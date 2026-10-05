קוקה קולה ישראל החלה לשווק מארז 12 פחיות קולה וקולה זירו בגודל 150 מ"ל, אשר ימותג כקולה "בקטנה". לפי החברה, כמו גודלי רביעיית פחיות 250 מ"ל ורביעיית בקבוקי 1 ליטר, מדובר במוצר במהדורה מוגבלת. כלומר בלון ניסוי למותג, שמיוצר על ידי החברה המרכזית למשקאות קלים, שיש לו תחרות קבועה של יבוא מקביל ממדינות כמו גיאורגיה והרשות הפלסטינית.

קוקה קולה ישראל החלה לשווק מארז 12 פחיות קולה וקולה זירו בגודל 150 מ"ל, אשר ימותג כקולה "בקטנה". לפי החברה, כמו גודלי רביעיית פחיות 250 מ"ל ורביעיית בקבוקי 1 ליטר, מדובר במוצר במהדורה מוגבלת. כלומר בלון ניסוי למותג, שמיוצר על ידי החברה המרכזית למשקאות קלים, שיש לו תחרות קבועה של יבוא מקביל ממדינות כמו גיאורגיה והרשות הפלסטינית.

קוקה קולה ישראל החלה לשווק מארז 12 פחיות קולה וקולה זירו בגודל 150 מ"ל, אשר ימותג כקולה "בקטנה". לפי החברה, כמו גודלי רביעיית פחיות 250 מ"ל ורביעיית בקבוקי 1 ליטר, מדובר במוצר במהדורה מוגבלת. כלומר בלון ניסוי למותג, שמיוצר על ידי החברה המרכזית למשקאות קלים, שיש לו תחרות קבועה של יבוא מקביל ממדינות כמו גיאורגיה והרשות הפלסטינית.

חלק ניכר מהיבוא הזה הוא של פחיות בנפחים מוקטנים של 200-150 מ"ל, שנמכרים בפחות מ-20 שקל ל-12 יחידות. המחירים שלהם לעיתים גבוהים בפיצוציות.

חלק ניכר מהיבוא הזה הוא של פחיות בנפחים מוקטנים של 200-150 מ"ל, שנמכרים בפחות מ-20 שקל ל-12 יחידות. המחירים שלהם לעיתים גבוהים בפיצוציות.

חלק ניכר מהיבוא הזה הוא של פחיות בנפחים מוקטנים של 200-150 מ"ל, שנמכרים בפחות מ-20 שקל ל-12 יחידות. המחירים שלהם לעיתים גבוהים בפיצוציות.

פחות קולה, יותר כסף - אבל יש מבצעים

פחות קולה, יותר כסף - אבל יש מבצעים

פחות קולה, יותר כסף - אבל יש מבצעים

המארז של פחיות המיני של קוקה קולה ישראל מכיל 1.8 ליטר סך הכל, בהשוואה ל-1.98 ליטר במארז 6 פחיות בגודל רגיל של 330 מ"ל. כלומר תקבלו אמנם 12 פחיות, אך עם 9% פחות קולה.

המארז של פחיות המיני של קוקה קולה ישראל מכיל 1.8 ליטר סך הכל, בהשוואה ל-1.98 ליטר במארז 6 פחיות בגודל רגיל של 330 מ"ל. כלומר תקבלו אמנם 12 פחיות, אך עם 9% פחות קולה.

המארז של פחיות המיני של קוקה קולה ישראל מכיל 1.8 ליטר סך הכל, בהשוואה ל-1.98 ליטר במארז 6 פחיות בגודל רגיל של 330 מ"ל. כלומר תקבלו אמנם 12 פחיות, אך עם 9% פחות קולה.