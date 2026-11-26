נשיא איגוד לשכות המסחר, שחר תורג'מן, שלח מכתב חריף לשר הפנים גדעון סער ובו הוא דורש לדחות באופן גורף את כל בקשות הרשויות המקומיות לייקור תעריפי הארנונה מעבר לעדכון השנתי הקבוע בחוק. הפנייה מגיעה לקראת המועד האחרון למתן האישורים במסלול הרגיל, החל ב-15 בדצמבר.

מנתוני בדיקה שערך איגוד לשכות המסחר עולה כי לקראת שנת 2027 הגישו 121 רשויות מקומיות – קרוב למחצית מכלל הרשויות בישראל – בקשות לשינויים חריגים בצווי הארנונה, כאשר רובן המכריע מבקשות לייקר את התעריפים. מדובר בעלייה של 12% במספר הרשויות המבקשות חריגה לעומת השנה הקודמת, אז הוגשו 108 בקשות.

רחוב אבן גבירול בתל אביב ( צילום: קובי קואנקס )

הבקשות החריגות מתווספות לעלייה האוטומטית ("הטייס האוטומטי") שצפויה להיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2027, ובמסגרתה יתייקרו תעריפי הארנונה בכל רחבי הארץ בשיעור 3.05%. על פי סקירת האיגוד שבדקה את 30 הבקשות המשמעותיות ביותר שהוגשו, השינויים המבוקשים צפויים להשפיע ישירות על 349 אלף חשבונות ארנונה של בתי עסק ומשקי בית.

באיגוד מדגישים כי נטל הארנונה על המגזר העסקי חורג באופן עקבי מקצב האינפלציה. לפי נתוני הבדיקה שלהם, בשנים 2027-2016 תגיע העלייה המצטברת בתעריפים ל-28.2%, בעוד מדד המחירים לצרכן עלה באותה תקופה ב-19.9% בלבד. המשמעות הכספית עבור בית עסק ששילם 100 אלף שקלים בשנה ב-2015 היא תוספת מצטברת של כ-83 אלף שקלים עד סוף 2027, שמקורה בנוסחת ההצמדה הקיימת.