דואר ישראל מצפה לעלייה של 30%-40% במשלוחים בנובמבר ועלי אקספרס השיק היום (א') רשמית את מועדון הנאמנות שלו בישראל, עלי אקספרס עלית (Elite). לפי הערכות בשוק, בנובמבר יגיעו לארץ יותר מ-20 מיליון חבילות, רובן מסין ומאירופה ומיעוטן מארה"ב, אם כי זה תלוי במצב הביטחוני ובמחירי השילוח העולמיים.

בעלי אקספרס לא נחים לקראת נובמבר וממשיכים להשקיע בצרכן הישראלי: לקוחות שמוציאים יותר מ-800 שקל בשנה באתר כבר צורפו בהדרגה ובאופן אוטומטי למועדון לפני כ-5 חודשים. כעת זאת השקה רשמית.

גלריה ( צילום: shutterstock )

לחברי המועדון הזה ניתנת הנחת 5% על מיליוני מוצרים המסומנים בתווית Elite, כולל מוצרים מקטגוריות Choice (מוכרים שסומנו כאמינים במיוחד על ידי עלי אקספרס ומציעים משלוח מהיר) ו-Brand+ למותגי עלי אקספרס. בנוסף, ביום הראשון של כל חודש יתקיים Elite Day, ובמהלכו יקבלו חברי המועדון הנחה של 8% על מוצרים הזכאים להטבה. עלי אקספרס גם הודיעה לאחרונה שחגיגות יום הרווקים יחלו השנה באתר בין 1 ל-18 בנובמבר.

מעלי אקספרס נמסר כי "חברי מועדון Elite ייהנו מהטבות נוספות, ובהן החזרת מוצרים הכלולים בהטבה ללא עלות וללא צורך בצירוף אסמכתאות נוספות, בתנאי שבקשת ההחזרה תוגש בתוך 15 ימים ממועד קבלת המוצרים. נוסף על כך, יעמוד לרשותם שירות לקוחות ייעודי ומקוון, הזמין 24 שעות ביממה. ההטבות במסגרת מועדון הלקוחות Elite אינן גורעות או מגבילות את זכויות הצרכנים לפי הדין הישראלי".

( צילום מסך מתוך עליאקספרס )

אריק ג׳אנג, סגן נשיא עליאקספרס מסר "Elite הוא מועדון הלקוחות הראשון שלנו, והחלטנו להציע אותו בחינם, ללא דמי מנוי או דמי הרשמה וללא עלויות נסתרות. אם אתה אחד מהלקוחות הכי נאמנים שלנו, אתה חבר במועדון. זו הדרך שלנו להודות ללקוחות הנאמנים שלנו שליוו את צמיחת הפלטפורמה, ולהעניק להם הנחות נוספות ושירות משופר. נמשיך להשקיע בחוויית הקנייה שלהם, וזוהי רק ההתחלה".

הצרת צעדי עלי אקספרס באיחוד האירופי

למה עלי משקיעה כל כך בישראלים? סיבה אחת היא שהם לקוחות נאמנים מאוד שקונים כבר 15 שנה באתר ובאפליקציה בתדירות הולכת וגדלה ומתכוננים להסתער עליהם בחגי נובמבר.

סיבה שנייה היא התחרות מ-SHEIN ו-TEMU שהפכו לענקיות שגברו על נקסט ואסוס הבריטיות והשלימו את השליטה הסינית על הזמנות אונליין של ישראלים. ברור שאנחנו עדיין מזמינים מאמזון האמריקנית ומאוליב יאנג הקוריאנית וגם מזארה יוון. אבל אנחנו מעדיפים את סין.

סיבה נוספת ואקטואלית יותר היא שביולי השנה האיחוד האירופי אישר היטל מכס של 3 יורו על חבילות בשווי נמוך של עד 150 אירו המגיעות ממדינות מחוץ לאיחוד ובעיקר מסין, דרך פלטפורמות מסחר מקוון, מה שגרם לעלי אקספרס ולפלטפורמות סיניות אחרות להזיע.

( צילום מסך מתוך עליאקספרס )

הסיבה להטלת המכס היא שעד כה חבילות כאלה היו פטורות ממכס מה שיצר יתרון מחיר עבור קמעונאים סיניים ישירים בהשוואה לקמעונאים וחנויות מקומיות באירופה, שמשלמים מסים ומכסים מלאים. נוצר גידול עצום בהיקפי המשלוחים מסין שגרר עומס כבד על רשויות המכס והדואר באירופה. העמלה היא פתרון זמני עד להשלמת רפורמת המכס המלאה באיחוד (המתוכננת ב-2028-2027), במסגרתה יבוטל כליל הפטור לחבילות עד 150 יורו והפלטפורמות יחויבו במכס מלא מדורג.

אם חבילה אחת מסין מכילה מוצרים מקטגוריות שונות לחלוטין (משחקים, ביגוד, אלקטרוניקה), העמלה עשויה להכפיל את עצמה ב-3 אירו עבור כל קטגוריית מכס והיא גם אינה מחליפה את תשלום המע"מ (VAT) באיחוד האירופי, והיא נגבית בנוסף אליו.

