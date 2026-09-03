ענקית הפסטה האיטלקית ברילה (Barilla) רוכשת את גודלס (Goodles), מותג המק אנד צ'יז שהקימה גל גדות. העסקה, שדווחה היום (חמישי), מציבה את המותג האמריקני תחת קורת הגג של החברה הגדולה בעולם בתחום הפסטה, כשההשלכות על מעורבותה העתידית של גדות במותג עדיין אינן ברורות.

גדות הקימה את גודלס יחד עם בעלה ירון ורסנו. המותג נוסד באוקטובר 2020 תחת השם גודר פודס (Gooder Foods), ומשווק כתחליף בריא יותר למוצרי מקרוני וגבינה מסורתיים בשוק האמריקני.

גל גדות ב"וונדר וומן 1984" ( צילום מסך )

תנאיה הכספיים של העסקה לא פורסמו. עם השלמת המיזוג, בכפוף לאישור רגולטורי, גודלס תמשיך לפעול כמותג עצמאי ותשמור על משרדיה הראשיים בסנטה קרוז שבקליפורניה. ג'ן זסוט, מנכ"לית ומייסדת-שותפה של החברה, תמשיך להוביל את הצוות המונה 73 עובדים.

בהודעה שפרסמה גודלס נמסר כי החברה "נולדה מתוך הרעיון שמאכל הנוחות האהוב על כולם, מקרוני וגבינה, יכול להיות בריא, טעים ומשמח יותר", והוסיפה כי לגודלס ולקבוצת ברילה "ערכים משותפים, כולל תשוקה למזון ואובססיה לאיכות ולטעם".

גווידו ברילה, יו"ר קבוצת ברילה, אמר כי החגרה עקבה אחר גודלס "מקרוב במשך זמן מה" והתרשמה יותר ויותר מעוצמת המותג, מאיכות מוצריו ומהמומנטום שמאחורי הצמיחה שלו. לדבריו, ההיכרות עם הנהלת החברה בראשות זסוט חיזקה את ההחלטה לרכוש אותה.