לקוחות של כמה מהבנקים הגדולים בארצות הברית דיווחו היום (שני) על קשיים בגישה לחשבונות שלהם באינטרנט ובאפליקציות. התקלות דווחו בצ'ייס, וולס פארגו, בנק אוף אמריקה, טרוּאיסט, יו.אס בנק וקפיטל וואן, וגם בשירות התשלומים זֶל.
לפי אתר דאון דטקטור, שמרכז דיווחים של משתמשים על תקלות, עד הצהריים לפי שעון מרכז ארצות הברית נרשמו יותר מ-4,000 דיווחים על תקלות בצ'ייס, ושיקגו הייתה אחד ממוקדי התקלה. לפי ה"ניו יורק פוסט", בבנק אוף אמריקה ובוולס פארגו נרשמו יחד כ-800 דיווחים. הלקוחות לא הצליחו לראות אפילו מידע בסיסי, כמו יתרת החשבון.
"באפליקציה של צ'ייס מופיעה אזהרה שלא ראיתי מעולם: 'חלק מהשירותים אינם זמינים. אנחנו עובדים עליהם. נסו שוב מאוחר יותר'", כתב אחד המשתמשים ברדיט.
צ'ייס ווולס פארגו אישרו שהן מתמודדות עם תקלה. "נראה שאנחנו עובדים כרגע על פתרון תקלה בבנקאות המקוונת", השיב חשבון שירות הלקוחות של צ'ייס ללקוח ברשת X. "אנא נסו שוב מאוחר יותר. אנחנו מתנצלים על אי הנוחות ומעריכים את הסבלנות שלכם". בבנק הוסיפו: "אנחנו פועלים לפתור את זה מהר ככל האפשר".
וולס פארגו פרסמה באתר שלה הודעה ש"הבנקאות המקוונת אינה זמינה באופן זמני". "אתם עדיין יכולים לגשת לחשבונות שלכם דרך הכספומטים, הסניפים ושירות הלקוחות", נכתב. "הבנקאים הטלפוניים שלנו זמינים 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע".
גם הדיווחים על תקלות בזל טיפסו, אבל החברה מסרה ל-NBC שיקגו ש"זו תקלה של צ'ייס". חברת פלייד, שמחברת בין אפליקציות פיננסיות לחשבונות בנק, אישרה שיש שיבושים בחיבורים שלה לצ'ייס.
הסיבה לתקלות לא ידועה כרגע. עד כה לא פורסם מידע רשמי, ולא אושר שמדובר במתקפת סייבר מתואמת. מערכות התשלומים של הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של ארצות הברית, ובהן Fedwire, FedACH ו-FedNow, דיווחו על פעילות תקינה.
התקלה מגיעה אחרי שתי השבתות גדולות בימים האחרונים: ההשבתה העולמית של מיקרוסופט, שהשירותים שלה חזרו לפעול ביום ראשון, ועצירת הטיסות של ה-FAA ביום שישי.