ספק אם יותר מדי אנשים פספסו את הפרסומת שעלתה אתמול (רביעי) בה מככבת השחקנית סידני סוויני, לאפליקציית ההימורים האמריקנית נוביג (Novig), כשהיא מתהלכת עירומה ומכוסה בכדורי ספורט שונים ומכריזה: "חושבים שאתם מבינים בספורט? תוכיחו את זה". לפרסומת יש אפילו הקשר ישראלי, כשברקע מתנגן השיר Come Down של הזמר אנדרסון פאקק, שסימפל בתוכו את מנגינת המנון התקווה.
הפרסומת הציתה סערה ברשתות החברתיות בין מי שכינה אותה "הפרסומת הכי טובה בתולדות ההימורים בספורט" לבין מבקרים שהאשימו את החברה בשימוש ציני בגוף השחקנית ובחשיפת קטינים לתוכן בוגר. סוויני, כך נמסר, לא הסתפקה בהופעה מול המצלמה אלא הצטרפה לנוביג כשותפה אסטרטגית ובעלת מניות בחברה, ולדבריה לקחה חלק בגיבוש הקמפיין מהשלב הראשון.
אבל מאחורי הסערה התקשורתית מסתתרת חברה שצוברת תאוצה משמעותית בשוק הפיננסי-ספורטיבי האמריקני. נוביג הוקמה בשנת 2021 בידי ג'ייקוב פורטינסקי וקלצ'י אוקה, אז סטודנטים בהרווארד שהכירו סביב שולחנות פוקר.
פורטינסקי, כיום בן 28, סיפר כי הרעיון נולד לאחר שראה חברים בעלי מודלים רווחיים להימורי ספורט מוגבלים או מסולקים על ידי אתרי הימורים מסורתיים ברגע שהחלו להרוויח. השניים בחרו בשם "נוביג" כרמז ל-"no vig", היעדר עמלת "ויג" (vigorish), הנתח שגובים בתי הימורים קלאסיים מכל הימור. החברה עברה ב-2022 את תוכנית ההאצה Y Combinator, ולאחר תקופה של אי-ודאות רגולטורית, כולל רישום ראשוני כמפעיל הימורים מוסדר בקולורדו ומעבר זמני למודל הגרלות שהוביל להתנגשויות עם רגולטורים במדינות שונות, יצאה לפעילות ארצית בארה"ב בספטמבר 2024.
נוביג היא חברה פרטית, ונכון לעכשיו בשלב מימון Series B. עד כה גייסה יותר מ-105 מיליון דולר בשמונה סבבי גיוס, מגופים כמו לאקס קפיטל (Lux Capital), פורראנר (Forerunner), פנטרה קפיטל (Pantera Capital), מולטיקוין (Multicoin) ו-Y Combinator, וגם ממשקיעים פרטיים כמו פול גרהם ושחקן ה-NFL לשעבר ג'ו מונטנה. הסבב האחרון, בפברואר 2026, כלל גיוס של 75 מיליון דולר בהובלת פנטרה קפיטל, לאחר סבב A של 18 מיליון דולר שנסגר כמה חודשים קודם לכן בהובלת פורראנר.
מודל הפעילות של נוביג שונה מזה של אתרי הימורים מסורתיים כמו דראפטקינגס (DraftKings) ופאנדואל (FanDuel): במקום שהמשתמשים "יתמודדו מול הבית", הם סוחרים ישירות זה מול זה בשוק מבוסס הזמנות, ללא עמלה קבועה. לטענת החברה, כ-23% ממשתמשיה רווחיים, לעומת כ-2% בלבד באתרי הימורים מסורתיים. עם זאת, מודל ההכנסות של נוביג עדיין לא מגובש במלואו - החברה מתכננת לגבות עמלות ממסחר מוסדי וממקורות נזילות בעתיד, אך לדברי פורטינסקי, מונטיזציה אינה בראש סדר העדיפויות כל עוד המחזור החודשי לא חוצה מיליארד דולר.
עדיין שחקנית קטנה - אבל בועטת
נכון לתחילת 2026 עמד המחזור החודשי של החברה על כ-300 מיליון דולר. נוביג פועלת כעת לקבלת אישור פדרלי מרשות ה-CFTC (נציבות המסחר בחוזים עתידיים על סחורות) שיאפשר לה לפעול חוקית בכל 50 המדינות, והיא מגדירה עצמה כפלטפורמת המסחר היחידה בתחום שדורשת מהמשתמשים להיות לפחות בני 21.
בשוק שוקק ותחרותי כמו זה, נוביג עדיין נחשבת שחקנית קטנה. מתחרותיה העיקריות, קלשי ופולימרקט, פועלות בסדרי גודל גדולים בהרבה: קלשי רשמה ב-2025 מחזור של כ-23.8 מיליארד דולר, זינוק של מעל 1,100% משנה לשנה, וגייסה בהמשך מיליארד דולר לפי שווי של 11 מיליארד דולר. ביוני 2026, בעקבות המונדיאל, רשמה קלשי מחזור חודשי של 31 מיליארד דולר, ופולימרקט רשם שיא חודשי של 10.8 מיליארד דולר.
שתי החברות, בשונה מנוביג, מציעות גם הימורים על נושאים פוליטיים, כלכליים ואפילו תוכניות ריאליטי, בעוד נוביג בחרה להתמקד אך ורק בספורט, מהלך שפורטינסקי מגדיר כהימור אסטרטגי על כך ש"אוהד הספורט הממוצע ישתמש באפליקציה שממותגת ובנויה סביב ספורט, ולא סביב קריפטו או מלחמות בדרום אמריקה".
התחום כולו נמצא בתנופה. שוקי החיזוי בספורט האמריקני הגיעו באפריל 2026 למחזור חודשי מוערך של 2.2 מיליארד דולר, כ-13% מהיקף המסחר המשולב מול אתרי ההימורים המסורתיים, לעומת 11% בלבד בחודש הקודם, ולפי הערכות עשוי המחזור השנתי ב-2026 לטפס עד ל-34 מיליארד דולר, כמעט 20% מהיקף ההימורים המסורתי בענף. במקביל, אתרי ההימורים הוותיקים - דראפטקינגס, שרשמה מחזור של כ-53 מיליארד דולר בשנת הכספים 2025, ופאנדואל - מתמודדים עם ירידה במשתמשים פעילים ומשיקים בעצמם מוצרי שוקי חיזוי מתחרים.
במציאות הזו, פרסומת פרובוקטיבית עם כוכבת הוליוודית כמו סידני סוויני היא, מבחינת נוביג, לא רק מהלך שיווקי שנוי במחלוקת, אלא ניסיון ממוקד לפרוץ את מחסום המודעות המותגית מול ענקיות שגדולות ממנה פי כמה.