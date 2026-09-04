יצחק אלוני, בן 101 ו־8 חודשים מקיבוץ מעגן מיכאל, מוכר בסביבתו כאיש עצמאי, צלול ובריא באופן מעורר השראה. אלא שבחודשים האחרונים החלה להתפתח בסתר מצוקה קשה. קשיי בליעה שהלכו והחמירו, הביאו לימים שלמים שבהם לא הצליח להכניס דבר לפיו. מתוך רצון עז שלא להפוך למעמסה על בני משפחתו או להדאיגם, בחר יצחק לשמור על המצוקה בסוד.

אלא שמצבו הלך והתדרדר, הירידה במשקל הפכה לקיצונית, ובתוך שבועות ספורים משקלו צנח ל־48 קילוגרמים בלבד.

"עזרתי לו להתלבש, וכשהורדתי את החולצה, נבהלתי מאוד", משחזרת בתו נאורה, בעצמה סבתא־רבתא. "המראה שלו הזכיר לי ניצולי שואה שיצאו עכשיו מהמחנות, והבנתי שהוא בסכנה ממשית".

גלריה יצחק אלוני והרופאים: ד"ר יעל שפירא גליץ, הרופאה המרדימה ד"ר אירינה פייבישנקו ומנהל יחידת ניתוחי חזה, ד"ר גיא פינס ( צילום: דוברות המרכז הרפואי קפלן )





המשפחה החלה במרוץ נגד הזמן ופנתה למומחים שונים, אך המענה שקיבלו היה מייאש: בשל גילו המופלג, הרופאים טענו כי אין מה לעשות והסיכון גבוה מדי. המשפחה סירבה להרים ידיים והגיעה לבסוף למרכז הרפואי קפלן מקבוצת כללית, אל ד"ר יעל שפירא גליץ, מנהלת השירות להפרעות בליעה וסגנית מנהל מחלקת אף-אוזן-גרון בבית החולים.

ד"ר שפירא גליץ, בוגרת התמחות־על בלרינגולוגיה (רפואת הגרון והבליעה) במרכז הרפואי של אוניברסיטת ניו יורק (NYU), נחשבת לאחת החוקרות והמומחיות המובילות בישראל בתחום הפרעות הבליעה, אשר הקימה עוד במהלך התמחותה את השירות הייעודי לכך בקפלן. לאחר אבחון מהיר זיהתה ד"ר שפירא גליץ, כי המקור לבעיה הוא בקע (סעיף ע"ש צנקר) בחלק העליון של הוושט, תופעה שבה שוער הוושט מתכווץ בעוצמה, פולט את המזון חזרה ויוצר סכנת חיים מיידית מחנק, דלקות ריאה ותת־תזונה מתקדמת. "גיל מבוגר כשלעצמו אינו התוויית־נגד לניתוח. מגיעה לכל מטופל הזדמנות לאיכות חייו", קבעה ד"ר שפירא גליץ והחליטה לפעול.

ד"ר יעל שפירא גליץ ( צילום: תומר יעקובסון )





האתגר המרכזי בניתוח נגע במורכבות ההרדמה: אצל מטופלים בגיל מתקדם קיימת רגישות פיזיולוגית גבוהה ביותר לחומרי ההרדמה, לצד האטה בקצב פינוי הפחמן הדו־חמצני מהריאות בזמן היקיצה. מצב זה מחייב ניטור רציף, תמיכה נשימתית מבוקרת והתאמת מינונים קפדנית ביותר, שכן כל סטייה קטנה עלולה לסכן את חיי המטופל.

לאחר מספר ימי אשפוז והזנה מבוקרת לחיזוק גופו, נכנס יצחק לחדר הניתוח באשפוז יום כירורגי. ההליך הניתוחי בוצע בהצלחה רבה, הודות לשיתוף פעולה הדוק בין צוות אא"ג, כירורגיית חזה, אשפוז יום כירורגי וצוות ההרדמה בניהולם של ד"ר אמיר סעיד וד"ר אירנה פייבישנקו.

התוצאות היו מיידיות. כבר ביום הניתוח אכל יצחק מעדן וביקש תוספת.