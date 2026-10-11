רשת בבילון פארק תקים מתחם באולינג מקצועי בנמל ת"א, בהשקעה של כ-20 מיליון שקל, שם היא כבר מפעילה מתחם ארקייד ומיני לונה פארק. המתחם החדש, שישתרע על פני 2,500 מ"ר, יכלול 12 מסלולים, אזור ביליארד מקצועי ומגרשי פאדל על הגג. הוא כבר החל להיבנות בצד הצפוני של הנמל, וצפוי להיפתח באפריל 2027.

רשת בבילון פארק תקים מתחם באולינג מקצועי בנמל ת"א, בהשקעה של כ-20 מיליון שקל, שם היא כבר מפעילה מתחם ארקייד ומיני לונה פארק. המתחם החדש, שישתרע על פני 2,500 מ"ר, יכלול 12 מסלולים, אזור ביליארד מקצועי ומגרשי פאדל על הגג. הוא כבר החל להיבנות בצד הצפוני של הנמל, וצפוי להיפתח באפריל 2027.

רשת בבילון פארק תקים מתחם באולינג מקצועי בנמל ת"א, בהשקעה של כ-20 מיליון שקל, שם היא כבר מפעילה מתחם ארקייד ומיני לונה פארק. המתחם החדש, שישתרע על פני 2,500 מ"ר, יכלול 12 מסלולים, אזור ביליארד מקצועי ומגרשי פאדל על הגג. הוא כבר החל להיבנות בצד הצפוני של הנמל, וצפוי להיפתח באפריל 2027.