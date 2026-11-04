הגל הכחול מטלטל את השווקים. הדמוקרטים בדרך לשליטה בשני בתי הקונגרס בבחירות האמצע בארה"ב, והחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט צונחים, בהובלת מניות הטכנולוגיה וה־AI. החוזה על נאסד"ק 100 יורד הבוקר בכ־2.3%, החוזה על S&P 500 בכ־1.3% והחוזה על הדאו ג'ונס בכ־0.8%. בטוקיו צולל הניקיי בכ־4.4%.

הגל הכחול מטלטל את השווקים. הדמוקרטים בדרך לשליטה בשני בתי הקונגרס בבחירות האמצע בארה"ב, והחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט צונחים, בהובלת מניות הטכנולוגיה וה־AI. החוזה על נאסד"ק 100 יורד הבוקר בכ־2.3%, החוזה על S&P 500 בכ־1.3% והחוזה על הדאו ג'ונס בכ־0.8%. בטוקיו צולל הניקיי בכ־4.4%.

הגל הכחול מטלטל את השווקים. הדמוקרטים בדרך לשליטה בשני בתי הקונגרס בבחירות האמצע בארה"ב, והחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט צונחים, בהובלת מניות הטכנולוגיה וה־AI. החוזה על נאסד"ק 100 יורד הבוקר בכ־2.3%, החוזה על S&P 500 בכ־1.3% והחוזה על הדאו ג'ונס בכ־0.8%. בטוקיו צולל הניקיי בכ־4.4%.