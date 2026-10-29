צרפת ממשיכה במדיניותה המפלה נגד חברות ביטחוניות ישראליות שמשתתפות בתערוכות נשק בפריז, ושוב מטילה עליהן הגבלות. הפעם מדובר בתערוכת הנשק הימי "יורונבל", שתיפתח בשבוע הבא במדינה. הצרפתים הודיעו כי יאשרו לחברות הישראליות להציג נשק הגנתי בלבד: מערכות להגנה אווירית וליירוט טילים.

במכתב שנשלח לחברות הישראליות מטעם ברנז'ר קורבל, מנכ"לית SOGENA SAS, שמארגנת את התערוכה נמסר: "ממשלת צרפת מסרה לנו על החלטתה להגביל את השתתפותם של מציגים מישראל בתערוכה, אך ורק לציוד ולמוצרים התורמים באופן בלעדי ליכולות ההגנה האווירית, ההגנה מפני טילים וההגנה מפני טילים בליסטיים של ישראל. החלטה זו חלה על כלל החומרים המוצגים בתערוכה, לרבות תמונות, סרטוני וידאו, דגמים, העתקים, מודלים להמחשה וכל חומר פרסומי".

גלריה הביתן של אלביט שהוסתר בתערוכת הנשק האחרונה בצרפת

עוד נכתב כי "טרם פתיחת התערוכה תיערך ביקורת על ידי הרשויות הצרפתיות המוסמכות, שבה נדרשת נוכחות של נציג מטעם חברתכם. כל אי-עמידה בדרישות אלה תוביל לכיסוי מיידי של הביתן ולסגירתו, עד ליישום הצעדים המתקנים הנדרשים ולהשגת עמידה מלאה בכל הדרישות.

אנו קוראים לכם לגלות שיתוף פעולה מלא ואחריות בהבטחת השתתפותכם בתערוכה בהתאם לתנאיה המדויקים של החלטה זו. בהיבט המסחרי, הצוות שלנו עומד לרשותכם לצורך מתן סיוע ודיון בהשלכותיה של החלטה זו".

ב-Eurosatory, התערוכה הביטחונית הקודמת שנערכה בצרפת, סיווגו "המפקחים" המקומיים את התצוגה הישראלית, ומה שהוגדר על ידם כנשק התקפי כוסה בקירות שחורים. כמו בעבר, הצרפתים אוסרים גם על נוכחות של נציגים רשמיים של ממשלת ישראל, כולל משרד הביטחון.

במידה שלא יהיו הפתעות נוספות, אמורות להציג בתערוכה החברות הביטחוניות הגדולות, כמו התעשייה האווירית, רפאל, אלביט, מספנות ישראל ועוד. התערוכה נערכת פעם בשנתיים. בפעם הקודמת נאסרה כליל השתתפות החברות הישראליות. הן עתרו לבית המשפט המסחרי בפריז בטענה להפרת כללי השוק החופשי באיחוד האירופי וזכו, אך זמן קצר לפני פתיחת התערוכה, כך שלא הספיקו להתארגן.

המיירטים של קבוצת אבנון אותם נאלצה לכסות לדרישת מארגני התערוכה הקודמת

בתעשיות הביטחוניות אומרים כי המגבלות של צרפת על ההשתתפות בתערוכות הצבאיות שנערכות בפריז אינן פוגעות במכירות. לדבריהם, לקוחות התעשיות הביטחוניות ברחבי העולם, שנזקקים לנשק, מזמינים ללא קשר לתערוכות, ולראיה צבר ההזמנות ההולך וגדל של התעשיות הביטחוניות הישראליות. לדבריהם, מדובר בניסיון לפגוע במעמדה של ישראל ולסמן אותה כגורם לא רצוי, כאשר הסיבה האמיתית היא מניעת תחרות עם התעשיות הצבאיות של צרפת.