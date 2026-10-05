קוקה קולה ישראל החלה לשווק מארז 12 פחיות קולה וקולה זירו בגודל 150 מ"ל, אשר ימותג כקולה "בקטנה". לפי החברה, כמו גודלי רביעיית פחיות 250 מ"ל ורביעיית בקבוקי 1 ליטר, מדובר במוצר במהדורה מוגבלת. כלומר בלון ניסוי למותג, שמיוצר על ידי החברה המרכזית למשקאות קלים, שיש לו תחרות קבועה של יבוא מקביל ממדינות כמו גיאורגיה והרשות הפלסטינית.
חלק ניכר מהיבוא הזה הוא של פחיות בנפחים מוקטנים של 200-150 מ"ל, שנמכרים בפחות מ-20 שקל ל-12 יחידות. המחירים שלהם לעיתים גבוהים בפיצוציות.
פחות קולה, יותר כסף - אבל יש מבצעים
המארז של פחיות המיני של קוקה קולה ישראל מכיל 1.8 ליטר סך הכל, בהשוואה ל-1.98 ליטר במארז 6 פחיות בגודל רגיל של 330 מ"ל. כלומר תקבלו אמנם 12 פחיות, אך עם 9% פחות קולה.
מה לגבי המחיר? כלל האצבע הוא שמומלץ לקנות קולה בפחות משקל ל-100 מ"ל. מצאנו את המארז החדש ב-34.90 שקל בוולט מרקט, כלומר כ-1.94 שקלים ל-100 מ"ל, יקר מאוד. ברשתות אחרות הוא נמכר במבצעים שמורידים מאוד את מחירו. למשל, ברשת סופר ברקת הוא נמכר ב-29.90 שקל מחיר רגיל, 1.66 שקלים ל-100 מ"ל, אבל במבצע 16.80 שקל. בנטו חיסכון הוא מוצע ב-24.90, או במבצע 14.90 שקל בלבד. כלומר יש פה טווח של 1.66-0.83 שקלים ל-100 מ"ל.
המחיר הכי נמוך שמצאנו למארז המיני החדש היה בהמפיץ סיטונאות מזון של שופרסל, שם הוא נמכר ב-21.90 שקל, כלומר 1.216 שקלים ל-100 מ"ל, או במבצע 11.90 שקל (66 אגורות בלבד ל-100 מ"ל).
לשם השוואה, שישיית פחיות של 330 מ"ל, סך הכל 1.98 ליטר, כאמור, נמכרת ב-16.90 שקל במבצע, ב-20 שקל מחיר נפוץ ועד 35 שקל מחיר חנויות נוחות. כלומר 85 אג' עד כשקל אחד, ועד 1.76 שקלים ל-100 מ"ל. בשורה התחתונה אפשר לראות שכרגע המבצעים על המארז החדש טובים מאוד, אבל מחיר הבייס שלו גבוה.
שישייה של בקבוקי קוקה קולה, וקוקה קולה זירו בגודל משפחתי 1.5 ליטר (9 ליטר סך הכל), נמכרת סביב 46-44 שקל, כ-50 אג' ל-100 מ"ל, ובמבצעים 39.90-29.90 שקל, כ-44-33 אג' ל-100 מ"ל. בחנויות הנוחות המחיר נוסק ל-56.90 שקל, כ-63 אג' ל-100 מ"ל. כלומר, הגודל המשפחתי נמכר בכחצי מחיר, ופחות מכך ל-100 מ"ל, לעומת פחיות המיני.
גם קנייה של בקבוק משפחתי - 1.5 ליטר אחד משתלמת יותר. הוא נמכר ב-6.90 שקלים במבצע, 8.30-7.90 שקלים מחיר רגיל ו-15.90 שקל בחנויות הנוחות. כלומר כ-0.55-0.46 שקלים ל-100 מ"ל או 1.06 שקלים ל-100 מ"ל בחנויות הנוחות. יחד עם זאת, פחית המיני מאפשרת צריכה מדודה של משקה שלא נחשב בריא והיא גם יכולה למנוע בזבוז מזון.