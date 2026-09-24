על פי מתווה העסקה, צים ישראל תופרד מצים העולמית ותימכר לפימי. ההצעה החדשה עשויה להגביר את האפשרויות לשינויים בבעלות על צים ישראל. בהודעה נמסר ניסוח ערטילאי שלפיו "צוותים מוסמכים של עובדי צים, האחראים על מטענים המיועדים לישראל וממנה, יועברו לצים ישראל", סעיף שמשמעותו לא ברורה, בנוסף נמסרה התחייבות להגדיל את מספר הימאים בישראל.

על פי מתווה העסקה, צים ישראל תופרד מצים העולמית ותימכר לפימי. ההצעה החדשה עשויה להגביר את האפשרויות לשינויים בבעלות על צים ישראל. בהודעה נמסר ניסוח ערטילאי שלפיו "צוותים מוסמכים של עובדי צים, האחראים על מטענים המיועדים לישראל וממנה, יועברו לצים ישראל", סעיף שמשמעותו לא ברורה, בנוסף נמסרה התחייבות להגדיל את מספר הימאים בישראל.

על פי מתווה העסקה, צים ישראל תופרד מצים העולמית ותימכר לפימי. ההצעה החדשה עשויה להגביר את האפשרויות לשינויים בבעלות על צים ישראל. בהודעה נמסר ניסוח ערטילאי שלפיו "צוותים מוסמכים של עובדי צים, האחראים על מטענים המיועדים לישראל וממנה, יועברו לצים ישראל", סעיף שמשמעותו לא ברורה, בנוסף נמסרה התחייבות להגדיל את מספר הימאים בישראל.