לפי אתר דאון דטקטור, שמרכז דיווחים של משתמשים על תקלות, עד הצהריים לפי שעון מרכז ארצות הברית נרשמו יותר מ-4,000 דיווחים על תקלות בצ'ייס, ושיקגו הייתה אחד ממוקדי התקלה. לפי ה"ניו יורק פוסט", בבנק אוף אמריקה ובוולס פארגו נרשמו יחד כ-800 דיווחים. הלקוחות לא הצליחו לראות אפילו מידע בסיסי, כמו יתרת החשבון.

לפי אתר דאון דטקטור, שמרכז דיווחים של משתמשים על תקלות, עד הצהריים לפי שעון מרכז ארצות הברית נרשמו יותר מ-4,000 דיווחים על תקלות בצ'ייס, ושיקגו הייתה אחד ממוקדי התקלה. לפי ה"ניו יורק פוסט", בבנק אוף אמריקה ובוולס פארגו נרשמו יחד כ-800 דיווחים. הלקוחות לא הצליחו לראות אפילו מידע בסיסי, כמו יתרת החשבון.

לפי אתר דאון דטקטור, שמרכז דיווחים של משתמשים על תקלות, עד הצהריים לפי שעון מרכז ארצות הברית נרשמו יותר מ-4,000 דיווחים על תקלות בצ'ייס, ושיקגו הייתה אחד ממוקדי התקלה. לפי ה"ניו יורק פוסט", בבנק אוף אמריקה ובוולס פארגו נרשמו יחד כ-800 דיווחים. הלקוחות לא הצליחו לראות אפילו מידע בסיסי, כמו יתרת החשבון.

"באפליקציה של צ'ייס מופיעה אזהרה שלא ראיתי מעולם: 'חלק מהשירותים אינם זמינים. אנחנו עובדים עליהם. נסו שוב מאוחר יותר'", כתב אחד המשתמשים ברדיט.

"באפליקציה של צ'ייס מופיעה אזהרה שלא ראיתי מעולם: 'חלק מהשירותים אינם זמינים. אנחנו עובדים עליהם. נסו שוב מאוחר יותר'", כתב אחד המשתמשים ברדיט.

"באפליקציה של צ'ייס מופיעה אזהרה שלא ראיתי מעולם: 'חלק מהשירותים אינם זמינים. אנחנו עובדים עליהם. נסו שוב מאוחר יותר'", כתב אחד המשתמשים ברדיט.