רשת ג'מבו ביוון. השותפות הסתיימה כשוויזל רכש את חלקו.

אוהדי הספורט הכירו את אלעד ב-2005, אז רכש את קבוצת הכדורגל הפועל פתח תקווה ממאיר שמיר. השניים היו שותפים קודם לכן במיזם שלא צלח, וויזקום, מפתחת העט המתרגם. על רכישת הקבוצה הצטער אחרי תקופה סוערת כבעלים, שהסבה לו הפסדים.

במרכז: אלעד ואשתו כרמית, אחרי שדירקטוריון ארקיע אישר את הרכישה ( צילום: דוברות ארקיע )

כיום אלעד הוא בעלים של מגוון חברות. בולטת ביניהן סינרג'י כבלים משדרות, יצרנית כבלי חשמל שאותה הבריא בהצלחה. הוא מחזיק גם בפלסטרופיל, יצרנית אריזות פלסטיק, שאליה נכנס כשותף ב-2021 יחד עם קיבוץ הזורע, ובחברת דינמיק. בתחום הביטחוני האחזקה הבולטת שלו היא אירודרום, יצרנית הרחפנים והכטב"מים. כשנכנס לאירודרום הוא הכריז שראש המוסד לשעבר יוסי כהן יצטרף לחברה, והמניה זינקה. כעבור שישה חודשים התברר שכהן בחר שלא להצטרף.