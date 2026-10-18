רשת Be פארם שוב מטלטלת את השוק: החלה למכור היום (א') את המותג מייק אפ ביי מריו (MAKEUP BY MARIO), של המאפר של קים קרדשיאן, באפליקציה בלבד. חבל רק שהמגוון מצומצם והמחירים גבוהים יחסית לחו"ל.

המותג של המאפר הבינלאומי מריו, אמן הקונטור והבייקינג, שנמכר בספורה, יימכר ב-Be בייבוא מקביל באותו אופן בו הרשת מוכרת את RARE ביוטי של סלינה גומז, סול דה ז'נרו, בנפיט והמותג הפרטי של ספורה. לצורך ההזמנה יש לבחור באפליקציה באפשרות "משלוח עד הבית" ולא "איסוף עצמי". בהמשך יורחב השיווק גם לסניפים נבחרים.

מותג האיפור MAKEUP BY MARIO

המחירים: עיפרון גבות דו צדדי, שפתונים וסרום לנפח וברק לשפתיים נמכרים ב-129 שקל. בין היתר הגיעו לארץ: מויסטר גלו פלאמפינג ליפ סרום סינמון גלואו ואולטרה סוויד קוזי ליפ קרים פינקי בראון. שפתון קרמי בגימור סאטן נמכר ב-139 שקל וסומק קרמי (סופט פופ פלאמפינג בלאש) נמכר ב-149 שקל.

בדקנו את מחירי ​אתר המותג הרשמי, ספורה ארה"ב, ספורה בריטניה וספורה באירופה. בספורה ארה"ב, עפרונות גבות Master Blade, שפתוני Ultra Suede וסרום שפתיים MoistureGlow נמכרים ב-26 דולר: כ-80 שקל לעומת 129 שקל בישראל. כלומר, ישראל יקרה יותר בכ-49 שקל פער של כ-61%. באירופה הם נמכרים ב-29 עד 30 יורו, כ-101 עד 104 שקל ישראל יקרה יותר בכ-25 עד 28 שקל פער של כ-24% עד 28%. בבריטניה מחירם 21 ליש"ט כ-87 שקל, ישראל יקרה יותר בכ-42 שקל פער של כ-48%.

שפתוני SuperSatin שנמכרים בארץ ב-139 שקל, מתומחרים בארה"ב ב-28 דולר: כ-87 שקל כך שישראל יקרה יותר בכ-52 שקל פער של כ-60%. באירופה הם נמכרים ב-31 עד 34 יורו כ-108 עד 118.3 שקל. ישראל יקרה יותר בכ-31-20 שקל, פער של כ-17% עד 29%. בבריטניה מחירם 22 ליש"ט עד 29.90 ליש"ט, כ-91 שקל עד 123.5 שקל, כך שישראל יקרה בכ-12% עד 53%.

סומק Soft Pop Plumping Blush Veil שנמכר פה ב-149 שקל נמכר בארה"ב ב-34 דולר כ-105 שקל, כך שישראל יקרה יותר בכ-44 שקל פער של כ-42%. באירופה מחירו 38-37 יורו, כ-123-129 שקל, כך שישראל יקרה יותר בכ-20-17 שקל פער של כ-13% עד 15%. בבריטניה מחירו 29.90 ליש"ט, 123.5 שקל, פער של 20%.

יש כמה מוצרים בולטים של המותג שלא הגיעו לארץ: פלטות הצלליות, מייק אפ, קונסילר, המשזף ומוצר החיטוב SoftSculpt Transforming Skin Enhancer, סטיק קונטור/ברונזר, ג'לי ג'אר ליפ אנד צ'יק, פודרה, תרסיס קיבוע, ג'ל גבות, עפרונות עיניים, מסקרה ומברשות איפור: ומברשות האיפור הדו-צדדיות של המותג.