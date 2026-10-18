דוח המשכנתאות החודשי של בנק ישראל האחרון שפורסם היום (ראשון) מראה ירידה של 20.5% בהיקף המשכנתאות לדיור בחודש ספטמבר, שהסתכמו ב-8.66 מיליארד שקל (ו-9.1 מיליארד שקל כולל הלוואות לכל-מטרה). לצד הירידה הכוללת, משקל ההלוואות לכל-מטרה רשם עלייה והגיע ל-4.9% מסך הביצועים.

הירידה החודשית נובעת ישירות מעונתיות חגי תשרי וממיעוט ימי הפעילות במשק, ומדגישים כי מדובר בדפוס עונתי קבוע – כפי שנרשם באוקטובר 2024 עם ירידה של 19%, ובאוקטובר 2025 עם ירידה של כ-23%.

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בחינת קצב הביצועים ליום עסקים מנטרלת את השפעת החגים ומלמדת שקצב הפעילות נשמר במלואו. בעוד שבאוגוסט עמד קצב הביצועים על כ-520 מיליון שקל ליום עסקים, בספטמבר הוא אף עלה בכ-3% והגיע לכ-536 מיליון שקל ליום (לאחר שקלול ערבי החג וימי חול המועד בשיעור של 50% מיום פעילות רגיל). נתון זה מוכיח כי כמות הביצועים הכוללת הייתה נמוכה יותר נקודתית בשל החגים, אך קצב השוק והביקוש בפועל שמרו על יציבות.

התמונה המצטברת מתחילת השנה ממשיכה לשקף שוק אשראי חזק, עם גידול מתמשך בגובה ההלוואה הממוצעת: סך הביצועים לדיור עומד על 88.3 מיליארד שקל, המהווים עלייה של 12% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. קצב שנתי זה נמצא מעט מעל ביצועי השיא של השנים 2021 ו-2022. הפער בין שוק אשראי פעיל במיוחד לבין חולשה בעסקאות נדל"ן חדשות ממשיך להעיד על הבשלת מבצעי מימון קבלנים מהעבר לכדי משכנתאות בפועל.

מנתוני הרכב ההלוואות והריביות עולה כי הציבור ממשיך להגדיל את האחיזה במסלול הפריים, שמשקלו עלה מ-24% ל-26% על חשבון מסלול המל"צ, בעוד שהמסלולים צמודי המדד נותרו בשפל רב-שנתי של 8% בלבד. במקביל, משקל הלוואות הגישור ירד קלות מ-13.0% ל-12.8%, והריבית המשוקללת ירדה מ-4.38% ל-4.35%, בהמשך לתנודתיות שנרשמה ברבעון האחרון.