טיב טעם מעבירה לראשונה לידיה את אספקת הפירות והירקות לרשת לידיה, באמצעות חברת הבת ישרקו - זרוע יבוא המזון והמשקאות שלה - כחלק מהיערכות לקראת הנפקת ישרקו המתוכננת לשנה הקרובה. העסקה צפויה גם להבטיח לרשת שמירה על איכות גבוהה של התוצרת החקלאית בסניפיה.

טיב טעם דיווחה הבוקר (רביעי) כי באמצעות ישרקו היא מקימה, יחד עם תאגיד גרנות שבבעלות 43 קיבוצים, חברה משותפת בחלוקה של 50%-50%, שתספק לסניפי הרשת ירקות ופירות ותחליף את הזכיין החיצוני - חברת ביכורי שדה צפון, שסיפקה עד כה את התוצרת הטרייה לרשת. לפי ההערכות, לאחר הקמת החברה המשותפת צפוי מחזור המכירות של ישרקו להגיע לכמיליארד שקל - זינוק ממחזור נוכחי של כ-700 מיליון שקל, הכולל גם את פעילות "מזרח ומערב", יבואנית ומשווקת מזון אסיאתי שנרכשה על ידי ישרקו לאחרונה.

גלריה סניף טיב טעם בבת ים ( צילום: יריב כץ )

החברה המשותפת תספק פירות וירקות לא רק לטיב טעם, אלא גם לגורמים נוספים במגזר הקמעונאי בישראל. לפי הערכת החברה, ובכפוף לאישור רשות התחרות, תחילת הפעילות צפויה בתחילת הרבעון השני של 2027, עם סיום בנייתו של המרלו"ג החדש של קבוצת גרנות.

מנכ"ל טיב טעם, חגי שלום, אמר כי "השותפות תאפשר לנו, באמצעות יכולות היבוא של ישרקו והחברה הבת שלה מזרח ומערב, וכוח הקנייה של רשת טיב טעם, הרחבה משמעותית נוספת של פעילות מגזר הסחר בקבוצת טיב טעם, כניסה לקטגוריות מוצרים נוספות שלא היו עד כה בישרקו, והזדמנות להרחבת בסיס הלקוחות של הקבוצה".

מפעלי גרנות בגן שמואל ( צילום: עמית שעל )

לפי הסכם השותפות, גרנות תעביר לתאגיד המשותף את מלוא פעילות השיווק והמכירה שלה למגזר הקמעונאי - רשתות שיווק, לקוחות פרטיים, מוסדות, רשתות מזון ולקוחות דומים הדורשים טיפול לוגיסטי דרך המרלו"ג החדש של קבוצת גרנות בצומת עירון - וכן את כלל פעילות השיווק והמכירה למגזר המקצועי והמוסדי. במקביל, טיב טעם רשתות תרכוש את כלל צורכי הפירות והירקות שלה מהתאגיד המשותף.

גרנות, שעוסקת במגוון פעילויות, נחשבת לתאגיד הכלכלי הגדול מבין תאגידי הקיבוצים ומחזיקה ב-24% ממניות תנובה, לצד היותה מגדלת האבוקדו הגדולה בישראל. לפני מספר שנים הקימה גם פעילות לשיווק תוצרת חקלאית, שבראשה עומד גיורא מרום, ולה מערך לקוחות רחב, קשרים ענפים עם החקלאים ותשתית תפעולית הכוללת מרלו"ג חדש. "אנו רואים בהנהלת גרנות שותפים לחזון, לספק איכות ללא פשרות של תוצרת חקלאית וחוויית קנייה", אמר שלום, והוסיף כי בטיב טעם מצפים שהשותפות תביא להרחבה מואצת של בסיס הלקוחות, באמצעות הרחבת הפעילות להספקת פירות וירקות מול רשתות קמעונאיות נוספות, מסעדות, בתי קפה ובתי מלון. "נמשיך לפעול להמשך צמיחה מואצת בטיב טעם, ולהשאת ערך משמעותי וארוך טווח לבעלי המניות", הוסיף.

חגי שלום ( צילום: אלעד גוטמן )