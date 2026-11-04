שתי חברות כרטיסים, חברת תעופה ומכונת כביסה-מייבש, שמחזור אחד שלה נמשך 25 שעות, הן רק חלק מהזוכים השנה בפרס שאף עסק לא רוצה לקבל. ארגון הצרכנים האוסטרלי צ'ויס (Choice) פרסם את רשימת הזוכים בפרסי השונקי (Shonky Awards) לשנת 2026. השונקי, בסלנג האוסטרלי "מפוקפק", מוענק זו השנה ה-21 למוצרים ולשירותים הגרועים ביותר של השנה.

טיקטק (Ticketek) וטיקטמאסטר (Ticketmaster) זכו בשונקי בפעם השנייה, הפעם על "חליבת המעריצים בטקטיקות כרטיסים ערמומיות". צ'ויס האשים אותן בשימוש בתמחור דינמי ובכרטיסים "מבוקשים". השנה מכרה טיקטק כרטיסים להופעת מחווה לזמר הפופ והרוק האוסטרלי ג'ון פרנהאם במחיר של עד 1,650 דולר אוסטרלי. אוהדי ליגת הרוגבי NRL שקנו כרטיסים בטיקטמאסטר התבקשו לשלם 50 דולר אוסטרלי יותר על מושבים "מבוקשים", גם כשהם היו רחוקים שורה אחת או גוש אחד בלבד ממושבים רגילים.

גלריה טיקטמאסטר ( צילום: פול סקומה ל AP )

דובר טיקטק מסר כי תמחור משתנה הופעל על פחות מ-7% מהכרטיסים להופעת המחווה, ולא חל על הכרטיסים שעלו 1,650 דולר אוסטרלי. "כשאנחנו משתמשים בו, המעריצים מקבלים הודעה על שינויי מחיר אפשריים לפני שהם נכנסים למכירה", אמר.

החל מיולי 2027 ייכנסו לתוקף תיקונים בחוק הגנת הצרכן האוסטרלי, שיאסרו תמחור דינמי בנסיבות מסוימות, כשהוא מתמרן לקוחות באופן בלתי סביר או מעוות את קבלת ההחלטות שלהם. מנהל התוכן של צ'ויס, מרק סרלס, אמר שהמודעות למחירי הכרטיסים גברה. "אני חושב שהיא התעצמה מאוד בעקבות אירועים גדולים כמו איחוד אואזיס", אמר. דובר טיקטמאסטר מסר שהחברה אינה משתמשת בתמחור לפי ביקוש. לדבריו, בכרטיסים "מבוקשים" מארגני האירועים קובעים למושבים המבוקשים מחיר קרוב יותר לשווי השוק, ועשויים לעדכן אותו במהלך תקופת המכירה.

קרדיטים שפגו ונבלעו

השנה צ'ויס ויתר לחברת התעופה קוואנטס והעניק לווירג'ין אוסטרליה את השונקי הראשון שלה, על כך שהכניסה לכיסה קרדיטים לטיסות שפג תוקפם בשווי 75 מיליון דולר אוסטרלי. בין אפריל 2020 ליולי 2022, בשיא מגפת הקורונה, ביטלה החברה טיסות רבות. בפברואר השנה עוד החזיקה בכ-93 מיליון דולר אוסטרלי בקרדיטים שלא נוצלו. הלקוחות נדרשו להזמין טיסה עד 30 ביוני השנה ולטוס עד 27 במאי 2027.

מטוס של חברת וירג'ין אוסטרליה ( צילום: Suparat Chairatprasert / shutterstock )

"במקרה הטוב, הקרדיטים האלה צריכים להישאר עד שארצה להשתמש בהם, ובמקרה הרע, פשוט תחזירו לי את הכסף", אמר סרלס. בדוח השנתי של וירג'ין לשנת 2025/26 נכתב כי קרדיטים מתקופת הקורונה שפג תוקפם, בשווי 75 מיליון דולר אוסטרלי, "השפיעו" על הרווח הנקי המתואם של החברה, שהסתכם ב-404 מיליון דולר אוסטרלי. דובר וירג'ין אוסטרליה מסר כי יותר מ-93% מקרדיטי הקורונה מומשו. "עדכנו באופן קבוע על מועד התפוגה, ובהמשך הארכנו את מועד הטיסה האחרון ל-27 במאי 2027, וכך נתנו לנוסעים כמעט שנה נוספת לטוס", אמר.

הייסנס זכתה בשונקי הראשון שלה על מכונת כביסה-מייבש "חסכונית במיוחד באנרגיה", בדירוג אנרגטי של שמונה כוכבים. הבעיה היא שהדירוג מבוסס על מצב החיסכון של המכונה, שבו הכביסה נמשכת 12 שעות והייבוש עוד 13 שעות. סך הכול 25 שעות לכביסה אחת. סרלס אמר שמערכת דירוג האנרגיה זקוקה לרפורמה, משום שכמעט כל יצרני מוצרי החשמל הלבנים מנצלים אותה. "הדירוגים האלה לא באמת מדויקים לשימוש היומיומי שלכם", אמר.

עוד זכו בשונקי חטיפי החלבון של קווסט (Quest) בטעם נאצ'וס גבינה, שנמכרים ביותר מ-20 דולר אוסטרלי ל-100 גרם. זה יקר ב-886% מחבילת דוריטוס, שאין עליה תווית חלבון. לדברי סרלס, ההחלטה הייתה קשה, משום שמוצרים עם תוספת חלבון מציפים את המדפים. הוא ציין שחלקם מעובדים במיוחד, מכילים מעט מאוד חלבון נוסף ומחירם גבוה בהרבה.

מכונת הכביסה של הייסנס וחטיף החלבון ( צילומים: מתוך האתר של הייסנס, ומתוך האתר של קווסט )

ענף ביטוחי חיות המחמד כולו כבר זכה בעבר בשונקי, בעיקר משום שהמבטחים אינם מכסים מצבים רפואיים קודמים. השנה זכתה פטקאבר (Petcover) בפרס משלה, כי הלכה צעד נוסף. אחת הפוליסות שלה מחייבת את הלקוחות להצטרף לפוליסה חדשה כל 12 חודשים, ובכל פעם כל הבעיות שהיו לחיה עד אז מסווגות כמצבים קודמים ומוחרגות מהכיסוי. גם ההגדרה של החברה למצב קודם רחבה: היא כוללת כל מצב שיש לו אותם סימנים קליניים כמו פציעה או מחלה אחרת.

לשחק בלי להחזיק

את רשימת 2026 חותמת סוני. החברה הודיעה שכל משחקי הפלייסטיישן החדשים יהיו דיגיטליים בלבד החל מינואר 2028. במודל הזה הלקוחות לא באמת מחזיקים במשחקים, אלא מקבלים רישיון להשתמש בהם מהחנות. "סוני יכולה בכל רגע להסיר את המשחקים האלה מהחנות. במקרים מסוימים היא יכולה לסגור את החנות לגמרי", ציין סרלס. לדבריו, סוני לעגה בעבר לתוכניות של אקס-בוקס לעבור לדיגיטל, ועכשיו לקחה את הרעיון לקיצון.