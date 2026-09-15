ראש המוסד לשעבר יוסי כהן – המכהן כיום כיועץ אסטרטגי לתאגיד "סופטבנק" (SoftBank) היפני - מונה לנשיא הוועדה המייעצת המדעית של הסטארטאפ הישראלי "קוואנטום X לאבס" (Quantum X Labs). לאחר ההודעה עלתה מניית החברה בכ-10% לשווי שוק של כ-100 מיליון דולר.

לפי החברה, כהן יסייע בגיבוש ויישום האסטרטגיה הטכנולוגית והמסחרית שלה בתחומי פעילותה - מחשוב קוואנטי, אבטחת סייבר, וכן תקשורת וחיישנים קוואנטיים. החברה מבקשת לפתח תשתית מודולרית שתוכל לשמש לבניית מחשב קוואנטי המכיל כמה אלפי קיוביטים עד סוף 2027. קוואנטום X החלה להיסחר בנאסד"ק בתחילת מאי. החברה נמצאת בשלבי פעילות ראשונים ועדיין אינה מציגה רווחים או הכנסות משמעותיות.

יוסי כהן. "שילוב ייחודי של אנשים, טכנולוגיה וחזון" ( צילום: יובל חן )

כהן יעבוד לצד החברים הקיימים בוועדה המדעית המייעצת של "קוואנטום X" - בהם פרופ' אורן קורלנד מהטכניון ופרופ' אורן רז ממכון ויצמן – במטרה להרחיב את פעילותה במיוחד בשווקי הביטחון, התעופה והחלל, ותשתיות קריטיות. המינוי של כהן מתרחש בסמיכות למינוי מסקרן אחר של ראש המוסד הקודם, דדי ברנע, לתפקיד הנשיא והיו"ר הגלובלי של החברה הביטחונית האמריקנית אונדס.

כהן כיהן כראש המוסד משנת 2016 עד 2021. לפני כן כיהן כראש המל"ל. במהלך השנים פיקד על כמה מהמבצעים החשאיים המשמעותיים ביותר של ישראל, כולל חטיפת ארכיון הגרעין האיראני בשנת 2018. הוא גם נטל חלק במאמצים להנחת התשתית להסכמי אברהם.

בשנת 2021 הצטרף כהן ל"סופטבנק" כדי להוביל את פעילות החברה בקרןSoftBank Vision Fund 2 בישראל. בתפקיד זה היה מעורב בהשקעות של התאגיד בחברות סייבר ישראליות, כולל בחברות "קאטו נטוורקס", Wiz ,Claroty ו-Cato Networks. באוגוסט האחרון מונה ליועץ אסטרטגי ב"סופטבנק", תפקיד שמקרב אותו למרכזי קבלת ההחלטות הבכירים של הקבוצה ומרחיב את תחומי פעילותו.

לדברי יקי ברנס, מנכ"ל "קוואנטום X לאבס", "לא מינינו את יוסי כהן רק כשם מכובד בוועדה שלנו. מינינו אותו מכיוון שהחברה מפתחת שורה של יכולות ייחודיות - כולל חישה קוונטית לניווט ותזמון, תיקון שגיאות קוונטי וסייבר קוונטי – שעוברות כעת מהמעבדה שלנו לעולם האמיתי".

כהן עצמו אמר, כי בחר להצטרף לחברה מכיוון שמצא בה "שילוב נדיר של הון אנושי יוצא דופן ופוטנציאל טכנולוגי משמעותי". "שנותיי בתפקידים בכירים, כולל במוסד", אמר, "לימדו אותי לזהות את השילוב הייחודי של אנשים, טכנולוגיה וחזון הנדרש ליצירת אימפקט משמעותי. אני רואה את השילוב הזה ב'קוואנטום X לאבס'".