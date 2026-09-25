עבור עובדי מקורות, התרומה לקהילה אינה מסתכמת בפעילות נקודתית או באירוע חד־פעמי. בשנים האחרונות הפכה ההתנדבות לחלק משמעותי מהעשייה החברתית של החברה, מתוך תפיסה שלפיה נתינה, ערבות הדדית ומעורבות בקהילה מחזקות לא רק את מי שמקבל, אלא גם את תחושת המשמעות והשייכות של העובדים עצמם.

גלריה ( צילום: מקורות )





אחד החיבורים המשמעותיים שמובילים עובדי מקורות, בהובלת סמנכ"ל משאבי אנוש חגי פיליפסון, מתקיים כבר כשלוש שנים בשיתוף עמותת "אור למשפחות", הפועלת למען הורים ששכלו את ילדיהם במערכות ישראל. במסגרת זו,, מקיימים העובדים קשר רציף ואישי עם משפחות שכולות ברחבי הארץ. הם מגיעים למפגשים במהלך השנה, מעניקים פרחים, מארזים ושי במועדים שונים, ובעיקר מקדישים זמן להיכרות אישית עם ההורים, עם סיפוריהם ועם המורשת של בניהם ובנותיהם.

הקשר שנוצר לאורך זמן, מעניק לפעילות משמעות מיוחדת. לא מדובר רק במפגש התנדבותי, אלא בחיבור בין אנשים ובנוכחות שנמשכת גם לאחר שהאירוע עצמו מסתיים.

רוח ההתנדבות באה לידי ביטוי גם בפעילויות נוספות ברחבי החברה. במהלך חודשי הקיץ הצטרפו ילדי עובדי מרחב הדרום לפעילות במרכז יום לקשישים. המפגש הבין־דורי אפשר לילדים ולבני הגיל השלישי לבלות יחד, לשוחח וליצור רגעים של שמחה וחום.

עובדי מקורות בפעילות למען קהילה ( צילום: מקורות )





במקביל עובדי מרחב מרכז הגיעו לבסיס בדרום הארץ והתנדבו באריזת מנות עבור חיילים. גם הנהלת החברה השתתפה בשנים האחרונות בפעילות התנדבותית עם יחידות שונות בצה"ל, בין היתר במפגשים משותפים ובארוחות צהריים שנערכו עבור החיילים, כחלק מהבעת ההוקרה והתמיכה בהם.