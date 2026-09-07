מג'די כתאני, מנכ"ל רשת קינג סטור, מסר: "סניף הדגל בראש העין הוא אחד הסניפים המרכזיים והחשובים של קינג סטור, ולכן היה לנו חשוב להשקיע בו ולבנות מחדש את חוויית הקנייה. השקנו סניף שמחבר בין כל מה שהלקוחות מחפשים בסופרמרקט גדול – מגוון, נוחות, מחירים והמותגים המוכרים, יחד עם היתרון הייחודי שלנו: מוצרים, טעמים ומותגים מהמטבח הערבי ומהמזרח התיכון. חשוב לנו שהלקוחות ירגישו שהם יכולים למצוא אצלנו את הטוב משני העולמות – כל מה שהם צריכים לקנייה השבועית ולבית, במפגש עם מוצרים חדשים, טעמים ותרבויות".