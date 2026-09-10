ספק אם יותר מדי אנשים פספסו את הפרסומת שעלתה אתמול (רביעי) בה מככבת השחקנית סידני סוויני, לאפליקציית ההימורים האמריקנית נוביג (Novig), כשהיא מתהלכת עירומה ומכוסה בכדורי ספורט שונים ומכריזה: "חושבים שאתם מבינים בספורט? תוכיחו את זה". לפרסומת יש אפילו הקשר ישראלי, כשברקע מתנגן השיר Come Down של הזמר אנדרסון פאקק, שסימפל בתוכו את מנגינת המנון התקווה.

ספק אם יותר מדי אנשים פספסו את הפרסומת שעלתה אתמול (רביעי) בה מככבת השחקנית סידני סוויני, לאפליקציית ההימורים האמריקנית נוביג (Novig), כשהיא מתהלכת עירומה ומכוסה בכדורי ספורט שונים ומכריזה: "חושבים שאתם מבינים בספורט? תוכיחו את זה". לפרסומת יש אפילו הקשר ישראלי, כשברקע מתנגן השיר Come Down של הזמר אנדרסון פאקק, שסימפל בתוכו את מנגינת המנון התקווה.

ספק אם יותר מדי אנשים פספסו את הפרסומת שעלתה אתמול (רביעי) בה מככבת השחקנית סידני סוויני, לאפליקציית ההימורים האמריקנית נוביג (Novig), כשהיא מתהלכת עירומה ומכוסה בכדורי ספורט שונים ומכריזה: "חושבים שאתם מבינים בספורט? תוכיחו את זה". לפרסומת יש אפילו הקשר ישראלי, כשברקע מתנגן השיר Come Down של הזמר אנדרסון פאקק, שסימפל בתוכו את מנגינת המנון התקווה.

הפרסומת הציתה סערה ברשתות החברתיות בין מי שכינה אותה "הפרסומת הכי טובה בתולדות ההימורים בספורט" לבין מבקרים שהאשימו את החברה בשימוש ציני בגוף השחקנית ובחשיפת קטינים לתוכן בוגר. סוויני, כך נמסר, לא הסתפקה בהופעה מול המצלמה אלא הצטרפה לנוביג כשותפה אסטרטגית ובעלת מניות בחברה, ולדבריה לקחה חלק בגיבוש הקמפיין מהשלב הראשון.

הפרסומת הציתה סערה ברשתות החברתיות בין מי שכינה אותה "הפרסומת הכי טובה בתולדות ההימורים בספורט" לבין מבקרים שהאשימו את החברה בשימוש ציני בגוף השחקנית ובחשיפת קטינים לתוכן בוגר. סוויני, כך נמסר, לא הסתפקה בהופעה מול המצלמה אלא הצטרפה לנוביג כשותפה אסטרטגית ובעלת מניות בחברה, ולדבריה לקחה חלק בגיבוש הקמפיין מהשלב הראשון.

הפרסומת הציתה סערה ברשתות החברתיות בין מי שכינה אותה "הפרסומת הכי טובה בתולדות ההימורים בספורט" לבין מבקרים שהאשימו את החברה בשימוש ציני בגוף השחקנית ובחשיפת קטינים לתוכן בוגר. סוויני, כך נמסר, לא הסתפקה בהופעה מול המצלמה אלא הצטרפה לנוביג כשותפה אסטרטגית ובעלת מניות בחברה, ולדבריה לקחה חלק בגיבוש הקמפיין מהשלב הראשון.

פורטינסקי, כיום בן 28, סיפר כי הרעיון נולד לאחר שראה חברים בעלי מודלים רווחיים להימורי ספורט מוגבלים או מסולקים על ידי אתרי הימורים מסורתיים ברגע שהחלו להרוויח. השניים בחרו בשם "נוביג" כרמז ל-"no vig", היעדר עמלת "ויג" (vigorish), הנתח שגובים בתי הימורים קלאסיים מכל הימור. החברה עברה ב-2022 את תוכנית ההאצה Y Combinator, ולאחר תקופה של אי-ודאות רגולטורית, כולל רישום ראשוני כמפעיל הימורים מוסדר בקולורדו ומעבר זמני למודל הגרלות שהוביל להתנגשויות עם רגולטורים במדינות שונות, יצאה לפעילות ארצית בארה"ב בספטמבר 2024.

