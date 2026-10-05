סרטוני טיקטוק הפכו דוכן צ'יפס קטן ללהיט תיירים, וחיי התושבים ברחוב הצר הפכו לסיוט: 19 דיירים שמתגוררים ברובע התעלות באמסטרדם הגישו ערעור משפטי לעירייה נגד רישיון העסק של חנות הצ'יפס "פאבל פריט".

החנות הקטנה הפכה לוויראלית בזכות סרטונים ברשתות, ולמקום מגיעים מדי יום אלפי תיירים ותושבים מהעיר, מה שיוצר עומס רב על הרחובות הצרים, וגורם למטרדי אשפה ולכלוך. התושבים המקומיים טוענים שהדוכן קטן מדי מכדי להכיל את כמות המבקרים, וכי הוא יוצר הפרעות רבות למרקם החיים המקומי.

דוכן צ'יפס פאבל פריט באמסטרדם. לתושבים נמאס מהעומס ( צילום: אתר הרשת )

בהובלת עורך הדין ניק ואן דר היידן, הם אומרים כי גודלו הקטן של דוכן הטייק-אווי, יוצר "תור טיקטוק" מתמשך ודוחף פעילויות עסקיות אל המרחב הציבורי, עם תורים יומיומיים המשתרעים על גשר קייזרסחראכט והמונים שזורמים לאורך המדרכות הצרות לצד התעלות. הם רוצים שהעסק יועבר למקום שבו יש די שטח פנימי להתמודד עם הביקוש, וטוענים כי מקום גדול יותר יפחית את הלחץ על רחובות שאינם מתוכננים לתנועת הולכי רגל גבוהה.

התושבים מתארים שרשרת של השלכות: אשפה מפוזרת על מדרגות הכניסה, כתמי מיונז על אבני ריצוף היסטוריות, ופסולת מזון שמושכת בעלי חיים. תושב אחד, תומאס ואן ליובן, כינה את המצב "מעין מלחמה שבה חנות צ'יפס בלתי רצויה זיהמה את כל האזור", והוסיף: "אכילה ברחוב היא התנהגות מבישה. זה מוביל למזון מלוכלך על המדרגות שלנו ולמיונז על האבן היפה", תוך שהוא מציין את נוכחותם של "שחפים" ו"מכת חולדות", לפי הגרדיאן.

עורך דין מטעם העיר הכיר בכך שראש העיר מחזיק בסמכות לסרב או לשלול רישיון עסק אם פעילות מסחרית פוגעת בסביבת המגורים והחיים, גם כאשר עסק עומד בכללי ניהול תורים וניקיון. בית המשפט ציין כי ניתן לבחון מחדש את הרישיון אם סביבת המגורים נפגעת. העירייה הוסיפה כי היא תכבד כל החלטה שיקבל בית המשפט בנושא.

הבעלים: פתחנו סניפים נוספים לפזר את הביקוש

בעלי פאבל פריט, אבל קלאצר ופלוריס פיילזר, דוחים את הטענה כי העסק שלהם הוא מקור למטרד. הם אומרים כי התקשרו עם שירות ניקיון שפועל שבעה ימים בשבוע, ארבע פעמים ביום, ומתעקשים שבעוד שחלק מהשכנים מוטרדים מההמונים, אחרים מקדמים בברכה את הצ'יפס.

@gioacchinorusso_ Fabel Friet 🍟 one of the most famous fries spots in Amsterdam 🇳🇱 This Dutch friet spot is known for fresh-cut potatoes made in-house every day, fried twice for that perfect crispy outside and soft, fluffy inside 🤯 They start with whole potatoes, cut them fresh on site, then fry them in two steps — first to cook them through, then again to get that golden crunch 🔥 What makes it even better is the sauces… from classic mayo to truffle, satay, cheese and more, you can customise your portion however you like 🤤 Always a queue, always worth it. @fabelfriet, Nieuwendijk 10A, 1012 MK Amsterdam, Netherlands 📍 ♬ original sound - gioacchinorusso_ אחד מהסרטונים שפרסמו את המקום





הבעלים מצביעים גם על ירידה משנה לשנה של 23% במספר המבקרים באוגוסט, אפקט שהם מייחסים לפתיחתם של ארבעה סניפים נוספים שנועדו לפזר את הביקוש. עם זאת, המיקום המקורי נותר מגנט ללקוחות הנמשכים לסרטונים ברשתות, עם תורים שלדברי התושבים נמתחים דרך גשר התעלה דרך קבע, שבעה ימים בשבוע, מצרים את המעברים שכבר צרים ממילא, מושכים קבוצות גדולות של תיירים אל רחובות מגורים ושוחקים את השקט היומיומי של השכונה.

בלב המאבק המשפטי עומדת השאלה כיצד יש להשתמש במרחב הציבורי ברובע היסטורי צפוף בבנייה, ומי נושא באחריות כאשר הפופולריות של חנות קטנה גולשת מעבר לדלתה.