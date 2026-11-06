התרבות, לגווניה, מעצבת ומעשירה את חיינו. הנה כמה המלצות לפעילויות תרבותיות ומעניינות שיתרחשו בנובמבר ודצמבר הקרובים. אפשר ליהנות לבד, כזוג, וגם עם הנכדים.
תיאטרון גשר: "אחרית הימים", "האחים קרמזוב"
תיאטרון גשר מציע שני מחזות מיוחדים. "אחרית הימים" היא סאטירה מוזיקלית על חרדות קיומיות, אובססיות לאומיות ותחיית המתים, מאת מיכאל שטרן, אורי יניב ונטע וינר, בבימוי רוני ברודצקי. המחזה "האחים קרמוז" הוא עיבוד חדש של רועי חן לרומן של דוסטויבסקי, בבימוי איתי טיראן. במרכז העלילה הרצח של פיודור קרמזוב, אב הולל ומושחת. השאלה העומדת לדיון היא לא רק מי הרוצח אלא מי נושא באחריות המוסרית. לזה מתווספים הרהורים על סקס, כסף ורצח אב, אשמה, פיוס ואלימות שעוברת מדור לדור.
מרכז סוזן דלל: מריה חונקל, "מבט אחר" (Una Mirada)
רקדנית הפלמנקו הספרדייה מריה חונקל מגיעה לישראל לראשונה, במסגרת "פלמנקו טור 2026". המופע מפגיש בין מחול למוזיקה, בין אמנים מספרד ומישראל והקהל, בליווי ארבעה מוזיקאים בשירה, בגיטרה ובכלי הקשה.
ירושלים: תערוכה מוזהבת במגדל דוד
הזהב, ששימש לאורך ההיסטוריה בפולחן, במלוכה ובאמנות, והיווה מאז ומתמיד חומר טעון במשמעויות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות, עומד במרכז תערוכה במוזיאון מגדל דוד בירושלים. 16 אמנים ישראלים מובילים יציגו יצירות בנושא. אוצרת פריטי הארכיאולוגיה: רווית ננר־סוריאנו.
עם הנכדים: "ספר הג'ונגל" במרכז הקונגרסים חיפה, הצגות בתיאטרון הקרון בירושלים
30 שנה אחרי שעלה לראשונה, חוזר המחזמר "ספר הג'ונגל'', בבימוי חנוך רוזן, עם הקאסט המקורי שגם הוא קצת התבגר, אבל שומר על האנרגיה הצעירה. טוביה צפיר כבלו הדב, ששי קשת כבגירה, אלי דנקר כשירחאן ועוד. הזדמנות לסבים וסבתות להראות לנכדים את מה שאהבו בילדותם.
בירושלים יתקיימו במהלך נובמבר מגוון הצגות בתיאטרון הקרון, לילדים ומשפחות. לצפייה משותפת נעימה מוצעות ההצגות: "שן הדרקון", "מה קרה ללב שלי?", "חיה בספר", "ההצגה הכי משעממת בעולם" ו"אגדת סת"ם", ו"רכבת המתנות של סבא וסבתא".
נובמבר – דצמבר עם התזמורת הפילהרמונית: צ'ייקובסקי, רחמנינוב ומהלר
במהלך החודשים נובמבר ודצמבר תקיים הפילהרמונית הישראלית מספר קונצרטים, שיכולים להתאים במיוחד לקהל חובב מוזיקה קלאסית, עם יצירות אהובות מהרפרטואר הסימפוני, מנצחים וסולנים מובילים. הקונצרטים יתקיימו בתל אביב, ירושלים וחיפה.
המנצח גרגיי מודורוש יוביל תוכנית מוסיקלית צבעונית ורבת עוצמה, שתיפתח ב"מחולות גלנטה" מאת קודאי, מהיצירות התזמורתיות הסוחפות שלו. נגן הקרן, ראדק באבורק, יצטרף לביצוע "אפיזודות לקרן ולתזמורת" מאת המלחינה הישראלית נעמה תמיר קפלן. את הקונצרט תחתום הסימפוניה הרביעית של צ'ייקובסקי, אחת הסימפוניות הדרמטיות והמוכרות ביותר שלו.
המנצח וסילי פטרנקו חוזר אל הפילהרמונית עם תוכנית העוסקת בכוחם של אמנים ויוצרים להשפיע על העולם, ובה תשתתף המצו־סופרן קת'רין רודג' לצד המקהלה הישראלית ע"ש גארי ברתיני. בחלק השני יבוצעו "המחולות הסימפוניים" של רחמנינוב, יצירתו התזמורתית האחרונה ואחת היצירות העשירות ברפרטואר שלו.
בסוף דצמבר ינצח להב שני, המנהל המוזיקלי של הפילהרמונית הישראלית, על הסימפוניה השנייה של מהלר, "התחייה" - אחת היצירות הגדולות והמונומנטליות ברפרטואר הסימפוני. הסימפוניה, הנעה בין רגעים אינטימיים לעוצמות תזמורתיות ומקהלתיות, עוסקת בשאלות של חיים, מוות ותחייה, בהשתתפות סולניות ומקהלה.
נובמבר בכפר המכביה: חודש הגמלאי
לרגל חודש הגמלאי 2026 יתקיימו במהלך נובמבר בכפר המכביה סיורים בשבתות ללא תשלום לגמלאיות/ים במוזיאון הספורט היהודי העולמי, בהצגת תעודת אזרח ותיק. הביקור מאפשר חוויה בין־דורית בה תפגוש המשפחה את הסיפורים, הרגעים וההישגים שעיצבו את הספורט היהודי והישראלי.