תיאטרון גשר מציע שני מחזות מיוחדים. "אחרית הימים" היא סאטירה מוזיקלית על חרדות קיומיות, אובססיות לאומיות ותחיית המתים, מאת מיכאל שטרן, אורי יניב ונטע וינר, בבימוי רוני ברודצקי. המחזה "האחים קרמוז" הוא עיבוד חדש של רועי חן לרומן של דוסטויבסקי, בבימוי איתי טיראן. במרכז העלילה הרצח של פיודור קרמזוב, אב הולל ומושחת. השאלה העומדת לדיון היא לא רק מי הרוצח אלא מי נושא באחריות המוסרית. לזה מתווספים הרהורים על סקס, כסף ורצח אב, אשמה, פיוס ואלימות שעוברת מדור לדור.