האפאג-לויד וקרן פימי הגישו היום לרשות החברות הצעה משופרת לרכישת חברת הספנות צים. השיפור המרכזי בהצעה הוא הקצאת קווי שיט נוספים למזרח הרחוק שתקבל צים ישראל, בנוסף לשלושת הנתיבים לאירופה ולארה"ב שנכללו בהצעה הקודמת.
כפי שפורסם בכלכליסט, מנכ"ל האפאג-לויד הגיע אתמול לישראל לקראת הגשת המסמך המשותף, שרק חלק מתוכנו נמסר בהודעה לתקשורת.
על פי מתווה העסקה, צים ישראל תופרד מצים העולמית ותימכר לפימי. ההצעה החדשה עשויה להגביר את האפשרויות לשינויים בבעלות על צים ישראל. בהודעה נמסר ניסוח ערטילאי שלפיו "צוותים מוסמכים של עובדי צים, האחראים על מטענים המיועדים לישראל וממנה, יועברו לצים ישראל", סעיף שמשמעותו לא ברורה, בנוסף נמסרה התחייבות להגדיל את מספר הימאים בישראל.
ההצעה מציגה שיפור נוסף, שלפיו "צים ישראל תחזיק בבעלותה צי ליבה של אוניות מכולה, ותהיה לה גישה לצי המכולות הגלובלי של האפאג-לויד מכוח הסכם מסחרי ארוך טווח. כך תגדל הקיבולת הזמינה להובלת מטענים בקירור ומטענים חיוניים נוספים לישראל וממנה". עם זאת, מספר האוניות שתקבל צים ישראל בעסקה לא השתנה: 16 אוניות, שמתוכן תוכל המדינה לקבל 12 בעת משבר, לפי הצורך, באמצעות מניית הזהב שבידיה.
עוד נכתב בהצעה כי "האפאג-לויד ופימי הקשיבו בקשב רב לעמדת מדינת ישראל וגיבשו שיפורים משמעותיים להצעה, והמטרה היא להקים חברת ספנות חזקה".