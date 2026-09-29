חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק מהמרת בגדול על כך שה-AI ישנה את הכלכלה העולמית באופן עמוק אף יותר מהמהפכה התעשייתית, החשמל והאינטרנט. אלא שהדרך לשם צפויה להיות יקרה במיוחד: החברה רשמה הפסד נקי של כמעט 42 מיליארד דולר ב-2025, והיא מתכננת להוציא כ-518 מיליארד דולר על שירותי ענן, כוח מחשוב ותשתיות בשנים הקרובות, כך עולה מתשקיף ההנפקה של החברה שהגיע לידי רויטרס.

התשקיף מספק הצצה נדירה לנתונים הכספיים של אחת מחברות הבינה המלאכותית הפרטיות הגדולות בעולם, שהוקמה לפני חמש שנים בלבד. הכנסות אנתרופיק זינקו פי 12 ב-2025 והגיעו לכמעט 4.6 מיליארד דולר, אך במקביל התרחבו הפסדיה. ההפסד התפעולי עמד על 8.06 מיליארד דולר, לעומת 2.98 מיליארד דולר ב-2024.

גלריה אנתרופיק ( צילום: JRdes/Shutterstock.com )

ההפסד הנקי של כמעט 42 מיליארד דולר נראה חריג אף יותר, אך רובו אינו נובע מהפעילות השוטפת: הוא כולל הוצאה חשבונאית של כ-34 מיליארד דולר, המשקפת עלייה בשווי המשוער של מכשירי מימון שעשויים להפוך בעתיד למניות אנתרופיק.

ההנפקה המתוכננת עשויה להעניק לחברה שווי של יותר מ-2 טריליון דולר – יותר מכפול מהערכת השווי שלה במאי, שעמדה על 965 מיליארד דולר. אם תצא לפועל, היא תהפוך לאחד המבחנים המשמעותיים ביותר עד כה לאופן שבו וול סטריט מתמחרת את חברות הבינה המלאכותית המובילות, ובהן גם המתחרה הגדולה OpenAI.

אנתרופיק הוציאה בשנה שעברה 7.33 מיליארד דולר על כוח מחשוב ותשתיות – פי שלושה מב-2024 ויותר ממחצית מסך ההוצאות התפעוליות שלה, שהגיעו ל-12.65 מיליארד דולר.

לצד הצמיחה המהירה, התשקיף חושף גם סיכונים עסקיים. כמעט רבע מהכנסות אנתרופיק בשנה שעברה הגיעו משני לקוחות בלבד. החברה הזהירה כי רבים מלקוחותיה הגדולים אינם מחויבים בחוזים ארוכי טווח, ולכן יכולים לצמצם את הוצאותיהם או להפסיקן. בסוף דצמבר החזיקה החברה במזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר בהיקף של 20.28 מיליארד דולר.

הנפקת אנתרופיק צפויה ככל הנראה להידחות עד לאחר בחירות אמצע הקדנציה בארה"ב בנובמבר, כפי שדיווחה רויטרס בעבר. היא תאפשר לראשונה למשקיעים מהציבור להשתתף באופן ישיר במרוץ הבינה המלאכותית, שמומן עד כה בעיקר בידי קרנות הון סיכון, קרנות עושר ממשלתיות וענקיות הטכנולוגיה.

החברה מתמודדת במקביל עם שאלות בנוגע לסיכונים של הטכנולוגיה שהיא עצמה מפתחת. מחקרים פנימיים של אנתרופיק העלו כי ככל שמודלי AI הופכים לאוטונומיים יותר, הם עשויים להתנהג בדרכים בלתי צפויות ואף מזיקות. בניסויים מבוקרים נצפו בין היתר התנהגויות שכללו חבלה בקוד, סיוע בהונאות ומניפולציה של מידע.

מנכ"ל אנתרופיק, דריו אמודיי, קרא בעבר לתעשיית הבינה המלאכותית העולמית להאט את קצב השקת היכולות החדשות כדי להתמודד עם הסיכונים. עם זאת, בשבוע שעבר השיקה אנתרופיק את מודל Opus 5.5 החדש שלה, כחלק מהתחרות מול OpenAI.

מנכ"ל אנתרופיק דריו אמודיי ( צילום: Denis Balibouse/Reuters )

OpenAI נותרה המתחרה המרכזית של אנתרופיק, ושתי החברות נאבקות על לקוחות עסקיים, עובדים והשפעה בוושינגטון. OpenAI הגישה ביוני באופן חסוי מסמכים לקראת הנפקה, ולפי דיווחים היא עשויה להפוך לחברה ציבורית בתחילת 2027.

אנתרופיק הוקמה ב-2021 על ידי חוקרים שעזבו את OpenAI בעקבות מחלוקות בנוגע לממשל תאגידי ולבטיחות בינה מלאכותית. במרץ 2023 היא השיקה את מודל השפה הגדול הראשון שלה, ונכנסה לתחרות ישירה מול OpenAI. כיום היא מתחרה גם ב-xAI, גוגל ומטא.

אמזון וגוגל היו בין השותפות האסטרטגיות המוקדמות והמרכזיות של אנתרופיק. שתיהן השקיעו בחברה מיליארדי דולרים ובמקביל מספקות לה את תשתיות הענן הדרושות לאימון ולהפעלת מודלי Claude.