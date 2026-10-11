רשת בבילון פארק תקים מתחם באולינג מקצועי בנמל ת"א, בהשקעה של כ-20 מיליון שקל, שם היא כבר מפעילה מתחם ארקייד ומיני לונה פארק. המתחם החדש, שישתרע על פני 2,500 מ"ר, יכלול 12 מסלולים, אזור ביליארד מקצועי ומגרשי פאדל על הגג. הוא כבר החל להיבנות בצד הצפוני של הנמל, וצפוי להיפתח באפריל 2027.
הרשת כבר מפעילה באולינג באשדוד, אבל פה מדובר באולם באולינג מקצועי וגדול יותר. הסניף תוכנן כמרכז בילוי רב-גילאי עם מערכות ניקוד שיוצגו במסכי תצוגה אינטראקטיביים. יש הרבה ביקורת על המחיר הגבוה שבבילון גובה במתחמי הארקייד שלה. כאן המחיר יהיה: החל מ-80 שקל לשעה. ברוב מתחמי הבאולינג כיום המחירים הם 45-20 שקל ועד 80-72 שקל.
לצד הבאולינג, קבוצת BBB תפתח מתחם קולינרי בשטח של כ-400 מ"ר, עם המותגים מוזס שופ, רפידוס, אמריקן דולצ'ה ובר אלכוהול.
טל הר לוי, מנהל הפעילות ברשת בבילון פארק ישראל: "לקחנו את חוויית הבאולינג ושדרגנו אותה עם מסכי ענק, תאורה דינמית וחיבור מלא לאפליקציה שלנו שמייצרת גיימיפיקציה של המשחק.
בבילון פועלת בארץ ובעולם. היא מחזיקה 14 סניפים בישראל, תפתח סניף בנתב"ג ב-15 בנובמבר ובמהלך 2027 צפויים להיפתח 8 סניפים חדשים ברחבי הארץ.