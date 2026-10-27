עם ישראל מנצל את יום השבתון לכבוד הבחירות לכנסת ה-26 לשופינג, בתי קפה ובילויים עם הילדים, יותר מאשר ביום הבחירות הקודמות לכנסת, כך לפי נתוני חברת שבא, מנהלת ומפתחת מערכת התשלומים הלאומית.
בין השעות 8:00 עד 11:00 נרשמו במערכות שבא הוצאות בכרטיסי חיוב בסכום כולל של 250.78 מיליון שקל, עלייה של 26.5% לעומת הנתון שנרשם בשעות אלו ביום הבחירות לכנסת ה-25 שנערך ב-1 בנובמבר 2022 ועמד על 198.31 מיליון שקל.
דקת השיא שנרשמה הבוקר הייתה 10:57 עם היקף הוצאות של 2.39 מיליון שקל ולמעלה מ-11,300 עסקאות.
שיא ההוצאות עד כה היה בבחירות לרשויות המקומיות שנערכו ב-30 בינואר 2024 אז הוצאנו סך הכל 1.591 מיליארד שקל בכרטיסי אשראי בתוך ישראל, מהבוקר עד הערב.
לשם השוואה, היקף ההוצאות בשעות 11:00-8:00 בבחירות המוניציפליות עמד אז על 226.81 מיליון שקל, כך שכרגע ביום הבחירות הנוכחי יש עלייה גם לעומת יום זה של 10.6%.
כלומר לפי הצפי, אם היום הזה ימשיך ככה וקצב הקניות יישאר דומה או יוגבר, יישבר היום שיא של קניות ליממת בחירות.
בבחירות לכנסת ה-25 שנערכו בנובמבר 2022 הוצאנו 1.346 מיליארד שקל ובבחירות לכנס ה-24 שנערכו ב-23 במרץ 2021 סך ההוצאות באשראי הסתכם ב-1.249 מיליארד שקל. בבחירות לכנסת ה-23 שנערכו ב-2 במרץ 2020, סך ההוצאות באשראי הגיע ל-1.191 מיליארד שקל.
חברת הפינטק Hyp עדכנה שנכון לשעה 10:00 חלה עלייה של 13% במספר העסקאות לעומת יום שלישי שעבר, שהיה יום קניות רגיל. ענף האופנה מוביל את העלייה, עם גידול של 198% במספר העסקאות. סכום העסקה הממוצעת בענף עלה בכ-17%, מ-278.98 שקל ל-326.64 שקל. בענף יש כרגע מבצעים של 15%-50% הנחה.
גם בענף המסעדות נרשמה לפי Hyp עלייה של 10% במספר העסקאות וסכום העסקה הממוצעת עלה ב-50%, מ-50 ל-75 שקל.
לעומת זאת, בענף משלוחי המזון נרשמה דווקא ירידה של 78% במספר העסקאות, כנראה משום שהישראלים לא נדרשים היום להזמין אוכל לעבודה ונמצאים מחוץ לבית.
בביג גלילות מדווחים על "יום חזק בהרבה משישי, ערב חג וחול המועד". לפי ביג, "עד השעה 12:00 ביקרו בביג פאשן גלילות למעלה מ-10,000 מבקרים. גידול של 134% לעומת יום רגיל".
מוכרים בדיזנגוף סנטר מדווחים על עלייה של פי 3 במכירות. שוק האוכל של מרכז הקניות עובד היום כמו ביום שישי ואף מעבר לכך.
מאור ציון, מנהל שיווק דיזנגוף סנטר, מסר: "נכון ל-13:00, יום הבחירות מסתמן כיום בילוי משמעותי בדיזנגוף סנטר, בדומה למגמה שראינו במערכות בחירות קודמות. עד כה הגיעו לסנטר כ-22 אלף מבקרים, פי 2.5 מיום פעילות רגיל. השנה נרשם ביקוש גבוה במיוחד לסיורי הקיימות שלנו, שאזלו במהירות, לצד פעילות קולינרית בשוק האוכל עם ספיישלים של שפים ליום הבחירות".