בכירים לשעבר בתנובה ובענף המזון הישראלי הקימו חברת מזון חדשה בשם "פוד גוד 18", שמשיקה כעת רשמית פעילות בקטגוריה שטרם התפתחה בישראל - "פרוזן פיין דיינינג", אוכל גורמה קפוא.
בין בעלי החברה: ראובן שליסל, מבעלי ליימן שליסל; אייל מליס, מנכ"ל תנובה לשעבר וכיום שותף במנקאי, מיזם הסופר פוד מקיבוץ בארי; אבינעם בר-מוחה, לשעבר מנהל התחום המוסדי בתנובה ומנכ"ל לנדוור; שגיא כהן, פעיל בקרנות השקעות פרטיות וסמנכ"ל פיתוח עסקי לשעבר בתנובה; וניב כהן, שף מומחה המלווה חברות פודטק.
מוצרי החברה, שכבר החלה לפעול, אינם מכילים תוספים או חומרים משמרים, והמוצרים מן החי נושאים את תו האיכות "חי בריא". קו המוצרים הראשון כולל מרקי ראמן קפואים המבוססים על ציר בשר ועוף, עם נודלס בעבודת יד, בשר וירקות, כאשר מנה אחת מכילה 52 גרם חלבון. לצדם משיקה החברה סדרת נאם ויאטנמים בעבודת יד, במילוי בשר וירקות, ובקרוב יתווספו מוצרים אסייתיים נוספים.
במקביל, תחת המותג "סטוק פקטורי" משווקת החברה מגוון צירי בשר: ציר עצמות בקר, ציר עוף אורגני מלול של משק מלמד, וציר פטריות אורגני משיווקו של מגדל אורגני ממושב אחיטוב. החברה מייצרת גם שומן בקר מזוקק לטיגון ביתי, המיועד בעיקר לחובבי תזונה קטוגנית ולפודיס המבקשים לחזור לחומרי גלם מסורתיים ופחות מעובדים. הייצור וההפצה מתבצעים באמצעות קבלני משנה.
מליס אמר כי החברה נולדה מתשוקה לפתרונות קולינריים מוכנים וייחודיים, המשלבים תזונה טובה יותר עם נוחות שימוש יומיומית, וציין כי כמעט ואין כיום מתחרים בשוק האוכל המוכן המסחרי, למעט רותי ברודו, שמוצריה מצוננים ולא קפואים. לדבריו, מוצרי המותג נועדו לאפשר לטבחים ביתיים להוסיף למנות עומק וטעמים עשירים בזמן קצר, בלי להשקיע שעות בהכנה מאפס. בן מוחה הוסיף כי מדובר בהצגה ראשונה של פתרונות קולינריים בפרופיל משופר וטבעי ככל האפשר, וכי עד החורף הקרוב לחברה יהיו 20 מוצרים.
מבחינת מחירים: חצי ליטר ציר בשר יעלה כ-32 שקלים, אריזת ראמן של 700 גרם תימכר ב-50 עד 55 שקלים, ואריזת נאמס בת 5 יחידות תעלה 33 שקלים.