פורטינסקי, כיום בן 28, סיפר כי הרעיון נולד לאחר שראה חברים בעלי מודלים רווחיים להימורי ספורט מוגבלים או מסולקים על ידי אתרי הימורים מסורתיים ברגע שהחלו להרוויח. השניים בחרו בשם "נוביג" כרמז ל-"no vig", היעדר עמלת "ויג" (vigorish), הנתח שגובים בתי הימורים קלאסיים מכל הימור. החברה עברה ב-2022 את תוכנית ההאצה Y Combinator, ולאחר תקופה של אי-ודאות רגולטורית, כולל רישום ראשוני כמפעיל הימורים מוסדר בקולורדו ומעבר זמני למודל הגרלות שהוביל להתנגשויות עם רגולטורים במדינות שונות, יצאה לפעילות ארצית בארה"ב בספטמבר 2024.

פורטינסקי, כיום בן 28, סיפר כי הרעיון נולד לאחר שראה חברים בעלי מודלים רווחיים להימורי ספורט מוגבלים או מסולקים על ידי אתרי הימורים מסורתיים ברגע שהחלו להרוויח. השניים בחרו בשם "נוביג" כרמז ל-"no vig", היעדר עמלת "ויג" (vigorish), הנתח שגובים בתי הימורים קלאסיים מכל הימור. החברה עברה ב-2022 את תוכנית ההאצה Y Combinator, ולאחר תקופה של אי-ודאות רגולטורית, כולל רישום ראשוני כמפעיל הימורים מוסדר בקולורדו ומעבר זמני למודל הגרלות שהוביל להתנגשויות עם רגולטורים במדינות שונות, יצאה לפעילות ארצית בארה"ב בספטמבר 2024.

נוביג היא חברה פרטית, ונכון לעכשיו בשלב מימון Series B. עד כה גייסה יותר מ-105 מיליון דולר בשמונה סבבי גיוס, מגופים כמו לאקס קפיטל (Lux Capital), פורראנר (Forerunner), פנטרה קפיטל (Pantera Capital), מולטיקוין (Multicoin) ו-Y Combinator, וגם ממשקיעים פרטיים כמו פול גרהם ושחקן ה-NFL לשעבר ג'ו מונטנה. הסבב האחרון, בפברואר 2026, כלל גיוס של 75 מיליון דולר בהובלת פנטרה קפיטל, לאחר סבב A של 18 מיליון דולר שנסגר כמה חודשים קודם לכן בהובלת פורראנר.

נוביג היא חברה פרטית, ונכון לעכשיו בשלב מימון Series B. עד כה גייסה יותר מ-105 מיליון דולר בשמונה סבבי גיוס, מגופים כמו לאקס קפיטל (Lux Capital), פורראנר (Forerunner), פנטרה קפיטל (Pantera Capital), מולטיקוין (Multicoin) ו-Y Combinator, וגם ממשקיעים פרטיים כמו פול גרהם ושחקן ה-NFL לשעבר ג'ו מונטנה. הסבב האחרון, בפברואר 2026, כלל גיוס של 75 מיליון דולר בהובלת פנטרה קפיטל, לאחר סבב A של 18 מיליון דולר שנסגר כמה חודשים קודם לכן בהובלת פורראנר.

נוביג היא חברה פרטית, ונכון לעכשיו בשלב מימון Series B. עד כה גייסה יותר מ-105 מיליון דולר בשמונה סבבי גיוס, מגופים כמו לאקס קפיטל (Lux Capital), פורראנר (Forerunner), פנטרה קפיטל (Pantera Capital), מולטיקוין (Multicoin) ו-Y Combinator, וגם ממשקיעים פרטיים כמו פול גרהם ושחקן ה-NFL לשעבר ג'ו מונטנה. הסבב האחרון, בפברואר 2026, כלל גיוס של 75 מיליון דולר בהובלת פנטרה קפיטל, לאחר סבב A של 18 מיליון דולר שנסגר כמה חודשים קודם לכן בהובלת פורראנר.