חשמל לילי בחינם לשלוש שנים למי שירכוש רכב חשמלי סיני: החברות גיאו מוביליטי, יבואנית GEELY בישראל מקבוצת יוניון, וסופר פאוור, מספקת החשמל הפרטית מקבוצת אלקטרה יצאו במבצע: 3 שנות טעינה ביתית בשעות הלילה ללא עלות, בכל ימות השבוע, למי שירכוש רכב קרוסאובר משפחתי חשמלי GEELY E5, באמצעות זיכוי ישיר בחשבון החשמל הביתי.

המסלול ייקרא GEELY POWER והוא יושק ב-1 באוקטובר.

גלריה GEELY E5 ( צילום: יח"צ )

האותיות הקטנות

יש פה לא מעט אותיות קטנות אז שימו לב. קודם כל, תצטרכו לקנות רכב חדש בכ-168-162 אלף שקל, כי מדובר במבצע שמטרתו העיקרית היא קידום מכירות לרכב החשמלי. הוא יימשך עד ספטמבר 2027 וייתכן שיצורפו בהמשך דגמים נוספים של ZEEKR למבצע.

עוד מטרה פה היא זירוז הצטרפות לקוחות לחברת החשמל הפרטית של אלקטרה. חברות החשמל הפרטיות מנסות להעביר לקוחות למסלולי הנחות לילה, שנחשבים למשתלמים ביותר בשל הנחות ליליות עמוקות של עד 21% (באמצע השבוע בלבד), אך לרוב, לקוחות צורכים פחות חשמל בלילה, כך שההנחה הלילית לא נתפסת כהנחה משמעותית כפי שיכלה להיות, לו היתה ניתנת בשעות היום.

לכן, לצורך מימוש ההטבה יש לרכוש מונה חכם ב-260 שקל אם עדיין אין לכם מונה דיגיטלי (או שתמתינו לחברת החשמל שמתקינה אותם בחינם במסגרת מבצעי התקנה). נכון לסוף 2025 רק 30% מהמונים בישראל היו חכמים. היום השיעור גבוה יותר, אך עדיין לא מדובר ברוב ניכר של הצרכנים, כך שרבים עדיין לא יכולים להתחבר למסלולי הנחות לילה.

אחרי התקנת מונה חכם, יש להצטרף למסלול החשמל הייעודי של סופר פאוור וחשוב שהלקוח יהיה רשום כצרכן החשמל במקום שבו מתבצעת הטעינה ויצטרף למסלול תוך 3 חודשים ממועד רישום הבעלות על שמו.

שימו לב לתקרת הצריכה: כמה כסף זה חוסך?

רוכשי GEELY E5 שיצטרפו למסלול החשמל הייעודי יהיו זכאים לזיכוי בגין צריכת החשמל הביתית בין השעות 23:00 ל-07:00, בכל ימות השבוע, עד מקסימום 70 קוט"ש ביום שזה נחמד, אבל שימו לב למגבלה: עד תקרה של 250 קוט"ש בכל חודש חיוב.

כלומר לא תקבלו באמת עד 70 קוט"ש בחינם בכל יום ויום בחודש, אחרת צריכת המקסימום החינמית היתה כ-2,100 קוט"ש בחישוב ל-30 יום. במקום זה בעצם תקבלו כ-8.3 קוט"ש ביום אם מחלקים 70 קוט"ש בכל ימות החודש באופן שווה.

לצורך מימוש ההטבה יש לרכוש מונה חכם ( צילום: חברת החשמל )

אם תטעינו 70 קוט"ש בלילה בודד, תנצלו כמעט 30% מהתקרה החודשית ביום אחד. לאחר 4-3 טעינות מלאות כאלה (כ-250 קוט"ש מצטברים), תקרת החינם החודשית תסתיים. ​

נהג ממוצע גומע כ-50-40 ק"מ ביום, המשקפים צריכה של כ-10-8 קוט"ש בלבד, אבל כל אחד ואופן הצריכה שלו. התקרה החודשית בעצם מגבילה את סך הקילומטרים הכולל שניתן לנסוע בחינם במהלך החודש: כ-1,500-1,350 ק"מ, (הרכב צורך בממוצע כ-6-5.5 ק"מ לכל קוט"ש) שהם כ-18-16 אלף ק"מ בשנה.

ברור שלא כל יום מרוקנים או מטעינים סוללה מלאה. אולי רק בנסיעה לאילת. הגרסה החדשה של E5 מצוידת בסוללת Short Blade מסוג LFP בקיבולת של עד 68.39 קוט"ש, אבל קחו בחשבון שהזיכוי בחשמל הוא על כלל הצריכה הלילית: מקרר, מזגנים, טלוויזיה, מכונת כביסה (אם מופעלת בלילה). הסיבה לכך היא שמספקת החשמל לא יכולה לבודד את צריכת החשמל של הרכב מכלל צריכת החשמל הביתית הלילית.

זה אמנם שוחק את ההנחה על צריכת החשמל של הרכב, אבל מרחיב את ההנחה לצריכה נוספת של חשמל, כאמור במגבלת הצריכה של 70 קוט"ש ליום ו-250 לחודש.

כמה כסף זה חוסך? ככל הנראה עד 160-150 שקל בחודש, או כ-6,000-5,500 שקל לכל 3 השנים, בהתאם לתעריף החשמל הביתי שמשתנה עם השנים.

אם חרגתי מהמכסה?

מה קורה אם צרכנו יותר מ-70 קוט"ש ביום? לא יינתן זיכוי על החריגה וייגבה עליה תשלום במסגרת מסלול "לילה פלוס" של סופר פאואר, בשיעור של 21% בגין צריכה בשעות הלילה בימים א'-ה'. בסופ"ש התשלום הוא מלא.

יחד עם זאת, החריגה לא תיספר במכסה החודשית, כך שניתן יהיה לממש את יתרת המכסה החודשית, בהמשך חודש החיוב, בתנאי שלא נוצלה כבר כל המכסה החודשית.

יתרה שלא נוצלה בחודש חיוב מסוים, אינה ניתנת לצבירה, והיא תתאפס באופן אוטומטי בחודש החיוב העוקב.

אם הרכב נגנב, נמכר, או הליסינג עליו נגמר, ואם השתנתה עמדת הטעינה - האחריות להודיע על כך לחברה היא על הלקוח.

יש כפל מבצעים מסוים: אין חובה לשלם מחיר מלא על הרכב, המבצע תקף גם על קנייה בהנחה וקנייה במימון, אבל לא על קנייה במסגרת הנחות מועדונים כמו חבר.