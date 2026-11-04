הגל הכחול מטלטל את השווקים. הדמוקרטים בדרך לשליטה בשני בתי הקונגרס בבחירות האמצע בארה"ב, והחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט צונחים, בהובלת מניות הטכנולוגיה וה־AI. החוזה על נאסד"ק 100 יורד הבוקר בכ־2.3%, החוזה על S&P 500 בכ־1.3% והחוזה על הדאו ג'ונס בכ־0.8%. בטוקיו צולל הניקיי בכ־4.4%.
המשקיעים חוששים בעיקר מהשלכות התוצאה על בום מרכזי הנתונים. מועמדים דמוקרטים למשרת המושל בג'ורג'יה, בטקסס ובמישיגן כבר קראו להקפאה זמנית של הקמת מרכזי נתונים חדשים, והשוק מתמחר יותר חיכוך סביב השקעות ה־AI. על הפרק גם קיפאון בין קונגרס דמוקרטי לבית לבן רפובליקני, ומשא ומתן ממושך על תקרת החוב ועל המדיניות הפיסקלית. מדד הפחד VIX עלה מעל 20. ג'יי.פי מורגן העריך לפני הבחירות שגל כחול עלול להוריד את S&P 500 בכחצי אחוז היום. החוזים כבר יורדים יותר מפי שניים מזה. מאז תחילת השנה עלה המדד בכמעט 11%.
הירידות התפשטו לאסיה. בטוקיו נמכרו מניות AI כמו סופטבנק, אדבנטסט וקיוקסיה, והניקיי יורד בכ־4.4%. הקוספי בדרום קוריאה נופל בכ־3.4%, מדד שנגחאי יורד בכ־0.9% והמדד האוסטרלי בכ־0.5%. הנג סנג בהונג קונג מטפס דווקא בכ־0.6%. בבוקר עוד עלו הבורסות באסיה בזכות הדוחות החזקים של AMD, אבל המגמה התהפכה עם התקדמות ספירת הקולות. החוזים על המדדים באירופה יורדים בכ־1.4%.
המשקיעים בורחים לנכסים בטוחים. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים ירדה לכ־4.9%. הזהב מטפס בכ־0.3% לכ־3,952 דולר לאונקיה, והביטקוין יורד בכ־1.1% לכ־76,500 דולר. הנפט מסוג ברנט יורד בכ־0.6% ל־103 דולר לחבית.
מדד הדולר, שמשווה את המטבע האמריקני לסל מטבעות מרכזיים, יורד בכ־0.5% ל־101.3 נקודות. האירו מתחזק לכ־1.125 דולר. בישראל התמונה הפוכה. הדולר מטפס מול השקל ונסחר בשער רציף של כ־3.177 שקלים, הרמה הגבוהה ביותר שלו מאז 20 בינואר. האירו מזנק בכ־0.9% לכ־3.573 שקלים, הגבוה ביותר מאז אמצע אפריל. כלומר, השקל לא רק שלא נהנה מהיחלשות הדולר בעולם, אלא נחלש מול שני המטבעות המרכזיים.
מדד ת"א 125 ננעל אתמול כמעט ללא שינוי. הבורסה בתל אביב תיפתח הבוקר, וצפויה להגיב לירידות החדות במניות הטכנולוגיה בעולם.