קבוצת גיתם מודיעה היום (שלישי) על רכישת מלוא הבעלות בחברת Maven, שמתמחה בפרסום דיגיטלי, קריאייטיב, אסטרטגיה, טכנולוגיה ופיתוח פתרונות שיווקיים מבוססי דאטה. הרכישה נועדה להרחיב את יכולותיה בתחומי הדיגיטל, הבינה המלאכותית והחדשנות, תוך חיזוק החיבור בין אסטרטגיה, קריאייטיב, מדיה וטכנולוגיה.

קבוצת Maven הוקמה בשנת 2018 על ידי יובל מני, גל שפירא ודור מליון, ומונה כיום עשרות אנשי מקצוע ומשרתת למעלה מ-100 לקוחות. החברה פועלת במגוון תחומים, בהם אסטרטגיה וקריאייטיב, ניהול סושיאל מדיה, פרפורמנס ומדיה מבוססת דאטה, מיתוג, חוויית משתמש (UX/UI), פיתוח אתרים ופלטפורמות מסחר אלקטרוני (eCommerce), קידום אורגני במנועי חיפוש ובמנועי בינה מלאכותית, אוטומציות ופיתוח מערכות טכנולוגיות מותאמות לארגונים.

בתמונה מימין לשמאל: גל שפירא, מייסד-שותף Maven, עומר יפת, סמנכ"ל כספים קבוצת גיתם, יובל מני, מנכ"ל ומייסד-שותף Maven, עדו הר-טוב, מנכ"ל ובעלים קבוצת גיתם, דור מליון, מייסד-שותף Maven, ליאור טנר, מנכ"ל משרד הפרסום גיתם ( צילום: באדיבות גיתם )

במסגרת העסקה תצטרף Maven לפעילות הפרסום של קבוצת גיתם ותמשיך לפעול כחברה עצמאית תחת הקבוצה, תוך שילוב הדרגתי של יכולותיה בפעילות הקיימת. שלושת מייסדי Maven ישתלבו בתפקידי ניהול בכירים בארגון, וכלל עובדי החברה ימשיכו בתפקידיהם ויעברו לפעול ממשרדי גיתם. המעבר הארגוני צפוי להתבצע בתחילת ינואר 2027.

את המהלך הוביל עומר יפת, סמנכ”ל הכספים של קבוצת גיתם, אשר ניהל את תהליך הרכישה והמשא ומתן בין הצדדים, והיה אמון על גיבוש המבנה העסקי והפיננסי של העסקה, כחלק ממהלכי הצמיחה והפיתוח העסקי של הקבוצה.

עדו הר טוב, שותף ומנכ”ל קבוצת גיתם: “רכישת Maven היא מהלך אסטרטגי משמעותי באסטרטגיית הצמיחה של קבוצת גיתם וקפיצת מדרגה ביכולות שלנו בתחומי הדיגיטל, הטכנולוגיה והבינה המלאכותית. עולם הפרסום עובר שינוי עמוק, והחיבור בין קריאייטיב, דאטה, טכנולוגיה ויכולות פיתוח מתקדמות הופך לחלק בלתי נפרד מהיכולת להוביל את התעשייה ולייצר ערך אמיתי ללקוחות".

יובל מני, מנכ״ל מייבן: ״הדיגיטל כבר מזמן אינו ערוץ משלים, אלא זרוע מרכזית ומשמעותית באסטרטגיית הפרסום והצמיחה של כל מותג. החיבור עם גיתם מאפשר לנו להביא את הידע, הטכנולוגיה, היצירתיות והיכולות המקצועיות של Maven אל תוך אחד ממשרדי הפרסום הגדולים והמובילים בישראל, ולבנות יחד עבור הלקוחות מעטפת דיגיטלית חזקה, מתקדמת ואפקטיבית יותר״.

דור מליון, ממייסדי מייבן והCTO- של החברה: ״אחרי שמונה שנים שבהן בנינו ב-Maven תשתיות, מוצרים ויכולות טכנולוגיות, החיבור עם גיתם מאפשר לנו לקחת אותן לקנה מידה חדש ולשלב אותן בלב הפעילות של הקבוצה״.