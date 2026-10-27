עם ישראל מנצל את יום השבתון לכבוד הבחירות לכנסת ה-26 לשופינג, בתי קפה ובילויים עם הילדים, יותר מאשר ביום הבחירות הקודמות לכנסת, כך לפי נתוני חברת שבא, מנהלת ומפתחת מערכת התשלומים הלאומית.

עם ישראל מנצל את יום השבתון לכבוד הבחירות לכנסת ה-26 לשופינג, בתי קפה ובילויים עם הילדים, יותר מאשר ביום הבחירות הקודמות לכנסת, כך לפי נתוני חברת שבא, מנהלת ומפתחת מערכת התשלומים הלאומית.

עם ישראל מנצל את יום השבתון לכבוד הבחירות לכנסת ה-26 לשופינג, בתי קפה ובילויים עם הילדים, יותר מאשר ביום הבחירות הקודמות לכנסת, כך לפי נתוני חברת שבא, מנהלת ומפתחת מערכת התשלומים הלאומית.

בין השעות 8:00 עד 11:00 נרשמו במערכות שבא הוצאות בכרטיסי חיוב בסכום כולל של 250.78 מיליון שקל, עלייה של 26.5% לעומת הנתון שנרשם בשעות אלו ביום הבחירות לכנסת ה-25 שנערך ב-1 בנובמבר 2022 ועמד על 198.31 מיליון שקל.

בין השעות 8:00 עד 11:00 נרשמו במערכות שבא הוצאות בכרטיסי חיוב בסכום כולל של 250.78 מיליון שקל, עלייה של 26.5% לעומת הנתון שנרשם בשעות אלו ביום הבחירות לכנסת ה-25 שנערך ב-1 בנובמבר 2022 ועמד על 198.31 מיליון שקל.

בין השעות 8:00 עד 11:00 נרשמו במערכות שבא הוצאות בכרטיסי חיוב בסכום כולל של 250.78 מיליון שקל, עלייה של 26.5% לעומת הנתון שנרשם בשעות אלו ביום הבחירות לכנסת ה-25 שנערך ב-1 בנובמבר 2022 ועמד על 198.31 מיליון שקל.

שיא ההוצאות עד כה היה בבחירות לרשויות המקומיות שנערכו ב-30 בינואר 2024 אז הוצאנו סך הכל 1.591 מיליארד שקל בכרטיסי אשראי בתוך ישראל, מהבוקר עד הערב.

שיא ההוצאות עד כה היה בבחירות לרשויות המקומיות שנערכו ב-30 בינואר 2024 אז הוצאנו סך הכל 1.591 מיליארד שקל בכרטיסי אשראי בתוך ישראל, מהבוקר עד הערב.

שיא ההוצאות עד כה היה בבחירות לרשויות המקומיות שנערכו ב-30 בינואר 2024 אז הוצאנו סך הכל 1.591 מיליארד שקל בכרטיסי אשראי בתוך ישראל, מהבוקר עד הערב.