מיזם "הסל של ישראל" יסתיים ב-14 באוקטובר, כך החליטו רשת קרפור, שמימנה אותו, ומשרד הכלכלה, שמימן את הקמפיין לקידומו. המיזם מסתיים אחרי חצי שנה בלבד, והוא לא יחודש לחצי שנה נוספת.
המכירות היו חלשות, בחירת המוצרים הייתה שנויה במחלוקת והצרכנים יפסידו כעת שורה של הנחות. למשל, אורז פרסי של קרפור נמכר ב-4.90 שקל לק"ג, לחם מלא ב-7.90 שקל, קינואה ב-6.90 שקל, קוטג' תנובה ב-5.40 שקל, שניצל דק דק של מאמא עוף ב-28.20 שקל, פסטה ב-2.70 שקל ומגבות מטבח ב-7.90 שקל. עוד נמכרו, בין היתר, סוכר לבן ב-2.90 שקל ושמן זית כתית מעולה של קרפור ב-19.90 שקל.
נותרו עוד 3 שבועות שבהם קרפור תמכור את המוצרים בסניפי קרפור היפר, מרקט, מרקט בכשרויות מהודרות ובשני סניפי סיטי בת"א, במחירים שרוב רשתות השיווק לא הצליחו להתחרות בהם. מי שהתרגל לרכוש אותם במחירים הנמוכים, שככל הנראה לא יחזרו, יכול לנצל את השבועות האחרונים של המיזם.
ברקת מגלגל את המשך הסל, אם בכלל, לפתחה של הממשלה הבאה
על סיום הסל הודיע היום (ה') שר הכלכלה והתעשייה ח"כ ניר ברקת, שהחליט שלא לממש את תקופת ההפעלה השנייה של המיזם. ממשרד הכלכלה נמסר כי ההחלטה התקבלה כדי "להותיר לממשלה הבאה את ההחלטה על המשך המיזם".
"השר החליט שלא לקבל ערב חילופי ממשלות החלטה שתחייב את הממשלה הבאה לתקופת הפעלה נוספת, ולהותיר בידיה את מלוא הנתונים והאפשרות להחליט אם להמשיך את המיזם במתכונתו הנוכחית, להרחיב אותו או לפתח על בסיסו מודל חדש", נמסר מהמשרד.
עוד נמסר כי משרד הכלכלה והתעשייה יגבש עם תום תקופת ההפעלה מסמך מסכם שיכלול את נתוני המכירות, מספר משקי הבית שנהנו מהמיזם, החיסכון המצטבר לציבור, התפתחות מחירי הסל ברשתות המזון המובילות, עלות המיזם והלקחים המרכזיים שעלו ממנו. המסמך אמור לשמש בסיס מקצועי להחלטת הממשלה הבאה על המשך המיזם.
מיזם "הסל של ישראל" של משרד הכלכלה והתעשייה יצא לדרך על העוקם. המשרד בחר תחילה 100 מוצרים פופולריים, שחלקם הגדול היו עתירי סוכר, מלח ואלכוהול, ושינה את התמהיל בעקבות ביקורת. בהמשך נערך דיון זום משותף עם קמעונאים, שבו, לפי גורמים בענף, הבינו חלק מהרשתות כי מתחרותיהן אינן מתכוונות לגשת למכרז. קרפור ניגשה למכרז וזכתה בו.
בדיעבד התברר כי ההצעה של קרפור הייתה תחרותית מדי עבורה. הרשת הפסידה כסף על המיזם, והוא לא הביא לסניפים מספיק לקוחות חדשים. מחיר הסל המלא נקבע על 1,098 שקל עבור 112 מוצרי צריכה ומזון בסיסיים – 100 מהמוצרים הנמכרים ביותר בסופר ו-12 מוצרי בסיס נוספים. לפי משרד הכלכלה, הסל היה זול ביותר מ-30% ממחירו ברשתות מתחרות.
קרפור מכרה את רוב המוצרים במחירי הסל, לצד כמה חריגים. בין היתר החליטה שלא למכור נוטרילון ב-9.90 שקל, לא כללה במיזם את רוב הסניפים העירוניים והגבילה את הקנייה לעד 2 יחידות מכל מוצר בודד בסל ללקוח.
"במשך חצי שנה נבחן, לראשונה בישראל, מודל חדש להתמודדות עם יוקר המחיה: שימוש בכוח הביקוש המצטבר של הצרכנים כדי לייצר תחרות על המחיר ולהוזיל סל רחב של מוצרי צריכה", אמר ברקת. לדבריו, המיזם כלל 112 מוצרים שנמכרו באונליין וב-54 מסניפי קרפור, ובמהלך תקופת ההפעלה עמד הפער בין מחיר הסל בקרפור לבין המחיר הממוצע ברשתות שנבדקו על כ-32.5%.
"הסל של ישראל הוכיח שאפשר להוריד מחירים ולעשות זאת תוך שיתוף פעולה בין הממשלה לשחקנים השונים בשוק", אמר השר. "לצד זאת, הפיילוט גם חשף בצורה חדה את בעיית היעדר התחרות בשוק המזון, החל בכך שרק רשת אחת בחרה להשתתף במיזם ולהוריד מחירים ועד לאתגרים שעלו במהלך המיזם".
לפי נתונים ראשוניים שהציג המשרד, השקעת המדינה, בסך 25 מיליון שקל, הביאה לחיסכון ישיר לצרכנים המוערך בכ-40 מיליון שקל מרכישת מוצרי הסל בקרפור, ולחיסכון עקיף של עשרות מיליוני שקלים נוספים בעקבות הורדות מחירים ברשתות אחרות. עוד נטען כי בתקופת הפיילוט ירדו מחירי הסלים המקבילים ברשתות המובילות ב-8.4%, לעומת ירידה של כ-3% בכלל מוצרי הצריכה ברשתות המובילות באותה תקופה.
מנכ"לית קרפור, ענבל הרסון, מסרה בתגובה: "אנחנו ממשיכים את 'הסל של ישראל' עד 14 באוקטובר, והצרכן יוכל ליהנות מההנחות בסניפים הרלוונטיים ובאונליין. אנחנו קשובים לצרכנים שלנו, להרגלי הקנייה המשתנים שלהם ולרגישות למחירים. מיד בסיום 'הסל של ישראל' נשיק מהלך ארצי חדש, 'קרפור ספיישל דיל', שיתקיים לאורך כל חודשי השנה ויציע מבצעים בכל הפורמטים, בכל 144 סניפי הרשת ובאונליין".
פורסם לראשונה: 17:22, 24.09.26