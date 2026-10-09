חודש אוקטובר מתחלק בין מזל מאזניים, ילידי 23 בספטמבר עד 22 באוקטובר, למזל עקרב, ילידי 23 באוקטובר עד 21 בנובמבר. לכל אחד מהמזלות אפיון אופי שונה, דגשים אחרים והכוונה שונה לשנה החדשה.

מזל מאזניים

בני המזל, שמשתייכים למזלות האוויר, מאופיינים כחברותיים ו”דיפלומטיים”. הם שואפים ליצור איזון, צדק והרמוניה בכל תחום, יודעים להקשיב ומאמינים שתקשורת טובה יכולה לפתור כמעט כל בעיה. בני מזל עקרב, שמשתייכים למזלות המים, מאופיינים כשאפתניים, אינטואיטיביים, אמיצים ויעילים, אוהבים עומק, מסתורין ואתגרים.

חודש תשרי והשנה החדשה מביאים למזל מאזניים התחלות חדשות וחשבון נפש, שמתאים לבני המזל, ומזמין אותם לעצור ולבדוק מה באמת נכון להם. ילידי 23.9 עד 2.10: אתם רגישים לסביבה ולאנשים הקרובים אליכם, קולטים מהר מצבי רוח ולפעמים לוקחים ללב יותר ממה שאתם מראים. חשוב שתאמרו מה אתם צריכים. בקשה ברורה תקרב אליכם אדם שמוכן להקשיב, ותמנע מכם לשאת לבד עומס.

סיגל ששון ( צילום: Oksana Lyskova , shutterstock )





ילידי 3.10 עד 12.10: אתם מחפשים יציבות וביטחון ורוצים לדעת לאן הדברים הולכים. חוסר ודאות פחות מתאים לכם. התקדמות תגיע דרך החלטות קטנות. הגדירו יעד לחודשים הקרובים וקבעו פעולה שבועית שתהפוך את הכוונה שלכם לתוצאה.

ילידי 13.10 עד 22.10: אתם חברתיים, תקשורתיים ומהירי חשיבה. יש לכם יכולת ליצור חיבורים, לפתוח דלתות ולהגיע להזדמנויות דרך אנשים. אל תחכו שייזכרו בכם. הציגו רעיון שדחיתם, והסבירו איזה ערך אתם מביאים עכשיו.

המלצות לתשפ"ז:

נסו פחות להתלבט ויותר לבחור. לעשות סדר במערכות היחסים, להציב גבולות ולבדוק איפה אתם עדיין מנסים לרצות את כולם. החלטה אחת נכונה השנה יכולה לפתוח עבורכם דרך חדשה בתחום האישי והמקצועי.

מזל עקרב

בני המזל, שמאופיינים ביכולת אינטואיטיבית, מבינים אנשים בלי מילים. השנה הם אמורים להפוך מחשבות והרגשות למעשים.

23 בספטמבר: כתבו מה חשוב לכם להשיג השנה ומה אינכם מוכנים לדחות יותר. ב־10 באוקטובר הקדישו זמן למטרה אישית ולמטרה מקצועית, ובחרו פעולה ראשונה לכל אחת. בין 3 באוקטובר ל־13 בנובמבר כדאי לבדוק מחדש קשרים, הוצאות והבטחות. אל תתחייבו לפני שקיבלתם את כל הפרטים. ב־24 באוקטובר חזרו למסמך, שיחה או רעיון שנשארו פתוחים. ב־14 בנובמבר בקשו תשובה ברורה, קבלו החלטה וסגרו עניין שמעסיק אתכם.

צילום: אלבום פרטי

ילידי 23.10 עד 2.11: אתם חזקים, נחושים ויודעים ללכת עד הסוף, כשיש לכם מטרה ברורה. בחודשים הקרובים הכוח שלכם יהיה בהתמדה. בחרו משימה מרכזית, חלקו אותה לשלבים ותנו לתוצאות להיבנות בקצב יציב וברור.

ילידי 3.11 עד 12.11: אתם רגישים ועמוקים במיוחד. האינטואיציה שלכם חזקה. עם זאת כדאי לבדוק תחושה מול עובדות. שאלה ישירה תחסוך פרשנויות ותאפשר לקשר להתבהר. התשובה שתקבלו תחזיר לכם שקט וכיוון.

ילידי 13.11 עד 21.11: אצלכם קשרים, אהבה, משפחה וביטחון רגשי מקבלים מקום משמעותי. כדי לחזק קירבה, שתפו ברגש לפני שיהפוך לכעס. שיחה בזמן נכון יכולה לפתור מתח משפחתי וליצור בסיס בטוח יותר.

המלצות לתשפ”ז:

זו שנה בה לא צריך לפחד משינוי. ככל שתסכימו לשחרר את מה שכבר לא מתאים, כך תוכלו לפנות מקום למשהו חדש, נכון וחזק יותר.

ועוד לשנה החדשה...