רשת גו מובייל החלה למכור שעוני גראמין (Garmin) בייבוא מקביל והיא שוברת את המחירים בשוק: היא מוכרת במחירים נמוכים כרגע ממחירי KSP (ומחסני חשמל שמחיריה זהים ל-KSP ברוב המקרים) ברוב הדגמים, אם כי לא בכולם והמלאי שלה קטן לעומת רשתות שמוכרות בייבוא רשמי. כל האתרים שמציעים גראמין מוכרים כרגע במחירי מבצע לכבוד נובמבר.

שעוני גראמין מיוצרים על-ידי תאגיד אמריקני שוויצרי והם מיועדים למתאמנים, ספורטאים ואנשי שטח: יש להם חיי סוללה ארוכים: משבוע ועד מספר שבועות ללא טעינה, דיוק GPS גבוה כולל ניווט מפות אופליין, עמידות פיזית קיצונית, כפתורים פיזיים לתפעול נוח בתנאי שטח וזיעה, ומדדים פיזיולוגיים להתאוששות, עומסי אימון ושינה.

גלריה השעון Garmin Venu 4 ( צילום: אתר החברה )

בישראל גראמין נחשב למותג הדומיננטי והנפוץ ביותר בקרב קהילת הספורטאים החובבים והמקצועיים: רצים, רוכבי אופניים, טריאתלטים ושחיינים (למשל דגמי Forerunner) וכן בקרב מטיילים, חיילים ואנשי כוחות הביטחון (סדרות fenix ו-instinct).

בעוד שאפל וסמסונג מובילות בנתח השוק הכולל של השעונים החכמים, בקטגוריית שעוני הספורט הייעודיים גראמין מחזיקה בנתח שוק מכריע, בין היתר בזכות תמיכה מלאה בעברית, זמינות של מפות טופוגרפיות של ישראל וקהילת משתמשים ענפה.

לאורך השנה, מחירי המחירון הרשמיים של היבואן בישראל רונלייט גבוהים לרוב בכ-10% עד 20% ממחירי המדף המומלצים באירופה, בעיקר בשל עלויות יבוא, תקינה מקומית ותמיכה בעברית. הפער מצטמצם משמעותית ולעיתים אף נמחק או מתהפך לטובת ישראל בתקופות מבצעים גדולות (כמו בלאק פריידיי), בייבוא מקביל, או ברכישה ללא מע"מ באילת.

הפריט הזול והיקר ביותר בגו מובייל

צמיד הכושר Vivosmart הוא פריט גראמין הזול ביותר והוא נמכר בגו מובייל ב-459 שקל מחיר מבצע ובאילת ב-389 שקל במבצע. ב-KSP ומחסני חשמל המחיר עומד על 510 שקל במבצע, 51 שקל ו-10% פחות מגו מובייל ובאילת מחירו ברשתות אלה הוא 432 שקל, הבדל של 43 שקל לטובת גו מובייל והוזלה של כ-10%.

הדגם היקר ביותר בגו מובייל הוא Garmin Tactix 7 AMOLED שנמכר בגו מובייל ב-4,099 שקל, כשמחיר KSP נמוך יותר: 3,620 שקל במבצע, כל שאם תקנו ב-KSP תחסכו 479 שקל ותקבלו הוזלה של כ-11.7% לטובת KSP. באילת גו מובייל מוכרת את הדגם ב-3,474 שקל ו-KSP ב-3,068 שקל במבצע, הבדל של 406 שקל לטובת KSP והוזלה של כ-11.7% לעומת מחיר אילת של גו מובייל. לפי גו מובייל הפריט כרגע אזל במלאי.

גם דגמי אינסטינקט החביבים על חיילים בחלקם זולים יותר ב-KSP לעומת גו מובייל, למשל גראמין אינסטינקט 3 סולאר.

גו מובייל מנצחת במחירים אבל שימו לב לקופון KSP

כל שאר הדגמים שבדקנו, זולים יותר בגו מובייל. למשל: דגם 51 מ"מ בסדרת Fenix 9 AMOLED, נמכר ב-KSP ב-4,879 שקל לעומת 3,999 שקל בגו מובייל, חיסכון של 880 שקל והוזלה של 18%. באילת, מחיר המבצע של גו מובייל הוא 3,789 שקל לעומת 4,135 שקל ב-KSP אילת, חיסכון של 346 שקל והוזלה של כ-8.4% בקנייה בגו מובייל. לא מצאנו את דגם ה-pro בגו מובייל והוא כן נמכר ב-ksp.

דגמי 43 מ"מ ו-47 מ"מ בסדרת Fenix 9 AMOLED, נמכרים ב-4,379 שקל ב-KSP וב-3,799 שקל בגו מובייל, הבדל של 580 שקל וחיסכון של כ-13%. מחיר KSP באילת לדגמים האלה עומד על 3,711 שקל במבצע בעוד שבגו מובייל אילת הוא 3,319 שקל, חיסכון של 392 שקל והוזלה של כ-10.6% לעומת מחיר KSP באילת.

את דגם Forerunner 970, אתר KSP מציע ב-2,480 שקל במקום 3,029 שקל, לעומת 2,249 שקל בגו מובייל, מחיר מבצע לעומת 2,430 שקל שמהווה חיסכון של 231 שקל והוזלה של 9.3%. מחיר אילת ב-KSP לדגם זה הוא 2,102 שקל ומחיר גו מובייל הוא 2,060 שקל, 42 שקל וכ-2% פחות מ-KSP. פער קטן כזה אפשר לבטל ואף להפוך, באמצעות קופון החברים של KSP למצטרפי קבוצת הטלגרם של הרשת, ששוויו 50 שקל בקנייה מעל 499 שקל. יש לבדוק אם הוא תקף בקנייה זו.

