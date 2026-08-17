בדן אנד ברדסטריט מציינים כי מחירי המשלוח הימי חזרו לעלות אבל בשלב זה עדיין אין השפעה על מחירי הסחורות, עם זאת, התייקרות השילוח עשויה להגדיל את עלויות היבוא ובהמשך להשפיע גם על רמת המחירים לצרכן.