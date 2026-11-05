בשיתוף וולט

איך מספיקים לעבוד בהייטק כמתכנת, להתאמן לתחרות "איש ברזל", ליצור תוכן ולבצע משלוחים ברכיבה על אופניים רגילים לגמרי, כשתיק של וולט על הגב? הספורטאי איתן דנאי, בן 20 מתל אביב, מצא את האיזון שמאפשר לו לעשות את כל זה ביחד. "לא גדלתי כספורטאי, הייתי תמיד זה שרץ הכי לאט", דנאי נזכר בתחילת הדרך. "הכי הרבה שרצתי בחיים לפני שנרשמתי למרתון הראשון היה ארבעה קילומטרים. נרשמתי ל-42, רק כדי לנסות, כאתגר. אנחנו חבורה של חברים מהצבא שאוהבים אתגרים קיצוניים. התחלנו ופשוט התאהבתי בזה".





האתגר של איתן: לעשות משלוחים ולהחזיר כסף





בשיא האימונים הגיעה בעיה בלב. "הרופא אמר לי: אתה לא יכול לרוץ בכלל", דנאי נזכר. "אמרתי, אין מצב שאני מוותר על זה. זה היה החלום שלי". הוא לא יכול היה להגיע לדפקים גבוהים, וגם לא לעשות אימוני אינטרוולים שמשפרים מהירות, אבל בעיניו זה רק העלה את הרף: "יש לי כאן משהו שמגביל אותי ומקשה על האתגר, אז זו הזדמנות לקחת אותו לקצה ולהוכיח לעצמי שאני מסוגל, גם כשהתנאים הכי לרעתי".

בזמן שהתכונן לתחרות "איש הברזל", אחת מתחרויות הסיבולת הקשות בעולם, החליט לקחת על עצמו אתגר נוסף: להפוך לשליח וולט, לצד העבודה הרגילה - כשהוא רוכב על אופניים רגילים. המסע שלו מתועד בסרטונים שהעלה לאינסטגרם, כשגילה את העולם של יצירת תוכן ברשתות. "באיש ברזל יש חלק גדול של רכיבה על אופניים, אז המשלוחים היו בשבילי גם הכנה לתחרות - וגם חומר לצילום". הוא הבין שעלה על משהו כבר מהרגע הראשון, כשהתוכן שצילם הפך לוויראלי. "זה בהתחלה התפוצץ בטירוף. כל סרטון הגיע למאה אלף צפיות".

גלריה "הרופא אמר לי 'אתה לא יכול לרוץ'" ( קרדיט: באדיבות המצולם )

כשהוא מבצע משלוחים בוולט, הרגעים שדנאי הכי אוהב הם המפגשים האנושיים הבלתי שגרתיים. אחרי שיורד מזמינות בכל יום, הוא מסביר, יש לו הרבה סיפורים. "אני אוהב לראות אנשים, לדבר עם אנשים, ואני מאוד אוהב להיות בחוץ. ראיתי זוג ברחוב ורציתי להחמיא להם בעברית, ופתאום הם ענו לי בצרפתית. אני לומד צרפתית, אז התחלתי לדבר איתם, וזה היה ממש חמוד. הבאתי זר פרחים לאישה והיא לא הבינה. היא אמרה: 'אבל אין לי בן זוג, מה הבאת לי פרחים?'. לאחר מכן התברר שהיה לה מעריץ סודי, וזו הייתה הדרך שלו להתחיל איתה".

ספורטאי, מתכנת - וגם מבצע משלוחים בוולט: המסע ל"איש הברזל" של איתן דנאי ( קרדיט: באדיבות המצולם )

מה הכי חשוב לך שידעו על איך זה להיות שליח?

