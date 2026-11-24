עסקת ענק בשוק נדל"ן היוקרה בירושלים: חברת ישראל קנדה, שבשליטת ברק רוזן ואסי טוכמאייר, מכרה השבוע פנטהאוז בפרויקט מידטאון ירושלים תמורת 44.5 מיליון שקל לתושב ניו יורק המתכנן לעלות לישראל, כך נודע ל-ynet. שטח הדירה עומד על 380 מ"ר, כך שמחיר העסקה משקף כ-117 אלף שקל למ"ר.

הפנטהאוז שנרכש ממוקם בקומה ה-40 מתוך 42 קומות במגדל המגורים השני בפרויקט, ומעליו שתי דירות פנטהאוז נוספות. הדירה משקיפה על גן סאקר, משכן הכנסת, חומות העיר העתיקה ורחוב יפו. מדובר בפנטהאוז הראשון שנמכר במגדל המגורים השני, ששיווקו החל לאחרונה, לאחר שכל ארבע דירות הפנטהאוז במגדל המגורים הראשון כבר נמכרו. בכל אחד משני מגדלי המגורים בפרויקט ארבע דירות פנטהאוז.

גלריה פרויקט מידטאון ירושלים של ישראל קנדה ( הדמיה: 3DVISION )

פרויקט מידטאון ירושלים, המוקם במתחם ההיסטורי של בית החולים שערי צדק ברחוב יפו בבירה, הוא פרויקט עירוב שימושים הכולל ארבעה מגדלים בני 42 קומות כל אחד – שני מגדלי מגורים, מגדל שלישי שישמש כמלון ומגדל רביעי שישמש למשרדים – לצד שדרת חנויות במפלס הרחוב.

הפרויקט, שצפוי להתאכלס ביוני 2030, כולל 800 יחידות דיור ומרחב עירוני המשלב מגורים, תעסוקה, מסחר, בילוי ותרבות. בלב המתחם משתלב המבנה ההיסטורי של בית החולים המיועד לשימור, כחלק מתפיסה תכנונית המחברת בין המורשת הירושלמית לתכנון אדריכלי בסטנדרט בינלאומי.

על תכנון הפרויקט אמון האדריכל רפאל דה לה פונטיין ועל עיצוב הפנים אחראית דנה אוברזון. לרשות דיירי הפרויקט תעמוד מעטפת שירותים ומתקני פנאי הכוללת בריכת שחייה, חדרי כושר וטרקלין עסקים פרטי.

לדברי אפרת ברטרם, מנהלת המכירות של הפרויקט בישראל קנדה, "אנו מזהים כעת ביקוש גבוה מצד תושבי חוץ, שמחפשים נכסי יוקרה המשלבים סטנדרט בנייה בינלאומי ומיקום אסטרטגי בלב ירושלים".

ברק רוזן ואסי טוכמאייר ( צילום: רפי דלויה )

"דור חדש של מגורי יוקרה במרכז ירושלים"

העסקה מתבצעת על רקע ההאטה בשוק הדיור הישראלי וירידות מחירי הדירות בחודשים האחרונים, כאשר ירושלים ממשיכה להוות מוקד משיכה משמעותי עבור רוכשי דירות מחו"ל, בפרט בפלח השוק היוקרתי. לצד שכונות היוקרה המסורתיות בבירה, העסקה הנוכחית ממחישה את הפוטנציאל של מגדלי מגורים במרכז העיר להתחרות בנכסי היוקרה המזוהים באופן מסורתי עם אזורים אלה, כמו גם במגדלי היוקרה בתל אביב.

לדברי שמאי המקרקעין אוהד דנוס, לשעבר יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, "בירושלים היוקרה מזוהה בדרך כלל עם הכתובת. העסקה הזאת מעניינת דווקא משום שהיא מראה שגם מעבר לשכונות היוקרה הקלאסיות של ממילא ורחביה, מגדל עשוי להפוך לכתובת יוקרה בפני עצמה. במובן הזה, הפנטהאוז ברחוב יפו מתחרה במוצר שעד לא מזמן זוהה בעיקר עם מרכז תל אביב. בעיניי, זו בשורה טובה למרכז ירושלים, יש בו מקום לדור חדש של מגורי יוקרה, המושך גם תושבים זרים מחו"ל".

שוק דירות היוקרה בבירה מתאפיין בתמהיל רוכשים שונה מזה של שוק היוקרה הארצי, שבו דווקא תושבי ישראל אחראים למרבית העסקאות. מנתוני אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר לרבעון הראשון של 2026 עולה כי רוכשים בעלי דרכון אמריקאי היו אחראים לכ-49% מכלל רכישות הדירות של תושבי חוץ בישראל.