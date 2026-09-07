הרשת הערבית הראשונה שתונפק בבורסה? אלה התוכניות של רשת קינג סטור, שרוצה להגיע להנפקה תוך שנתיים וכן מתכוונת לפתוח סניף גדול ראשון בת"א. הרשת פרטית, אך לפי הערכות היא מגלגלת מחזור של 1.1 מיליארד שקל בשנה. קבוצת אלמשהדאוי מחזיקה ב-80% מהרשת וקבוצת הפניקס ב-20%. הרשת גם מתכוונת לפתוח סניף גדול בת"א.
קינג סטור כבר מפעילה שני סניפים של תת הרשת שלה, יום ביום, ביפו. היא הייתה אמורה לפתוח סניף בעתידים, תוכנית שבוטלה בגלל 7 באוקטובר. נבחן גם מיקום בנמל ת"א, אבל הוא נתפס בינתיים. כעת היא שוב מחפשת מיקום לפתיחת סניף גדול בעיר.
זאת רשת דיסקאונט שמקורה בגליל, אך היא מתחרה בעיקר בבידול, ולא רק במחירים. היא מציגה מותגים לא מוכרים לאוכלוסייה היהודית, שמהווה 80% מלקוחותיה בסניפים שאינם ביישובים ערביים או באלה הסמוכים ליישובים יהודיים. בינתיים היא מחדשת את הסניף בראש העין.
הרשת הודיעה היום (ב') על מהלך של התרחבות והתחדשות ארצי ומשיקה קונספט חדש לרשת. מג'די כתאני, מנכ"ל רשת קינג סטור, אמר במסיבת עיתונאים שערך: "אנחנו מלאי תקווה לצאת להנפקה בגמר התהליך".
קינג סטור, שמפעילה 30 סניפים ואתר מכירות אונליין (שמקבל גם מזומן), חשפה היום את הקונספט החדש בסניף הוותיק והמרכזי של הרשת בראש העין. הסניף עבר שיפוץ בהשקעה של 10 מיליון שקל, והוא יהפוך לסניף הדגל של הרשת. שטחו 6,500 מ"ר, יש בו 6 קופות רגילות ו-7 מסופי עגלות חכמות. הקונספט החדש, שמדגיש את השילוב בין הישראליות לערביות, מזרח ומערב, יוטמע בסניפים שהרשת תפתח בשנתיים הקרובות.
בסניפיה, שפתוחים 7 ימים בשבוע, אפשר למצוא גם גבינות ערביות ומלפפון בלדי, לצד מגוון שנמצא בכל רשת בישראל. יש בה מותגים שלא מוכרים במגזר היהודי, כמו משקאות יוגורט של מחלבת אלבן אלרוחה ממועויה, גבינות של מחלבת ג'ת, לבן בלאדי מדיר אל חנא ומחלבת עדי מבאקה אל גרביה וקובה שאמיה וקובה לבניה מכפר מנדא.
רוב המוצרים בה כשרים. הבשר הטרי נשחט בשחיטה כשרה, אך נחשב לא כשר כי החנויות פתוחות בשבת. לפי הרשת, הימים שישי-שבת מהווים 40% מהמחזור שלה.
כיוון שהבעלים, משפחת סלאח, הם מוסלמים אדוקים, אין בסניפים אלכוהול. בנוסף, היא לא מוכרת סיגריות, מטעמים ערכיים וכדי לתרום להפחתת מספר המעשנים במגזר הערבי.
במהלך 2026 פתחה קינג סטור שני סניפים נוספים, בטייבה ובמרכז SEVEN צפונית לאזור התעסוקה עידן הנגב. לרשת סניפים גם בב"ש, חיפה, כרמיאל, רמלה, שפרעם, עכו, טמרה, ירושלים ונוף הגליל. יש לה 3 פורמטים: קינג סטור, מיני קינג סטור ויום ביום, וחנות לאונליין בבאקה אל גרביה.
הרשת הוקמה ב-2010 כחברה משפחתית אחרי שהחברה, שנוסדה כחברת סחר והפצה, רכשה שני סניפי סופרמרקט מלקוחות שלה בפורדיס ודבוריה. מאז 2017 הפניקס מחזיקה מניות בחברה. היא מעסיקה 1,500 עובדים בקבוצה ושוקלת להעסיק בקרוב גם עובדים זרים. לקבוצה יש גם מותג סלולר MVNO, חברת סחר ויבוא וחברות ציוד, סחר ונדל"ן.
מג'די כתאני, מנכ"ל רשת קינג סטור, מסר: "סניף הדגל בראש העין הוא אחד הסניפים המרכזיים והחשובים של קינג סטור, ולכן היה לנו חשוב להשקיע בו ולבנות מחדש את חוויית הקנייה. השקנו סניף שמחבר בין כל מה שהלקוחות מחפשים בסופרמרקט גדול – מגוון, נוחות, מחירים והמותגים המוכרים, יחד עם היתרון הייחודי שלנו: מוצרים, טעמים ומותגים מהמטבח הערבי ומהמזרח התיכון. חשוב לנו שהלקוחות ירגישו שהם יכולים למצוא אצלנו את הטוב משני העולמות – כל מה שהם צריכים לקנייה השבועית ולבית, במפגש עם מוצרים חדשים, טעמים ותרבויות".