מיזם "הסל של ישראל" יסתיים ב-14 באוקטובר, כך החליטו רשת קרפור, שמימנה אותו, ומשרד הכלכלה, ‏שמימן את הקמפיין לקידומו. המיזם מסתיים אחרי חצי שנה בלבד, והוא לא יחודש לחצי שנה נוספת.‏

המכירות היו חלשות, בחירת המוצרים הייתה שנויה במחלוקת והצרכנים יפסידו כעת שורה של הנחות. ‏למשל, אורז פרסי של קרפור נמכר ב-4.90 שקל לק"ג, לחם מלא ב-7.90 שקל, קינואה ב-6.90 שקל, קוטג' תנובה ב-5.40 שקל, שניצל דק דק של מאמא עוף ב-28.20 שקל, פסטה ב-2.70 שקל ומגבות מטבח ב-7.90 שקל. עוד נמכרו, בין היתר, סוכר לבן ב-2.90 שקל ושמן זית כתית מעולה של קרפור ב-19.90 שקל.

סניף של קרפור ( צילום: הרצל יוסף )

נותרו עוד 3 שבועות שבהם קרפור תמכור את המוצרים בסניפי קרפור היפר, מרקט, מרקט בכשרויות ‏מהודרות ובשני סניפי סיטי בת"א, במחירים שרוב רשתות השיווק לא הצליחו להתחרות בהם. מי שהתרגל ‏לרכוש אותם במחירים הנמוכים, שככל הנראה לא יחזרו, יכול לנצל את השבועות האחרונים של המיזם.‏

ברקת מגלגל את המשך הסל, אם בכלל, לפתחה של הממשלה הבאה

על סיום הסל הודיע היום (ה') שר הכלכלה והתעשייה ח"כ ניר ברקת, שהחליט שלא לממש את תקופת ‏ההפעלה השנייה של המיזם. ממשרד הכלכלה נמסר כי ההחלטה התקבלה כדי "להותיר לממשלה הבאה ‏את ההחלטה על המשך המיזם".‏

‏"השר החליט שלא לקבל ערב חילופי ממשלות החלטה שתחייב את הממשלה הבאה לתקופת הפעלה ‏נוספת, ולהותיר בידיה את מלוא הנתונים והאפשרות להחליט אם להמשיך את המיזם במתכונתו הנוכחית, ‏להרחיב אותו או לפתח על בסיסו מודל חדש", נמסר מהמשרד.‏

עוד נמסר כי משרד הכלכלה והתעשייה יגבש עם תום תקופת ההפעלה מסמך מסכם שיכלול את נתוני ‏המכירות, מספר משקי הבית שנהנו מהמיזם, החיסכון המצטבר לציבור, התפתחות מחירי הסל ברשתות ‏המזון המובילות, עלות המיזם והלקחים המרכזיים שעלו ממנו. המסמך אמור לשמש בסיס מקצועי ‏להחלטת הממשלה הבאה על המשך המיזם.‏

מיזם "הסל של ישראל" של משרד הכלכלה והתעשייה יצא לדרך על העוקם. המשרד בחר תחילה 100 ‏מוצרים פופולריים, שחלקם הגדול היו עתירי סוכר, מלח ואלכוהול, ושינה את התמהיל בעקבות ביקורת. ‏בהמשך נערך דיון זום משותף עם קמעונאים, שבו, לפי גורמים בענף, הבינו חלק מהרשתות כי מתחרותיהן ‏אינן מתכוונות לגשת למכרז. קרפור ניגשה למכרז וזכתה בו.‏

בדיעבד התברר כי ההצעה של קרפור הייתה תחרותית מדי עבורה. הרשת הפסידה כסף על המיזם, והוא ‏לא הביא לסניפים מספיק לקוחות חדשים. מחיר הסל המלא נקבע על 1,098 שקל עבור 112 מוצרי צריכה ‏ומזון בסיסיים – 100 מהמוצרים הנמכרים ביותר בסופר ו-12 מוצרי בסיס נוספים. לפי משרד הכלכלה, ‏הסל היה זול ביותר מ-30% ממחירו ברשתות מתחרות.‏

קרפור מכרה את רוב המוצרים במחירי הסל, לצד כמה חריגים. בין היתר החליטה שלא למכור נוטרילון ב-‏‏9.90 שקל, לא כללה במיזם את רוב הסניפים העירוניים והגבילה את הקנייה לעד 2 יחידות מכל מוצר בודד ‏בסל ללקוח.‏

‏"במשך חצי שנה נבחן, לראשונה בישראל, מודל חדש להתמודדות עם יוקר המחיה: שימוש בכוח הביקוש ‏המצטבר של הצרכנים כדי לייצר תחרות על המחיר ולהוזיל סל רחב של מוצרי צריכה", אמר ברקת. ‏לדבריו, המיזם כלל 112 מוצרים שנמכרו באונליין וב-54 מסניפי קרפור, ובמהלך תקופת ההפעלה עמד ‏הפער בין מחיר הסל בקרפור לבין המחיר הממוצע ברשתות שנבדקו על כ-32.5%.‏

‏"הסל של ישראל הוכיח שאפשר להוריד מחירים ולעשות זאת תוך שיתוף פעולה בין הממשלה לשחקנים ‏השונים בשוק", אמר השר. "לצד זאת, הפיילוט גם חשף בצורה חדה את בעיית היעדר התחרות בשוק ‏המזון, החל בכך שרק רשת אחת בחרה להשתתף במיזם ולהוריד מחירים ועד לאתגרים שעלו במהלך ‏המיזם".‏

לפי נתונים ראשוניים שהציג המשרד, השקעת המדינה, בסך 25 מיליון שקל, הביאה לחיסכון ישיר לצרכנים ‏המוערך בכ-40 מיליון שקל מרכישת מוצרי הסל בקרפור, ולחיסכון עקיף של עשרות מיליוני שקלים נוספים ‏בעקבות הורדות מחירים ברשתות אחרות. עוד נטען כי בתקופת הפיילוט ירדו מחירי הסלים המקבילים ‏ברשתות המובילות ב-8.4%, לעומת ירידה של כ-3% בכלל מוצרי הצריכה ברשתות המובילות באותה ‏תקופה.‏