״כשאתה מבצע משלוחים בוולט אתה יכול לבחור מתי לעלות לזמינות באפליקציה ומתי לרדת ואיזה משלוחים לבחור לבצע ואיזה לא. בפועל אתה עצמאי, אדון לעצמך, ואתה יכול לעשות מה שבא לך. מבחינתי זה הבונוס הכי גדול של וולט, בפער. זה גם מתאים לסגנון החיים שלי שכולל עבודה, אימונים, סושיאל".

אחרי הפרוצדורה הרפואית בלב, הוא מספר, הוא נדרש לנוח במשך חודש וחצי, ובזכות השליחויות זה התאפשר בקלות. "זה היה מדהים, פשוט הפסקתי לבצע משלוחים ולא הייתי צריך להודיע לאף אחד. אין לי בוס שיתחיל לשאול למה אני לא בא ולדרוש אישורים. כשרציתי לחזור קצת, יכולתי לעשות שעה, בלי שאף אחד יצפה ממני ולאט לאט להעלות את כמות השעות והמשלוחים בהתאם להרגשה הבריאותית שלי. אם יש לי כוח באותו שבוע, אז אעלה לזמינות פעמיים-שלוש. אם אין לי כוח באותו שבוע, אז לא" אם יש לי חצי שעה ואין לי מה לעשות, אז למה לא לעשות שניים-שלושה משלוחים בדרך? עשיתי 60, 70, 80 שקל בלי לבזבז את הזמן. לפעמים אני בדרך הביתה עם חברים, פותחים את וולט ועושים משלוח ביחד. זה גם מצחיק".

"אתה בוחר מתי לעלות למזינות ואיזה משלוחים לבצע. אתה אדון לעצמך" ( קרדיט: באדיבות המצולם )

"אף פעם לא מבזבז זמן"

השאלה הכי גדולה היא על הכסף. כמה הכנסה יש כשליח בוולט? "היו תקופות שלא עשיתי הרבה משלוחים , ואפשר לעשות בחודש, בכיף, בלי להרוג את עצמך, 15 אלף שקל", הוא מסביר. "זה כסף אמיתי. זה לא שאתה הולך להיות מלצר ולקבל 50 שקל לשעה. אפשר להגיע לסכומים יפים". בנוסף, הוא מוסיף, יש בונוסים. "אם מביאים שליח נוסף, הוא מקבל 2,500 שקל ואתה מקבל 2,500. הבאתי חמישה אנשים והרווחתי 12.5 אלף שקל". הוא מוסיף שהסכומים משתנים מדי פעם, "אבל תמיד יש להם הזדמנויות ובונוסים טובים, ועכשיו יש גם תחרות חדשה - 10 שליחים יקבלו 25,000 ש״ח".

"אני אף פעם לא מרגיש שאני מבזבז את הזמן כשאני עושה משלוחים", דנאי אומר. "או שאני מקשיב לפודקאסט, או מדבר בטלפון עם חבר או קולגה, או שאני יוצר תוכן". ההבדל ממקוצות אחרים שבהם ניתן להכניס כסף ברור בעיניו: "אם אתה מלצר או קופאי, אתה תמיד צריך להיות נוכח. פה אתה רוצה הפסקה, אתה עושה הפסקה. אתה רוצה לאכול, אתה אוכל".

דנאי מספר על יתרון מפתיע שמצא בשליחויות: שריפת קלוריות. הוא מסביר שבשעה של משלוחים הוא שורף 2,000 קלוריות, בערך מה שאדם רזה אוכל ביום שלם - ואת הפיצוי הוא לוקח בהנאה: "אני מאוד אוהב לאכול שטויות, אז כשאני יורד מזמינות אני קונה שוקולדים".

וולט משיקה את פעילות ״סרטון הזהב״ ומזמינה את שליחיה להפוך ליוצרי תוכן: לצלם רגעים מחוויית המשלוחים שלהם, לשתף ברשת ולהתחרות על עשרה פרסים של 25 אלף ש״ח כל אחד. הפעילות תתקיים בין 2 ל-30 בנובמבר ותהיה פתוחה גם לשליחים חדשים שיצטרפו לוולט.