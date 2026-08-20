מוצרי החברה, שכבר החלה לפעול, אינם מכילים תוספים או חומרים משמרים, והמוצרים מן החי נושאים את תו האיכות "חי בריא". קו המוצרים הראשון כולל מרקי ראמן קפואים המבוססים על ציר בשר ועוף, עם נודלס בעבודת יד, בשר וירקות, כאשר מנה אחת מכילה 52 גרם חלבון. לצדם משיקה החברה סדרת נאם ויאטנמים בעבודת יד, במילוי בשר וירקות, ובקרוב יתווספו מוצרים אסייתיים נוספים.

מוצרי החברה, שכבר החלה לפעול, אינם מכילים תוספים או חומרים משמרים, והמוצרים מן החי נושאים את תו האיכות "חי בריא". קו המוצרים הראשון כולל מרקי ראמן קפואים המבוססים על ציר בשר ועוף, עם נודלס בעבודת יד, בשר וירקות, כאשר מנה אחת מכילה 52 גרם חלבון. לצדם משיקה החברה סדרת נאם ויאטנמים בעבודת יד, במילוי בשר וירקות, ובקרוב יתווספו מוצרים אסייתיים נוספים.

מוצרי החברה, שכבר החלה לפעול, אינם מכילים תוספים או חומרים משמרים, והמוצרים מן החי נושאים את תו האיכות "חי בריא". קו המוצרים הראשון כולל מרקי ראמן קפואים המבוססים על ציר בשר ועוף, עם נודלס בעבודת יד, בשר וירקות, כאשר מנה אחת מכילה 52 גרם חלבון. לצדם משיקה החברה סדרת נאם ויאטנמים בעבודת יד, במילוי בשר וירקות, ובקרוב יתווספו מוצרים אסייתיים נוספים.

במקביל, תחת המותג "סטוק פקטורי" משווקת החברה מגוון צירי בשר: ציר עצמות בקר, ציר עוף אורגני מלול של משק מלמד, וציר פטריות אורגני משיווקו של מגדל אורגני ממושב אחיטוב. החברה מייצרת גם שומן בקר מזוקק לטיגון ביתי, המיועד בעיקר לחובבי תזונה קטוגנית ולפודיס המבקשים לחזור לחומרי גלם מסורתיים ופחות מעובדים. הייצור וההפצה מתבצעים באמצעות קבלני משנה.

במקביל, תחת המותג "סטוק פקטורי" משווקת החברה מגוון צירי בשר: ציר עצמות בקר, ציר עוף אורגני מלול של משק מלמד, וציר פטריות אורגני משיווקו של מגדל אורגני ממושב אחיטוב. החברה מייצרת גם שומן בקר מזוקק לטיגון ביתי, המיועד בעיקר לחובבי תזונה קטוגנית ולפודיס המבקשים לחזור לחומרי גלם מסורתיים ופחות מעובדים. הייצור וההפצה מתבצעים באמצעות קבלני משנה.

במקביל, תחת המותג "סטוק פקטורי" משווקת החברה מגוון צירי בשר: ציר עצמות בקר, ציר עוף אורגני מלול של משק מלמד, וציר פטריות אורגני משיווקו של מגדל אורגני ממושב אחיטוב. החברה מייצרת גם שומן בקר מזוקק לטיגון ביתי, המיועד בעיקר לחובבי תזונה קטוגנית ולפודיס המבקשים לחזור לחומרי גלם מסורתיים ופחות מעובדים. הייצור וההפצה מתבצעים באמצעות קבלני משנה.