רשתות הסטוק משתלטות על שוק החזרה לבתי הספר ומחזיקות עד שליש מהשוק. כך עולה מסקר של דן אנד ברדסטריט, שמראה כי התחרות מצד רשתות הסטוק ופלטפורמות האונליין הבינלאומיות ממשיכה להתחזק ומשנה את מפת שוק החזרה ללימודים, שהיה בעבר נחלת רשתות ציוד משרדי וכלי כתיבה.
התגברות התחרות גם מול אתרי אונליין מטיבה עם הצרכן במבצעים ודילים שווים. מגמת התחזקות הסטוקים מקבלת חיזוק גם מנתוני חברת CofaceBDi שמעריכה את השוק ב־431 מיליון שקל ומציינת שחנויות הסטוק ממשיכות במגמת ההתחזקות ושהנתח שלהן צפוי לעמוד על 35% בהשוואה ל־30% אשתקד.
לדוגמה, מקס סטוק, עם 63 סניפיה פותחת לקראת 1 בספטמבר מחלקה מיוחדת, שניצבת בכניסה לחנות עם מגוון עשיר של מחברות, כלי כתיבה, קלמרים, ציוד יצירה, ילקוטים ועוד. הרשת גם מציעה לראשונה תיקי ביה"ס עם גלגלים, תחת המותג הפרטי שלה.
לצד מקס סטוק פועלים גם זול סטוק, דן דיל ועוד. אליהן הצטרפה גם פעילות הסטוק של רמי לוי, לצד התרחבות רשת ג'מבו בישראל. התחרות זלגה גם לרשת המשביר והגיעה עד רשתות המזון: אושר עד ורמי לוי מציעים מבצעי חזרה לביה"ס, כולל ילקוטים.
משיחות שקיימו נציגי דן אנד ברדסטריט עם עסקים מסורתיים בענף עולה כי ניכרת השנה האטה בפעילות ביחס לשנים קודמות. להערכת החברה, בין הגורמים לכך נמצאים התרחבותן של רשתות הסטוק והקניות באתרי הסחר הבינלאומיים, שנתח המכירות בהם בחזרה ללימודים מוערך ב־10%.
דניאלה רז ויינרב, סמנכ"לית דאטה ומוצר ב-cofaceBDI: "שער הדולר הנמוך הביא לירידה מסוימת בעלויות היבוא ואיפשר מגוון רחב יותר של מבצעים אטרקטיביים". ב־CofaceBDi מעריכים כי נתח השוק של חנויות המתמחות בשיווק ציוד משרדי יעמוד על 39% מההכנסות, כ־154 מיליוני שקל.
בשוק מוצרי החזרה לבית הספר פועלים מגוון שחקנים: חנויות לציוד משרדי וכלי כתיבה - כולל הרשתות קרביץ, אופיס דיפו, YOLO, חנן מכשירי כתיבה, גרפוס ועוד.
הסל הממוצע של מוצרי חזרה לבית הספר, הכולל תיק, כלי כתיבה, מחברות, בקבוק שתייה וקופסת אוכל, נאמד השנה ב־480 שקל. מנעד המחירים בשוק לסל המוצרים הוא רחב מאוד, ולרוב נע בין 250 ל־750 שקל, תלוי במותגים ובאיכות המוצרים.
רוני אלפרן, סמנכ״ל דאטה ומוצרים בדן אנד ברדסטריט: "התחרות כבר אינה מתקיימת רק בין חנות פרטית לרשת מתמחה, אלא גם מול רשתות סטוק גדולות ופלטפורמות בינלאומיות שנמצאות במרחק של לחיצה. השינוי הזה מייצר לחץ גדול יותר על המחיר ועל השחקנים המסורתיים".
עלי אקספרס יצאה היום במבצע חזרה לביה"ס לצרכנים הישראלים, ובמסגרתו הורידה את הרף הנדרש למשלוח ל־139 שקל במקום 169 שקל והוסיפה בחירה של נקודת האיסוף. החיסרון: המבצע, שכולל לפי הפרסום הנחות של עד 80% על ציוד לביה"ס, מתקיים בין 17 ל־28 באוגוסט, סמוך לתחילת הלימודים, ואם המשלוח מתאחר, הציוד לא יגיע בזמן ל־1 בספטמבר.
בדן אנד ברדסטריט מציינים כי הציבור מעדיף לרכוש מוצרים מרכזיים כמו תיקי בית ספר בישראל בשל משקלם ועלויות השילוח.
בנוסף, הורים רבים מבצעים את קניות החזרה ללימודים רק לקראת סוף אוגוסט, באופן שמצמצם את האטרקטיביות של הזמנה מחו"ל בשל זמני המשלוח.
בדן אנד ברדסטריט מציינים כי מחירי המשלוח הימי חזרו לעלות אבל בשלב זה עדיין אין השפעה על מחירי הסחורות, עם זאת, התייקרות השילוח עשויה להגדיל את עלויות היבוא ובהמשך להשפיע גם על רמת המחירים לצרכן.