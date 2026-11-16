ישנן שכונות שמצליחות לייצר סביבת חיים שלמה, כזו שבה היציאה לפארק היא חלק משגרת אחר הצהריים, הילדים נהנים ממרחבים פתוחים, והקרבה למקומות העבודה ולמוקדי הבילוי לא באה על חשבון השקט בבית. שכונת גליל ים בהרצליה היא דוגמה לאופן שבו תכנון עירוני יכול לחבר בין היתרונות של החיים בעיר ובין הרצון במרחב, בקהילה ובאיכות חיים גבוהה.

בשנים האחרונות התבססה גליל ים כאחת השכונות הבולטות בהתפתחות העירונית של הרצליה. מיקומה בדרום־מערב העיר, בין שדרות שבעת הכוכבים לכביש החוף, מעניק לתושביה נגישות למוקדי התעסוקה של הרצליה פיתוח וגוש דן, לצד קרבה לקניון שבעת הכוכבים, לפארק הרצליה ולחופי הים.

בלב השכונה משתרע פארק רחב ידיים של יותר מ־200 דונם, עם אגמים, שבילי הליכה ורכיבה על אופניים, מתקני משחק ומרחבי פנאי. לצד מוסדות החינוך והשירותים הקהילתיים, הפארק ממחיש את אחד היתרונות המשמעותיים של גליל ים: האפשרות ליהנות מסביבת מגורים עירונית בלי לוותר על תחושת המרחב והקרבה לטבע.

גלריה ( הדמיה: ליין קריאייטיב )





תכנון שממקסם את חוויית המגורים

אלא שסביבת המגורים היא רק חלק מהמשוואה. בשנים האחרונות השתנתה גם הדרך שבה משפחות בוחנות את הבית שלהן. לצד המיקום ומספר החדרים, גוברת החשיבות של תכנון החללים, תחושת המרחב, הפרטיות והיכולת להתאים את הדירה לצרכים המשתנים לאורך השנים.

על רקע זה חוזרת חברת פרשקובסקי לגליל ים עם פרויקט מגורים חדש, הממוקם בחלקה המזרחי של השכונה, בסמוך לשדות הקיבוץ ולמרחבים הפתוחים. הפרויקט כולל חמישה בנייני בוטיק בתכנון האדריכלית קיקה ברא"ז, המשלבים אדריכלות מודרנית בעלת נוכחות, עם קווים נקיים ושפה עיצובית מוקפדת. חזיתות הבניינים מתאפיינות בעיצוב ייחודי, המשלב קורות אדריכליות וחיפוי גרניט פורצלן, היוצרים מראה מרשים ועל־זמני. לצד האסתטיקה, התכנון שם דגש על כניסת אור טבעי, פרטיות ויצירת סביבת מגורים אינטימית, המעניקה לכל בניין אופי ייחודי ולדייריו חוויית מגורים מוקפדת.

( הדמיה: ליין קריאייטיב )





תמהיל הדירות בפרויקט תוכנן לתת מענה למגוון צרכים וסגנונות חיים, וכולל דירות 3 עד 5 חדרים, דירות גן בנות 5 ו־5.5 חדרים, מיני-פנטהאוזים ופנטהאוזים בני 5-6 חדרים. אחד המאפיינים הבולטים בפרויקט הוא הדגש על מרחבי מגורים נדיבים במיוחד, עם דירות הנמנות, לדברי החברה, עם הגדולות המוצעות כיום בשכונת גליל ים. התכנון מעניק מקום של ממש לנוחות, לפרטיות ולחיי משפחה, ומאפשר ליהנות ממרחב שמתאים לא רק לצרכים של היום, אלא גם לשינויים ולצרכים של השנים הבאות.

המרחב הנוסף לא מתמצה רק בעוד מטרים רבועים. עבור משפחות, הוא עשוי להתבטא בסלון שמאפשר לארח בנוחות, בחדרים המתאימים גם לעבודה וללימודים מהבית, ובאפשרות לשמור על הפרדה נעימה בין האזורים המשותפים ובין המרחב האישי של בני המשפחה.

גם בתכנון הממ"ד ניתן ביטוי לחשיבה על שימושיות יומיומית. הדירות כוללות, על פי מפרט הפרויקט, ממ"ד מרווח עם חדר רחצה ושירותים פרטיים, פתרון המאפשר לשלב את החדר באופן טבעי יותר בחיי הבית, מעבר לתפקידו כמרחב מוגן.

לצד החללים המרווחים, המפרט ורמת הגימור נועדו להשלים את חוויית המגורים לאורך זמן.

( הדמיה: ליין קריאייטיב )





חברה שמכירה את השכונה מבפנים

החזרה של פרשקובסקי לגליל ים לא מקרית. החברה, שלה פעילות ארוכת שנים בהרצליה, כבר הקימה ואכלסה 10 בניינים בשכונה ושישה בנייני מגורים נוספים בהרצליה הירוקה.

במקביל היא מקדמת בעיר את פרויקט SOUTH GATE, המשלב שטחי משרדים, מסחר ודירות מיקרו־ליבינג. פעילות זו משקפת את הנוכחות המתמשכת של החברה בעיר ואת היכרותה עם סביבת המגורים וההתפתחות העירונית המקומית.

יוסי פרשקובסקי, יו"ר חברת פרשקובסקי: "אנחנו שמחים לחזור לגליל ים עם פרויקט מגורים נוסף, בשכונה שהפכה לאחד ממוקדי המגורים המבוקשים בהרצליה. בפרויקט הזה שמנו דגש מיוחד על יצירת דירות גדולות ומרווחות במיוחד, מהגדולות המוצעות בשכונה, מתוך תפיסה שבית איכותי צריך להעניק למשפחה הרבה מעבר למקום מגורים - הוא צריך לאפשר מרחב אמיתי לחיים. מרחב לאירוח, למשפחה, לפרטיות ולצרכים המשתנים לאורך השנים. לצד זאת, הפרויקט משקף את הערכים שמובילים את פרשקובסקי: תכנון מוקפד, איכות בנייה בלתי מתפשרת וסטנדרט מגורים גבוה. אנחנו מאמינים שהשילוב בין דירות מרווחות, תכנון איכותי וסביבת מגורים מבוססת הוא זה שיוצר בית שאפשר ליהנות ממנו לאורך שנים".

( הדמיה: ליין קריאייטיב )





בין הקצב של העיר לשקט של הבית

הייחוד של שכונת גליל ים טמון ביכולתה לחבר בין שני עולמות: הקרבה לעורקי תחבורה מרכזיים, למקומות עבודה ולמוקדי בילוי מחד, ומנגד שני פארקים, שבילים ירוקים ומרחבים פתוחים, המאפשרים להאט את הקצב בסוף היום.

בתוך הסביבה הזו הפרויקט החדש של פרשקובסקי מציע פרשנות נוספת למגורים בשכונה. חמישה בנייני בוטיק, תמהיל דירות מגוון ותכנון המדגיש מרחב ונוחות, לצד יתרונותיה של שכונה שכבר התבססה וממשיכה להתפתח.