דגם Forerunner 570 נמכר במבצע ב-KSP ב-1,940 שקל במקום ב-2,379 שקל, לעומת 1,669 שקל בגו מובייל, חיסכון של 271 שקל והוזלה של 14%. באילת KSP מוכרת את הדגם ב-2,016 שקל מחיר רגיל וב-1,644 שקל כעת, כשבגו מובייל הוא נמכר במבצע ב-1,414 שקל, חיסכון של 230 שקל ו-14%.

בדגמי Forerunner 265 ו-265S Music, מחיר מבצע בלאק פריידיי ב-KSP עומד על 1,490 שקל במקום 1,829 שקל, לעומת 1,290 שקל בגו מובייל, חיסכון של 200 שקל בקנייה בגו מובייל והוזלה של 13.4%. באילת מחיר

המבצע בגו מובייל הוא 1,093 שקל לעומת מחיר מבצע ב-KSP של 1,263 שקל, הוזלה של 170 שקל וכ-13%.

מחיר דגם Forerunner 170 Music באתר KSP הוא 1,370 שקל במבצע, מול 1,099 שקל מחיר מבצע בגו מובייל, חיסכון של 271 שקל והוזלה של כ-19.8%. באילת מחיר KSP הוא 1,161 שקל במבצע, כשמחיר אילת של גו מובייל הוא 931 שקל, הבדל של 230 שקל לטובת גו מובייל והוזלה של כ-19.8%

דגם Forerunner 165 מוצע באתר KSP ב-919 שקל במבצע, לעומת 779 שקל מחיר מבצע בגו מובייל, חיסכון של 140 שקל בקנייב בגו מובייל והוזלה של כ-15.2%. באילת מחיר KSP הוא 779 שקל במבצע, כשמחיר אילת של גו מובייל הוא 660 שקל, הבדל של 119 שקל לטובת גו מובייל והוזלה של כ-15.3%.

​אתר KSP מציע את דגם Vivoactive 6 ב-1,120 שקל במבצע, כשגו מובייל מציע אותו ב-999 שקל מחיר מבצע: 121 שקל פחות והוזלה של כ-10.8%. באילת, מחיר KSP הוא 949 שקל במבצע, כשמחיר אילת של גו מובייל הוא 939 שקל, הבדל זניח של 10 שקלים לטובת גו מובייל והוזלה של כ-1.1%, כששימוש בקופון KSP בשווי 50 שקל יהפוך את התוצאה, אם הוא תקף בקנייה זו.

דגם Lily 2 Active נמכר באתר KSP ב-1,250 שקל, כשבגו מובייל הוא נמכר ב-1,049 שקל מחיר מבצע. יש פה חיסכון של 201 שקל והוזלה של 16%. מחיר KSP באילת הוא 1,059 שקל, כשמחיר אילת של גו מובייל הוא 889 שקל, חיסכון של 170 שקל ו-16%.

​מחיר דגם Venu 4 באתר KSP הוא כרגע 1,820 שקל במבצע, כשבגו מובייל תשלמו 151 שקל ו-8% פחות: 1,669 שקל מחיר מבצע. מחיר אילת ב-KSP עומד על 1,542 שקל במבצע לעומת 1,414 בגו מובייל, 128 שקל ו-8% פחות.

האותיות הקטנות

בניגוד ל-KSP, גו מובייל לא מוכרת את דגמי היוקרה כגון Garmin Marq Aviator gen 2 (שמוצע ב-KSP ב-10,199 שקל) והסדרה החדשה היוקרתית gen 3 נמכרת כרגע רק באתר גראמין בישראל. גו מובייל גם לא מוכרת את צמיד הבריאות Garmin Cirqa שכן נמכר במחסני חשמל ו-KSP, סדרת Fenix 8 Pro MicroLED, מחשבוני רכיבה ורצועות דופק.

באותיות הקטנות מצוין כי המלאי בגו מובייל מוגבל ל"מאות יחידות במלאי". לגבי חלק מהדגמים כתוב שאזלו.

בנוסף, גו מובייל מוכרת את השעונים ביבוא מקביל עם שנת אחריות אחת של החנות. לעומת זאת, המחירים של KSP, מחסני חשמל, באג, אייבורי ורשתות נוספות מתייחסים למוצרים של היבואן הרשמי רונלייט, עם שנתיים אחריות ותמיכה מלאה בעברית מהיצרן.

האם היבוא המקביל תומך בעברית? משה שוצברג מנכ"ל גו מובייל אמר ל-ynet: "בעבר באמת הייתה בעיה של יבוא מקביל מבחינת מפות ועברית. הנושא נפתר בצורה מלאה, היבוא המקביל הינו דגם גלובלי תואם ב100% לישראל. גם בייבוא הרשמי וגם במקביל, יתכן שהמפות הישראליות לא מובנות בשעון ונדרשת פעולה מאוד פשוטה להתקנת מפות ישראל. זה יכול לקרות גם בייבוא הרשמי, אנחנו מצרפים מדריך מפורט להתקנה ובנוסף יש באתר מדריך מפורט בעברית לכל שעון.

"מעבר לזה - NFC עובד (תשלום באמצעות השעון), GPS עובד, תומך תמיכה מלאה בעברית ובמפות ישראל בדגמים שיש אפשרות להתקין מפות ויש תמיכה מלאה באפליקציית גרמין העולמית".

מה לגבי ההבדל באחריות? "אנחנו אכן נותנים אחריות לשנה, אבל שעוני גראמין נחשבים לשעונים אמינים מאוד שמחזיקים שנים. אני עם אותו גראמין כמעט 8 שנים, מתוכם יותר מ-500 ימי לחימה אינטנסיביים, רטובים, מאובקים וקשוחים והוא נראה כמו חדש".