דואר ישראל: יש הרבה סימני שאלה לגבי נובמבר

בדואר ישראל שהפכה לחברה פרטית, פיצלו את החברה לשתי חטיבות, בנק הדואר ולוגיסטיקה והצפי בחברה הוא לדגש חזק מאוד על שיפור והתייעלות מול שחקני חו"ל שהחברה עובדת איתם וכן הגדלת נפח העבודה מול שחקנים בתוך ישראל.

"יש הרבה מאוד סימני שאלה לגבי מה שהולך לקרות השנה בנובמבר", אמר ל-ynet המנכ״ל החדש של דואר לוגיסטיקה, אודי שרון.

"גם כי שנה שעברה הייתה שנה יחסית חלשה וגם כי יש מגמות מדאיגות בשילוח (כמו גביית דמי המשלוח של זארה ישראל, מהלך חריג בענף של שילוח חינם מ.ק)".

מרכז המיון של דואר ישראל ( צילום: גיא יחיאלי )

בשנה שעברה נובמבר היה חלש בגלל המצב הבטחוני. מה ההערכות הזהירות לגבי השנה? " יש הרבה מאוד משתנים מתערבים, אבל צפוי סדר גודל של 30 עד 40% גידול. הסינים מעודדים להתחיל את ההזמנות מוקדם יותר ועכשיו יש להם מועדון חדש מה שאומר שהם מנצבים מאמצי שיווק לישראל ורואים בה שוק מעניין. העמלות החדשות באיחוד האירופי על חבילות מסין הורידו 40% את תנועת המטענים מסין לאירופה. כשאתר סיני נפגע במדינות מסוימות, הוא מסיט משאבים שיווקיים לישראל ולהיפך.

"מבחינתנו עכשיו זו תקופת המבחן שלנו. בעצם אנחנו נערכים לתחזיות הרבה יותר גבוהות מ-30-40% כדי באמת להצליח לתת את רמת השירות הטובה ביותר האפשרית".

מקרה פליי דובאי פגע בתנועת המשלוחים לארץ? "כמעט 50% מהמטען שמגיע לארץ, מגיע בטיסות נוסעים. ברגע שפליי דובאי, עם 10 טיסות יומיות, פתאום עוצר את הטיסות לארץ, יש לזה השלכות וזה שם הרבה מאוד אתגרים על התקופה הקרובה.אנחנו עושים הרבה מאוד עבודה בצווארי הבקבוק המרכזיים שלנו, כדי לפתוח אותן לקיבולות יותר גבוהות".

מרכז המיון של דואר ישראל ( צילום: גיא יחיאלי )

יש הרבה מאוד תלונות על עיכובים וחוסר מענה בשירות אצל חלק מהשחקני הלאסט מייל בשוק השילוח, אלה שיש להם מגע עם הצרכן. "אני בהחלט חושב שרמת השירות צריכה לעלות דרמטית בשוק הזה לכן אנחנו משקיעים הרבה במעקב דיגיטלי, בטכנולוגיה, באוטומציה, בכוח אדם שלנו כדי להיות אלה שרצים לשם כמה שיותר מהר".

זמני ההגעה הסיניים שופרו דרמטית

אחרי נובמבר מאכזב בשנה שעברה, גם אחת המתחרות של דואר ישראל בנתב"ג, קבוצת ממן, נערכת לשיא של 1 מיליון חבילות מחו״ל במהלך נובמבר, לעומת 650 אלף בלבד אשתקד.

הקבוצה מנהלת את אחד ממסופי המטענים בשדה, שאחראי ל-15% מתעבורת החבילות לישראל, לצד סוויס ודואר ישראל שהיא הגדולה מבין חברות עמילות המכס. עוד פועלות במסופי נתב"ג חברות עמילות המכס געש, צ'יטה ו-HFD וחברות הבלדרות DHL ,FedEx ו-UPS.

ממן עובדת עם SHEIN ו-TEMU, עלי אקספרס, אסוס, אייהרב ואמזון, בין היתר. המטענים מהאתרים הסיניים מגיעים תוך שבוע וגם אסוס שיפרה זמני הגעה. באמזון ואייהרב ההגעה היא תוך שבועיים, כשבאמזון זה מתארך לעיתים ל-4-3 שבועות.

לפי איריס זעירא, סמנכ״ל מכירות של ממן, "מסוף המטענים והממיינת האוטומטית בנתב״ג נערכים ליום שיא של כ-200 אלף חבילות, כשבשבוע האחרון של נובמבר צפויות לעבור במסוף כ-500 אלף חבילות.

"כוח האדם יתוגבר במהלך נובמבר-דצמבר ל-35 עובדים במשמרת, במטרה לשמור על זמן טיפול ממוצע של כ-4 שעות מרגע הפריקה מהמטוס ועד לפיזור לנקודות ההפצה".

למה אתם חושבים שמספר המשלוחים יעלה? "בין היתר בזכות שער הדולר הנמוך, הקדמת אירועי הקניות על ידי האתרים המובילים ולשינוי המתמשך בהרגלי הצריכה בקרב הישראלים, הכולל גידול בהזמנת מוצרים גדולים לבית. כל זאת בתנאי שלא תפרוץ מלחמה נוספת".

בסך הכול צופה ממן טיפול ב-2 מיליון חבילות בחודשים נובמבר-דצמבר לעומת 1.3 מיליון בתקופה המקבילה ב-2025. התחזית לסיכום שנת 2026 כולה עומדת על כ-9 מיליון חבילות, לעומת 8.2 מיליון חבילות בשנת 2025.