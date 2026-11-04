האם תקרת הזכוכית של הבנייה לגובה עבור הציבור החרדי עומדת להישבר? מעלית שבת חדשה עשויה לאפשר גם לציבור החרדי המקפיד על דרישות הלכתיות מחמירות להתגורר במגדלים בני יותר מ-30 קומות. המשמעות היא הרחבת אפשרויות הבנייה בשכונות החרדיות, שבהן מצוקת הקרקעות הולכת ומחריפה, והסרת אחד החסמים בפני קידום מיזמי פינוי בינוי.

מעליות שבת קיימות בישראל כבר עשרות שנים, והציבור הדתי והמסורתי משתמש בהן. ואולם, חלקים בציבור החרדי אינם מסתפקים בכשרותן של מעליות השבת הרגילות, ומעדיפים להימנע משימוש בהן. הסיבה טמונה באופן פעולתן: גם כאשר המעלית עוצרת באופן אוטומטי בכל קומה, עצם כניסתם של נוסעים משפיעה על המערכת. משקלם עשוי לשנות את פעולת המנוע ולהשפיע על חיישנים ועל מערכות הבקרה, ומבחינת הפוסקים המחמירים מדובר בשאלות הלכתיות הנוגעות להפעלת חשמל בשבת.

הדמיה של פרויקט עיר עולם ( הדמיה: LINE-CREATIVE.UK )

הקושי הזה הופך למשמעותי במיוחד בבניינים גבוהים, שבהם טיפוס במדרגות אינו פתרון מעשי עבור חלק מהדיירים. אף שאין מגבלה הלכתית גורפת של 12 קומות החלה על הציבור החרדי כולו, הצורך במעליות שבת העומדות בדרישות מחמירות מקשה על מגורים במגדלים גבוהים. כך נוצר חסם נוסף בפני ציפוף הבנייה בריכוזים החרדיים, שבהם הביקוש לדירות ממשיך לגדול.

חברת אלקטרה מעליות ויצרנית המעליות הבינלאומית OTIS פיתחו מערכת מעליות שבת המותאמת לדרישות המכון המדעי טכנולוגי להלכה, לאחר כשנתיים של עבודה משותפת. ל-ynet ו"ממון" נודע כי המערכת קיבלה בשבוע שעבר את אישור המכון לתכנון ההנדסי המפורט, ונמצאת בהליכי בדיקה לקראת השלמת האישורים הנדרשים להפעלתה.

המכון המדעי טכנולוגי להלכה הוקם בשנת 1965 על ידי הרב לוי יצחק הלפרין ז"ל, ובראשו עומד כיום בנו, הרב אברהם משה הלפרין. המכון עוסק במחקר, בפיתוח ובאישור פתרונות טכנולוגיים המותאמים לדרישות ההלכה, ובהם מערכות חשמל, ציוד רפואי ומעליות שבת.

המכון עסק גם בעבר בהתאמת מעליות שבת לבניינים גבוהים, אולם הפיתוח הנוכחי נועד לתת מענה למערכות המתקדמות של מעליות מודרניות מסוג MRL, הפועלות ללא חדר מכונות נפרד. לדברי מפתחי המערכת, כדי לעמוד בדרישות ההלכתיות היה צורך לתכנן מנגנון המזהה ומנטרל השפעות ישירות ועקיפות של הנוסעים על מערכות המעלית. לשם כך נוספו למעליות 13 מנגנונים שונים, שנועדו למנוע השפעות הנובעות ממשקל הנוסעים ומפעולת מערכות החישה והבקרה.

העבודה נמשכה כשנתיים, בתיאום עם מהנדסי המכון ואנשי OTIS, וכללה התאמות בתחומי ההנדסה, התוכנה והחומרה. לדברי הגורמים המעורבים בפיתוח, בתהליך השתתפו צוותים מקצועיים ממספר מדינות, והבדיקות נערכו גם בסין.

הביקוש לדירות בציבור החרדי צפוי לזנק דרמטית עד 2050

את המהלך יזמה קבוצת הנדל"ן I.S.A, הנמצאת בבעלות עקיבא זוריבין ושלום גריבה, ומקימה את פרויקט "עיר עולם" במתחם טחנת הקמח ההיסטורית בכניסה לירושלים. מדובר בפרויקט עירוב שימושים הכולל 3 מגדלי מגורים בני עד 32 קומות ובהם כ-300 דירות, לצד שטחי מסחר ומשרדים. הפרויקט, שתוכנן על ידי משרד האדריכלים אבנר ישר, נמצא בשלבי בנייה מתקדמים. המערכת החדשה מיועדת להתקנה ראשונה במגדלי המגורים בפרויקט.

הפיתוח מגיע על רקע מצוקת הדיור בציבור החרדי והצורך בהגדלת היצע הדירות בשנים הקרובות. לפי תחזיות המועצה הלאומית לכלכלה, הביקוש השנתי לדירות בקרב הציבור החרדי צפוי לגדול מכ-13,500 יחידות דיור לכ-29,200 יחידות דיור בשנת 2050.

בבני ברק ובשכונות החרדיות הוותיקות בירושלים עתודות הקרקע הפנויות מצומצמות, ובנייה לגובה עשויה לאפשר תוספת משמעותית של דירות בשטחים שכבר בנויים. האפשרות להקים מגדלים המותאמים גם לדרישות ההלכתיות המחמירות עשויה להיות רלוונטית במיוחד לפרויקטים של התחדשות עירונית, שבהם הגדלת מספר יחידות הדיור היא לעיתים תנאי מרכזי לכדאיות הכלכלית.

עקיבא זוריבין, יו"ר ובעלים משותף של קבוצת I.S.A, מסר: "פרויקט עיר עולם נבנה למגוון קהלים, אך כשתכננו אותו הבנו שיש קהל אחד שלא יוכל לגור במגדלים שלנו, פשוט כי לא הייתה מעלית שבת שמתאימה לו מבחינה הלכתית. לא רצינו שמישהו יישאר בחוץ, ולכן פנינו לאלקטרה ולמכון של הרב הלפרין, והתעקשנו על פתרון ללא פשרות הלכתיות".